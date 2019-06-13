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 Политика Украины
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Все про:Иловайск (360) Хомчак (35)

 Не знаю, почему решение о выходе из Иловайска наверху принималось так долго, - Хомчак

Начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак, командовавший силами АТО в районе Иловайска летом 2014 года, не знает, почему войска из Иловайского котла не стали выводить сразу.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода, отметив, что 25 августа 2014 года украинские военные в Иловайске уже были окружены, передает Цензор.НЕТ.

"Почему решение (о выходе из окружения. – Ред.) принималось наверху так долго, я не знаю. У меня уже была ситуация такая, когда нет продовольствия, когда нет воды, элементарного, когда раненых нет возможности вывезти... Первую помощь оказываем, но им нужна более квалифицированная помощь, и люди уже гибнут оттого, что мы бессильны им чем-то помочь, когда у некоторых военнослужащих появляется паническое настроение, когда мы понимаем: либо будет братская могила, или надо рисковать и принимать какие-то решение – тогда я уже принял решение, и мы пошли", – вспоминает Хомчак.

Он отказался комментировать обстоятельства выхода из окружения, заявив, что ожидает окончательных результатов расследования. По словам Хомчака, он не пытался выяснить причины промедления с приказом о выходе.

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"Я не спрашиваю никаких решений, есть уголовное дело, пусть объясняют тем органам, которым должны объяснять. Я же не следователь, я так же прохожу по уголовному делу. Я ведь жив остался. Сегодня вопросов нет только к тем, кто не живой. А все, кто остались живы – ко всем есть вопросы, всем их ставят, всех опрашивают. Конечно, я вам скажу, если бы не зашла Россия... Почему зашли войска России? Потому что не все получалось у их подразделений специального назначения, которые с той стороны с нами воевали под видом, как мы их называли, "ополчения" или еще что-то", – сказал Хомчак.

Напомним, в конце августа 2014 года воины сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российские войска и террористы обстреляли коридор, по которому, согласно договоренности, должны были выходить украинские военные. ГПУ обнародовала финальные результаты расследования трагедии. Согласно отчету ГПУ, под Иловайском соотношение сил Украины и агрессора составляло: личный состав - 1 к 18; бронетехника - 1 к 16; артиллерия - 1 к 15, "Грады" - 1 к 24, а российские оккупанты убили 366 украинских воинов. Еще 429 - были ранены, 300 - попали в плен.

Источник: https://censor.net.ua/n3132107
 
 
 Топ комментарии
 
так к параду же готовились! некогда было!
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А я знаю ,потому что правящая верхушка хотела положить там побольше пассионарных людей ,чтобы те потом не положили их за воровство и коррупцию ..
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так к параду же готовились! некогда было!
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А я знаю ,потому что правящая верхушка хотела положить там побольше пассионарных людей ,чтобы те потом не положили их за воровство и коррупцию ..
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Да, судя по тому, что всплыло и то, что Гелетей лично пытался под Иловайск и Айдар перебросить, только его послали, а, вспоминая то, что и Азов тоже туда посылали, только азовцы оттуда достаточно быстро ушли, почуяв неладное. Похоже на то, что наши мерзавцы реально хотели слить под Иловайском пассионариев...и договоренности о "корридоре" порошка с ****** были именно о том, чтобы людей расстреляли...
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то есть если Главком пыталася послать помощь окруженным - это плохо. Те кто свалил (тернопольс) - это хорошо. Порох пытался договориться о зеленом коридоре для выхода войск - это плохо.

у вас вообще бывает что-то хорошо? ИЛИ ЧТО БЫ КТО НЕ СДЕЛАЛ - НО ЕСЛИ ЭТО БЫЛО НЕ РЕШЕНИЕ ХОМЧАКА - ЭТО ПЛОХО?

вы больные на полную бошку. несчастная украина.
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Это не была помощь окруженным. Айдар пытались засунуть в Иловайск до окружения - тогда же, когда там собирали все остальные батальоны.
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то есть Азов бросил в беде своих побратимов - и это супер? так, что ли?

Айдар послал Главкома за то что хотел их послать на помощь окруженным - красавчики?

логика железная. Трусы, я смотрю, в чести.
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Азов ушел когда еще не было никакой беды. Они на второй день свалили, ибо операция по взятию Иловайска была поставлена отвратительно - навезли лехкой добровольческой пехоты и хотели кидать их на ДОТы. Донбасс и ко сами поменяли план операции - только тогда смогли взять половину Иловайска.

