 Дайте возможность подчиненным принимать решения и отвечать за них, - Хомчак о развитии ВСУ

Об этом заявил начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак во время круглого стола по вопросам обеспечения надлежащего состояния воинской дисциплины в Вооруженных Силах Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

- Особое внимание стоит уделить военнослужащим срочной службы - которые являются потенциальными кандидатами на службу по контракту и будущим резервом. Для этого необходимо искоренить на всех уровнях проявления беспринципности, безответственности и быть личным примером для подчиненных. Необходимо также избавитьсяот равнодушия и бездушного отношения. Подчиненный должен верить своему командиру, подчиненный должен знать, что только его начальник может решить его проблемы. А начальник должен знать, вникать и решать их, - акцентировал начальник Генерального штаба ВС Украины.

Отдельно генерал-лейтенант Руслан Хомчак отметил важность инициативных решений командиров различных звеньев, начиная от командира отделения: "Дайте возможность подчиненным принимать решения и отвечать за них. Как только высшие руководители подменяют своих подчиненных - это способствует некачественному выполнению поставленных задач и нивелирует профессиональный командирский рост".

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Особого внимания заслуживает вовлеченность и сотрудничество офицеров структур морально-психологического обеспечения с военными медиками учитывая важность вопросов, связанных с прохождением медицинского осмотра личным составом и предотвращением смертельных случаев, связанных с состоянием здоровья.

- Не должно быть разницы между солдатом и генералом в качестве профилактических обследований и лечения. Самая главная задача - это сохранение жизни и здоровья. Это должно лежать в основе любых управленческих решений, как в районе проведения операции Объединенных сил, так и в повседневной деятельности.

Отвечая на вопрос одного из главных сержантов, генерал-лейтенант Руслан Хомчак акцентировал на продолжении развития и приобретения возможностей Вооруженных Сил Украины в соответствии со стандартами НАТО, в частности это касается и сержантского корпуса.

- Солдатом должен управлять сержанта, не генерал или полковник. Сержанты должны работать с солдатами, заниматься их воспитанием и обучением, - отметил генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

- Все решения, принятые в Украине и Вооруженных Силах Украины относительно евроатлантической интеграции Украины - носят постоянный характер. Работа в этом направлении будет продолжаться совместно с партнерами из стран-членов НАТО ускоренными темпами, - отметил он.

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Начальник Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Олег Грунтковский сосредоточил свое внимание на обсуждении вопросов: обеспечения надлежащего состояния воинской дисциплины и правопорядка, сохранения жизни и здоровья личного состава, предпосылок совершения правонарушений военнослужащими, в том числе трагических случаев гибели личного состава.

В совещании приняли участие представители Генерального штаба ВС Украины, Главного управления Военной службы правопорядка в ВС Украины, заместители командующих и главные старшины видов, отдельных родов войск (сил), оперативных (воздушных) командований.