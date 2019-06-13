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 Фоторепортаж, За рубежом
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 Если вы молчите, то не можете называть себя великой нацией, - родственники жертв крушения МН-17 пикетировали посольство России в Гааге. ФОТОрепортаж

Участники акции вывесили плакаты "Справедливость для MH-17" и "Человечность превыше политики".

Родственники погибших в катастрофе сбитого над Донбассом рейса MH-17 взывали под посольством России в Гааге к "человечности" и привлечению к ответственности за трагедию, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Вполне понятно, что они сыграли определенную роль в катастрофе MH-17", - заявил Сандер ван Луйк, представитель Рабочей группы по выявлению правды.

"Молчание - политически мотивировано. Если вы молчите и не берете на себя ответственность, вы не можете называть себя великой нацией", - добавил он.

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Перед зданием российского филиала МИД РФ они установили 298 белых стульев, - как в самолете, включая проходы, которые символизируют 298 жертв MH17.

Если вы молчите, то не можете называть себя великой нацией, - родственники жертв крушения МН-17 пикетировали посольство России в Гааге 01
Если вы молчите, то не можете называть себя великой нацией, - родственники жертв крушения МН-17 пикетировали посольство России в Гааге 02

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Нидерландов заявило, что в ближайшее время Россия сядет за стол переговоров по вопросу признания ответственности за катастрофу Boeing рейса MH-17 в 2014 году.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН-17.

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH-17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила заключения, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH-17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

Источник: https://censor.net.ua/n3132104
 
   
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Катсапы просто не могут понять горе голандцев. Ведь сосияне считают, что руские бабы еще нарожают и удивляются чего голанские бабы так же само не думают Если вы молчите, то не можете называть себя великой нацией, - родственники жертв крушения МН-17 пикетировали посольство России в Гааге - Цензор.НЕТ 5873
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Русня то вялікая нація виродків ...
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Катсапы просто не могут понять горе голандцев. Ведь сосияне считают, что руские бабы еще нарожают и удивляются чего голанские бабы так же само не думают Если вы молчите, то не можете называть себя великой нацией, - родственники жертв крушения МН-17 пикетировали посольство России в Гааге - Цензор.НЕТ 5873
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Какие они великие? Не надо путать огромные с великими. Разве может великой нацией править такое ничтожество как ху йло? Разве может великацая нация всем скопом лечь под плешивого карлика? Разве может великая нация спокойно смотреть как Китай у них отжимает треть страны? Разве может великая нация воевать в Грузией, Украиной и лечь под Израиль в Сирии? Ну и т.д.
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Разве может великая нация спокойно смотреть как Китай у них отжимает треть страны?\\\\\\\

а сами они откуда там взялись, а? можид тоже "отжали" у кого-то? совком воняет - где насрал, там и вяличие Якщо ви мовчите, то не можете називати себе великою нацією, - родичі жертв катастрофи МН-17 пікетували посольство Росії в Гаазі - Цензор.НЕТ 8708
или ты еще на Чечню так скажешь шо Чечня отжимала Чечню у исконных горцев - руцких?
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Россия всегда врёт, а свою ложь прячет во времени, чем дольше времени от происшедшего события тем больше она врёт...
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І в чому велич мокшів? Чим вони великі? Тундрою і яскраво вираженим дебілізмом?
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Сейчас штук двадцать "самых прафдифых" и "афторитетных" версий от кремлядей все услышат...
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700 років мокшів навчали мовчати, а бо кричати " Слава царю чи Пуйлу!!!"
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це ще Петро 1-сифілітик нашептав голандцям на верфах-що кацапи великі брехуни-а голландці запам"ятали тільки слово- великі
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"Если вы молчите и не берете на себя ответственность, вы не можете называть себя великой нацией"
Источник: https://censor.net.ua/p3132104