А Айдар пытались не как помощь окруженным послать, а до окружения - для того, чтобы их окружили вместе с остальными.

Это было очевидное предательство высшего руководства страны.
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А называть Айдаровце и Азовцев трусами...ты еще тот мерзавец, видать. Люди, которые пошли на передовую защищать свою страну в первых рядах - трусы???

Они просто на тот момент уже неоднократно сталкивались с тем, что в Генштабе сидят кроты и если они выполняют операцию, разработанную в Генштабе - обязательно будет засада.
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и не один....
и сейчас есть с медалями от раши и с женами гражданками РФ, и с имуществом в РФ...
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СБУ возглавляет клоун Баканов, жена которого гражданка паРаши.
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Красиво развели лохов.
Ором орали "Немедленно уволить Семочко!!!".
Чтобы назначить своего такого же, если не хуже?

Апрель 2019.
У Зеленского выдвинули требования к Порошенко.



"... освободить Сергея Семочко с должности первого заместителя Председателя Службы внешней разведки Украины."


Источник: https://censor.net.ua/n3120178

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" если не хуже "

Посмотрю на его деятельность, потом буду писать без "если".
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Точнее, агентесса...позывной Лолита Кокорина.
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ти про пороха який кинув і швидко побіг гроші в офшори виводити?
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Так ты же и командовал, генерал Хомяк. Себя и спроси почему решения принимались так долго!!!
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это не функция Комитета - определять степень секретности. Тем более - в горячее время сентября 2014 года, когда членами комитета были даже рыги.

так что Муженко и Гелетей все правильно сделали.
нахер.
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НЕ виконував!!!

начал движение на 20 минут до разрешения!!! Потому наших солдат по Илловайском и расстреляли!!
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О своих торможениях по недавним запросам на арту от Азова этот полководец ответить не хочет?
Пора уже отвечать за свои гнилые решения и поступки.
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Тобто треба було першому починати агресію, так? А як же мінські домовленості? П'ять років не починали першими обстріли, а тут вирішили почати? Це що? У продажних порохоботів взагалі є хоч якась ізвіліна в голові?
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Звідки продажний суліма взяв, що ВСУ не діяли на упередження?
Заяви бійців, аналогічні заявам "азовців" були?
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Практически ежедневно руководство АТО и Генерального штаба получало донесения от командования сектора Д о фактическом состоянии дел, родные и близкие наших бойцов путем проведения массовых акций под зданиями Администрации Президента Украины, Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины пытались обратить внимание политического и военного руководства страны на трагическое развитие событий.

