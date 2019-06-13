 Не знаю, почему решение о выходе из Иловайска наверху принималось так долго, - Хомчак

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода, отметив, что 25 августа 2014 года украинские военные в Иловайске уже были окружены, передает Цензор.НЕТ.
"Почему решение (о выходе из окружения. – Ред.) принималось наверху так долго, я не знаю. У меня уже была ситуация такая, когда нет продовольствия, когда нет воды, элементарного, когда раненых нет возможности вывезти... Первую помощь оказываем, но им нужна более квалифицированная помощь, и люди уже гибнут оттого, что мы бессильны им чем-то помочь, когда у некоторых военнослужащих появляется паническое настроение, когда мы понимаем: либо будет братская могила, или надо рисковать и принимать какие-то решение – тогда я уже принял решение, и мы пошли", – вспоминает Хомчак.
Он отказался комментировать обстоятельства выхода из окружения, заявив, что ожидает окончательных результатов расследования. По словам Хомчака, он не пытался выяснить причины промедления с приказом о выходе.
"Я не спрашиваю никаких решений, есть уголовное дело, пусть объясняют тем органам, которым должны объяснять. Я же не следователь, я так же прохожу по уголовному делу. Я ведь жив остался. Сегодня вопросов нет только к тем, кто не живой. А все, кто остались живы – ко всем есть вопросы, всем их ставят, всех опрашивают. Конечно, я вам скажу, если бы не зашла Россия... Почему зашли войска России? Потому что не все получалось у их подразделений специального назначения, которые с той стороны с нами воевали под видом, как мы их называли, "ополчения" или еще что-то", – сказал Хомчак.
Напомним, в конце августа 2014 года воины сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российские войска и террористы обстреляли коридор, по которому, согласно договоренности, должны были выходить украинские военные. ГПУ обнародовала финальные результаты расследования трагедии. Согласно отчету ГПУ, под Иловайском соотношение сил Украины и агрессора составляло: личный состав - 1 к 18; бронетехника - 1 к 16; артиллерия - 1 к 15, "Грады" - 1 к 24, а российские оккупанты убили 366 украинских воинов. Еще 429 - были ранены, 300 - попали в плен.
у вас вообще бывает что-то хорошо? ИЛИ ЧТО БЫ КТО НЕ СДЕЛАЛ - НО ЕСЛИ ЭТО БЫЛО НЕ РЕШЕНИЕ ХОМЧАКА - ЭТО ПЛОХО?
вы больные на полную бошку. несчастная украина.
Айдар послал Главкома за то что хотел их послать на помощь окруженным - красавчики?
логика железная. Трусы, я смотрю, в чести.
А Айдар пытались не как помощь окруженным послать, а до окружения - для того, чтобы их окружили вместе с остальными.
Это было очевидное предательство высшего руководства страны.
Они просто на тот момент уже неоднократно сталкивались с тем, что в Генштабе сидят кроты и если они выполняют операцию, разработанную в Генштабе - обязательно будет засада.
и сейчас есть с медалями от раши и с женами гражданками РФ, и с имуществом в РФ...
Ором орали "Немедленно уволить Семочко!!!".
Чтобы назначить своего такого же, если не хуже?
Апрель 2019.
У Зеленского выдвинули требования к Порошенко.
"... освободить Сергея Семочко с должности первого заместителя Председателя Службы внешней разведки Украины."
Источник: https://censor.net.ua/n3120178
Посмотрю на его деятельность, потом буду писать без "если".
Приглашенные на заседание следственной комиссии министр обороны Гелетей В.В. и начальник Генерального штаба Муженко В.М. в недопустимой форме отказались отвечать на вопросы Комиссии, ссылаясь на секретность, хотя определить степень секретности ответов, не выслушав вопросов, невозможно. В связи с блокированием расследования со стороны министра обороны и начальника Генерального штаба, Следственная комиссия была вынуждена 25 сентября 2014 года обратиться к Президенту Украины с информацией о недопустимых действиях членов Совета национальной безопасности и обороны Украины Гелетея В.В. и Муженко В.М., и просьбой обязать их содействовать расследованию.
так что Муженко и Гелетей все правильно сделали.
нахер.
начал движение на 20 минут до разрешения!!! Потому наших солдат по Илловайском и расстреляли!!
Пора уже отвечать за свои гнилые решения и поступки.
Заяви бійців, аналогічні заявам "азовців" були?
