 Не знаю, почему решение о выходе из Иловайска наверху принималось так долго, - Хомчак

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода, отметив, что 25 августа 2014 года украинские военные в Иловайске уже были окружены, передает Цензор.НЕТ.

"Почему решение (о выходе из окружения. – Ред.) принималось наверху так долго, я не знаю. У меня уже была ситуация такая, когда нет продовольствия, когда нет воды, элементарного, когда раненых нет возможности вывезти... Первую помощь оказываем, но им нужна более квалифицированная помощь, и люди уже гибнут оттого, что мы бессильны им чем-то помочь, когда у некоторых военнослужащих появляется паническое настроение, когда мы понимаем: либо будет братская могила, или надо рисковать и принимать какие-то решение – тогда я уже принял решение, и мы пошли", – вспоминает Хомчак.

Он отказался комментировать обстоятельства выхода из окружения, заявив, что ожидает окончательных результатов расследования. По словам Хомчака, он не пытался выяснить причины промедления с приказом о выходе.

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"Я не спрашиваю никаких решений, есть уголовное дело, пусть объясняют тем органам, которым должны объяснять. Я же не следователь, я так же прохожу по уголовному делу. Я ведь жив остался. Сегодня вопросов нет только к тем, кто не живой. А все, кто остались живы – ко всем есть вопросы, всем их ставят, всех опрашивают. Конечно, я вам скажу, если бы не зашла Россия... Почему зашли войска России? Потому что не все получалось у их подразделений специального назначения, которые с той стороны с нами воевали под видом, как мы их называли, "ополчения" или еще что-то", – сказал Хомчак.

Напомним, в конце августа 2014 года воины сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российские войска и террористы обстреляли коридор, по которому, согласно договоренности, должны были выходить украинские военные. ГПУ обнародовала финальные результаты расследования трагедии. Согласно отчету ГПУ, под Иловайском соотношение сил Украины и агрессора составляло: личный состав - 1 к 18; бронетехника - 1 к 16; артиллерия - 1 к 15, "Грады" - 1 к 24, а российские оккупанты убили 366 украинских воинов. Еще 429 - были ранены, 300 - попали в плен.