В ответ от руководства АТО командование Сектора многократно слышало обвинения в паникерстве, а общество пытались успокоить пустыми обещаниями и рассказами об информационной войне со стороны противника.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/17491-ilovajskij_kotel_otchet_komissii_verhovnoj_rady
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Хомяк, ты только в кустах прятаться умеешь быстро.
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как будто решение о выводе нашей группировки из Дебальцевского "аппендикса" принималось быстрее?... Весь украинский интернет тогда в голос орал - выводите! захлопнут!.. это ж было видно первокласснику... Нет... Ни хера...
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Не знаю, почему решение о выходе из Иловайска наверху принималось так долго, - Хомчак - Цензор.НЕТ 2222
некогда им было
парады проводили
мерзавцы
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кто подскажет...что случилось . что я сверху где написано дать комент или под постом кому ответить не могу это сделать. меня сразу збрасывает и закрывает окно для поста. открыто только в самом низу...что за... такое случилось на днях...?((
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Обновите страницу. У Цензора всплывающая реклама глючит, похоже.
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коли брешуть то це виглядає "негарно" ...але коли бреше людина у формі ...
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Что тут непонятного, Петя просил разрешения у *****, торговались за Рошен.
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Зачем выводили всех одной стройной колоной - вот это вот главный вопрос, кто мешал осуществлять выход по "зеленому коридору" частями?
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Зелелохи, вас не смущает гражданство паРаши ***** у жены главы СБУ?
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Их вообще ничего не смущает им скорее в дёсны с кацапами
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На самом деле Илловайск - это братская могила для всех отчаянных патриотов, которые готовы были умереть за Украину и умерли. А организовали это все - ироды, и коломойша, который отправил туда добробаты, и порошенко, который организовал "зеленый коридор", вся эта тварь сыграла в этом каждый свою роль.
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Первая ошибка Порошенко то что он не ввёл военное положение в 2014 г.
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Ага... Военное положение, и объявление войны рашке.
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который организовал "зеленый коридор"... и отдал приказ расеянским войскам открыть огонь по патриотам.
да, мразь?
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ты че дибил? какой нормальный человек поверит россиянам, что они дадут зеленый коридор? Но даже если ты поверил - кто мешал минимизировать риски - разделить колону на несколько групп? - никто.
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Ай маладеца! Всего две недели как... А уже всё понял: при зе главные функции министра обороны - это 1) лизать; 2) гнать на Петра; 3) не мешать любителям распорядиться "избыточным имуществом"... Не знаю, почему решение о выходе из Иловайска наверху принималось так долго, - Хомчак - Цензор.НЕТ 8889
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Парад помешал и победные реляции. Войну то пообещали закончить за неделю. ( ну а вообще как мне кажется сама тактика была выбрана неправильно, нужно было не пытаться окружать "сепаров" наступая практически и с запада и севера и с юга ( со стороны Ростовской обл, как раз Иловайский случай). А двигаться только с севера и запада выдавливая их к границе. Тогда бы и не оказалось что у нас в тылу армия РФ. Опасались городских боев, понятно, проблема. Зато сами себя бы не подставили под удар с тыла , что в итоге привело к поражению, а то что это поражение и спорить нечего, можно просто сравнить те территории которые к моменту Иловайска контролировали сепары и то что контролируют сейчас, это раза в три- четыре больше) Но им специалистам виднее конечно, как говаривал ВИ Чапаев " мы академиев не заканчивали".
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***ничего непомогает! сто раз оновляю страницу. туда сюда ношусь открываю другие новости. нинаписать ни ответить никому немогу. на мгновение появляется окно и сразуже изчезает. это пару дней.у меня комп. писать могу внизу только ,ответить никому также.антиреклама блок как стояла так и стоит у меня .прикумарило уже....((
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ВСЕ ВІН ЗНАЄ!
Не знаю, почему решение о выходе из Иловайска наверху принималось так долго, - Хомчак - Цензор.НЕТ 8321