В ответ от руководства АТО командование Сектора многократно слышало обвинения в паникерстве, а общество пытались успокоить пустыми обещаниями и рассказами об информационной войне со стороны противника.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/17491-ilovajskij_kotel_otchet_komissii_verhovnoj_rady
некогда им было
парады проводили
мерзавцы
да, мразь?
Новий НГШ…
Командувач Сектору А генерал Колесник практично замкнув оточення біля Луганська, а потім вивів своїх хлопців з під Лутугиного.
Командувач Сектору С генерал Борискін майже замкнув кільце біля Стаханова і Алчевська та біля Горлівки і Єнакієвого.
Генерал Забродський здійснив рейд 95-ї бригади тилами сепарів.
Але НГШ став Хомчак-Іловайський.
Вітаю фронтовиків з до болі «новими обличчями».
* * *
Мені до сказу цікаво дізнатися відповіді на такі питання:
1. Який характер носили контакти тимчасово виконуючого обов'язки командувача оперативного командування «Південь» (штаб - м. Дніпропетровськ) генерала Хомчака та топ-менеджменту групи «Приват» на початку АТО і до її початку?
2. Як командувач Сектру Б генерал Хомчак обґрунтував прохання штабу АТО про передачу під його підпорядкування 40-го батальйону «Кривбас», задоволене штабом АТО?
3. Яку мету переслідувала розпочата 40-м (Кривбас) і 39-м (Дніпро-2) батальйонами атака на Іловайськ? Які задачі ця атака мусила виконати? Чи є збігом той факт, що атака на Іловайськ розпочалася водночас з виведенням 3000 бійців з Південного мішку у сусідньому з районом Іловайська Секторі Д?
4. Де все ж таки подівся наказ чи-то штабу АТО, чи-то Генштабу (існують різні версії) атакувати Іловайськ? Чому за 5 років його ніхто так і не пред'явив? Чи, може, не було ніякого наказу?
5. Про що говорили на нараді в кабінеті заступника голови Дніпровської ОДА Геннадія Корбана 5 серпня 2014 р. в присутності командирів добробатів Семенченка, Білецького, Берези та Філоненка, журналіста Бутусова і командувача Сектору Б генерала Хомчака (факт зустрічі підтвердили Корбан і Бутусов)?
6. Зона відповідальності Сектору Б на серпень 2014 р. - ділянка від Ясинуватої (звільненої бійцями 95-ї бригади 20 серпня) та Донецького аеропорту навколо Донецька і аж до району Кутейникового. Штаб Сектору Б містився в селі Олексіївка біля Курахового, а окремі підрозділи в селі Березове - між Донецьком і Новотроїцьком. Чому від початку боїв за Іловайськ, де більшість підрозділів представляли МВС, ставка командувача Сектору Б генерала Хомчака перебувала у Многопіллі, біля Іловайська?
7. Штаб АТО формував штурмову групу для деблокування «групи Хомчака» під Іловайськом з частин 79-ї і 95-ї бригад. Чому генерал Хомчак пішов на переговори з росіянами та повів свої частини по узгодженому з «народом зайвої хромосоми» «зеленому коридору»? Чи правда, що виходу з оточення у генерала Хомчака вимагали командири добробатів, які поставили генералу повноцінний ультиматум, мовляв, «ми підемо, а ви робіть, що хочете»?
8. Після прориву з оточення генерал Хомчак поїхав не у Краматорськ до штабу АТО, а у Дніпро, ніби аби привести себе до ладу. З ким він зустрічався у Дніпрі та про що розмовляв?
9. Якими ще подвигами крім Іловайська під час АТО може похвалитися генерал Хомчак? За які заслуги його призначили начальником Генштабу?
Думаю, достатньо.
В результате многочисленных немотивированных хаотических команд со стороны штаба АТО на перемещение частей и подразделений из группировки сектора Д, а также выхода из под обстрела на территорию Российской Федерации 2-й батальонной тактической группы 72-й бригады в составе 400 военнослужащих и самовольного выхода из зоны АТО 1-й батальонной тактической группы 72-й бригады, численность группировки сектора Д, которая на 23 июля составила около 4000 военнослужащих, на утро 23 августа сократилась до 1000 человек.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/17491-ilovajskij_kotel_otchet_komissii_verhovnoj_rady
Смотрите реально на вещи- когда почти все годы независимости офицеры (пусть не все) бухали, занимались личными интересами,продавали военную технику, прапорщики разворовывали все что только можно, личный состав если не красил заборы- то строил дачи- вот это и была наша так сказать "АРМИЯ"....