О, Господи. 95% населения запоребрика - уголовники, самые настоящие уголовники, уже отсидевшие и еще нет.
К кому вы там обращаетесь?
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А что, какой то идиот думает, что россияне великая нация, это крепостное убожество.
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А из посольства доносился звук ржащей лошади Если вы молчите, то не можете называть себя великой нацией, - родственники жертв крушения МН-17 пикетировали посольство России в Гааге - Цензор.НЕТ 4053
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Дорогие голландские друзья! Вы делаете логическую ошибку. Человечность можно ожидать только от людей и некоторых животных. Члены ОПГ РФ - кацапоидные гуманоиды, в их хромосомном наборе (включая лишнюю имени медынского) гена человечности нет. Эти жадные злобные твари - тупиковая ветвь эволюции. Кацапозавры...
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Будни путинской #России. На месте ДТП в #Сочи обнаружили официально умершего в тюрьме в 2014 г. скандально известного садиста #Цапка. Выяснилось, что мертвец спокойной рассекает на иномарке по Сочи, где кстати расположена резиденция

https://www.5-tv.ru/news/253953/nameste-dtp-vsoci-zametili-celoveka-pohozego-naumersego-vsizo-capka/
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Какие там великие?! Жалкие и дикие...
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Ну, рашка ж себя наследником Сысысэра считает, значит нация там отсутствует, а присутствует совеццкий народ.
А совеццкий народ - он как северокорейский, ему не интересно где правда или как лучше жить.
Ему главное шоб его боялись.
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В степи, покрытой пылью бренной,
Сидел и плакал человек.
А мимо шёл Творец Вселенной.
Остановившись, Он изрек:
"Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я всё могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой нуждою ты тесним?"
И человек сказал: "Я - русский",
И Бог заплакал вместе с ним.
(с) Н.А. Зиновьев
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Неразумно взывать к совести руководство путинской РФ - пустая трата времени и издевательство над здравым смыслом.
Требовать справедливого возмездия, осуждения преступников надо от мирового сообщества и своего правительства.
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Козломордым насрать на эти акции и глубокую озабоченность Запада! Надо душить эту гидру все возможными способами а не газопроводы строить!
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Нет такой национальности Рюзьке!!!, а вот *********** есть!!!
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Главным приоритетами Кремля- ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ В СВОИХ ИНТЕРЕСАХ, ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРИВИЛЕГИЙ и т.д.
Человеческие жизни не принимаются во внимание - "бабы еще нарожают.."
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Наивность европейцев просто убивает🤦‍♂️ такое чувство они не понимают с кем имеют дела
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Они реально не понимают. Раша Пропаганда за огромные нефте-газодоллары шурует во всю в Европе и США......
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Долговато что то расследование идет...там же уже все ясно, че тянуть кота за .....
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Сами всегда это говно взращивали кредитами и технологиями, а теперь - "а нас то за что"?
Ну тупые, даже петуха из навоза вылепить не могут, а замахиваются на вяличие российцев)
Перед посольством нужно было расставить 100 бутылок потолще и взгромоздить на них каждое ссущество которое есть внутри здания. Только так эти "братья" понимают. Финны знают - засрали свою землю, не по своей воле, тушами красножопых шакалов и те поняли что вот тут надо учитывать мнение других Якщо ви мовчите, то не можете називати себе великою нацією, - родичі жертв катастрофи МН-17 пікетували посольство Росії в Гаазі - Цензор.НЕТ 9241
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Мне говорили, что если сбивать российские самолеты, то это очень помогает от бессилия. Кажется, турки говорили.
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а когда эти уроды признавали свою вину ? и сейчас этого не будет... это кубло они называют рЮський мир...
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С времен как они стали целовать копыта монгольским коням они стали нацией рабов. В этом состоянии их держали и держат поныне. Сменяя название государства, титулы вождей и правителей, строй, идеологию, лозунги но сущность при этом не меняется . Народ раб, а кто отказывался от такой "перспективы" либо уничтожался, либо ломался об колено. ( а дальше уже брала свое слово генетика, а это уже приговор)
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Цензор.НЕТНовостиФоторепортажЕсли вы молчите, то не можете называть себя великой нацией, - родственники жертв крушения МН-17 пикетировали посольство России в Гааге. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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