Новий НГШ…
Командувач Сектору А генерал Колесник практично замкнув оточення біля Луганська, а потім вивів своїх хлопців з під Лутугиного.
Командувач Сектору С генерал Борискін майже замкнув кільце біля Стаханова і Алчевська та біля Горлівки і Єнакієвого.
Генерал Забродський здійснив рейд 95-ї бригади тилами сепарів.
Але НГШ став Хомчак-Іловайський.
Вітаю фронтовиків з до болі «новими обличчями».
* * *
Мені до сказу цікаво дізнатися відповіді на такі питання:
1. Який характер носили контакти тимчасово виконуючого обов'язки командувача оперативного командування «Південь» (штаб - м. Дніпропетровськ) генерала Хомчака та топ-менеджменту групи «Приват» на початку АТО і до її початку?
2. Як командувач Сектру Б генерал Хомчак обґрунтував прохання штабу АТО про передачу під його підпорядкування 40-го батальйону «Кривбас», задоволене штабом АТО?
3. Яку мету переслідувала розпочата 40-м (Кривбас) і 39-м (Дніпро-2) батальйонами атака на Іловайськ? Які задачі ця атака мусила виконати? Чи є збігом той факт, що атака на Іловайськ розпочалася водночас з виведенням 3000 бійців з Південного мішку у сусідньому з районом Іловайська Секторі Д?
4. Де все ж таки подівся наказ чи-то штабу АТО, чи-то Генштабу (існують різні версії) атакувати Іловайськ? Чому за 5 років його ніхто так і не пред'явив? Чи, може, не було ніякого наказу?
5. Про що говорили на нараді в кабінеті заступника голови Дніпровської ОДА Геннадія Корбана 5 серпня 2014 р. в присутності командирів добробатів Семенченка, Білецького, Берези та Філоненка, журналіста Бутусова і командувача Сектору Б генерала Хомчака (факт зустрічі підтвердили Корбан і Бутусов)?
6. Зона відповідальності Сектору Б на серпень 2014 р. - ділянка від Ясинуватої (звільненої бійцями 95-ї бригади 20 серпня) та Донецького аеропорту навколо Донецька і аж до району Кутейникового. Штаб Сектору Б містився в селі Олексіївка біля Курахового, а окремі підрозділи в селі Березове - між Донецьком і Новотроїцьком. Чому від початку боїв за Іловайськ, де більшість підрозділів представляли МВС, ставка командувача Сектору Б генерала Хомчака перебувала у Многопіллі, біля Іловайська?
7. Штаб АТО формував штурмову групу для деблокування «групи Хомчака» під Іловайськом з частин 79-ї і 95-ї бригад. Чому генерал Хомчак пішов на переговори з росіянами та повів свої частини по узгодженому з «народом зайвої хромосоми» «зеленому коридору»? Чи правда, що виходу з оточення у генерала Хомчака вимагали командири добробатів, які поставили генералу повноцінний ультиматум, мовляв, «ми підемо, а ви робіть, що хочете»?
8. Після прориву з оточення генерал Хомчак поїхав не у Краматорськ до штабу АТО, а у Дніпро, ніби аби привести себе до ладу. З ким він зустрічався у Дніпрі та про що розмовляв?
9. Якими ще подвигами крім Іловайська під час АТО може похвалитися генерал Хомчак? За які заслуги його призначили начальником Генштабу?
Думаю, достатньо.
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для чого геніальні стратеги порошенко-муженко поставили українські війська як у тирі на кордоні під розстріл артиллерією рф (Зеленопілля,Червонопартизанськ тощо)?
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от гнида хомчак, не бажає коментувати воно, про Іловайський котел, як він з групою вийшов з відти, кинувши при цьому тисячі підлеглих воїнів... ((
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Весь период существования сектора Д управление им со стороны руководителя и штаба АТО осуществлялось в ручном режиме. Роль органа управления сектором, возложенная на штаб 8-го армейского корпуса, была искусственно низведена до снабженческо-диспетчерских функций. Командование сектора не принимало участие в разработке операций, в большинстве случаев не знало их замысел; попытки докладов о реальной обстановке в секторе вызвали агрессию, обвинения в трусости и угрозы уголовного преследования со стороны руководителя АТО генерала Муженко В.М. и начальника штаба АТО генерала Назарова В.М. Взаимодействие соседних секторов Д и Б практически полностью отсутствовало, хотя их передовые командные пункты находились всего в 5-ти километрах друг от друга. В определенный момент это привело к опасной ситуации, когда в секторе Д случайно были обнаружены тылы Сектора Б.

В результате многочисленных немотивированных хаотических команд со стороны штаба АТО на перемещение частей и подразделений из группировки сектора Д, а также выхода из под обстрела на территорию Российской Федерации 2-й батальонной тактической группы 72-й бригады в составе 400 военнослужащих и самовольного выхода из зоны АТО 1-й батальонной тактической группы 72-й бригады, численность группировки сектора Д, которая на 23 июля составила около 4000 военнослужащих, на утро 23 августа сократилась до 1000 человек.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/17491-ilovajskij_kotel_otchet_komissii_verhovnoj_rady
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Знать то он знает, но говорить об этом пока не решается, неизвестно как дальше карта ляжет. лучше типа промолчать - здоровее будет. Суть простая - сначала не ожидали что РФ введет регулярные войска, затем были заняты парадом, а дальше долгие переговоры с Путиным о выводе войск из котла, которые ни к чему не привели и в конце расчет на божью помощь.
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Долго , быстро , какая разница ! Ты , Береза и мусор , нормально в зеленке выспались , а потом бросив ребят ночью при помощи тепловизора смыслись .
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Ну, если объективно, то правильно сделали.
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Тут надо говорить- разве у нас в 2014 г. была армия?? НЕТ- это было полу управляемое вооруженное военное формирование по названием Армия.
Смотрите реально на вещи- когда почти все годы независимости офицеры (пусть не все) бухали, занимались личными интересами,продавали военную технику, прапорщики разворовывали все что только можно, личный состав если не красил заборы- то строил дачи- вот это и была наша так сказать "АРМИЯ"....
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Ти дивись на своїх бурятських танкістів, ми тут і без росіян розберемось
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Мародер Порошенко досі гатить накраденими десятками мільярдів доларів тролів, журнашлюх, політтехнологів, нардепів, суддів... То, виходить, рано Хомчаку починати відверту розмову? А може самий раз?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНе знаю, почему решение о выходе из Иловайска наверху принималось так долго, - Хомчак
 
 
 
 
 
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