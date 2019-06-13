 Если вы молчите, то не можете называть себя великой нацией, - родственники жертв крушения МН-17 пикетировали посольство России в Гааге. ФОТОрепортаж

Родственники погибших в катастрофе сбитого над Донбассом рейса MH-17 взывали под посольством России в Гааге к "человечности" и привлечению к ответственности за трагедию, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Вполне понятно, что они сыграли определенную роль в катастрофе MH-17", - заявил Сандер ван Луйк, представитель Рабочей группы по выявлению правды.
"Молчание - политически мотивировано. Если вы молчите и не берете на себя ответственность, вы не можете называть себя великой нацией", - добавил он.
Перед зданием российского филиала МИД РФ они установили 298 белых стульев, - как в самолете, включая проходы, которые символизируют 298 жертв MH17.
Напомним, ранее Министерство иностранных дел Нидерландов заявило, что в ближайшее время Россия сядет за стол переговоров по вопросу признания ответственности за катастрофу Boeing рейса MH-17 в 2014 году.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.
В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН-17.
В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH-17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.
Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила заключения, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.
24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH-17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.
а сами они откуда там взялись, а? можид тоже "отжали" у кого-то? совком воняет - где насрал, там и вяличие
или ты еще на Чечню так скажешь шо Чечня отжимала Чечню у исконных горцев - руцких?
Источник: https://censor.net.ua/p3132104
О, Господи. 95% населения запоребрика - уголовники, самые настоящие уголовники, уже отсидевшие и еще нет.
К кому вы там обращаетесь?
https://www.5-tv.ru/news/253953/nameste-dtp-vsoci-zametili-celoveka-pohozego-naumersego-vsizo-capka/
А совеццкий народ - он как северокорейский, ему не интересно где правда или как лучше жить.
Ему главное шоб его боялись.
Сидел и плакал человек.
А мимо шёл Творец Вселенной.
Остановившись, Он изрек:
"Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я всё могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой нуждою ты тесним?"
И человек сказал: "Я - русский",
И Бог заплакал вместе с ним.
(с) Н.А. Зиновьев
Требовать справедливого возмездия, осуждения преступников надо от мирового сообщества и своего правительства.
Человеческие жизни не принимаются во внимание - "бабы еще нарожают.."
Ну тупые, даже петуха из навоза вылепить не могут, а замахиваются на вяличие российцев)
Перед посольством нужно было расставить 100 бутылок потолще и взгромоздить на них каждое ссущество которое есть внутри здания. Только так эти "братья" понимают. Финны знают - засрали свою землю, не по своей воле, тушами красножопых шакалов и те поняли что вот тут надо учитывать мнение других