 Дайте возможность подчиненным принимать решения и отвечать за них, - Хомчак о развитии ВСУ

Об этом заявил начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак во время круглого стола по вопросам обеспечения надлежащего состояния воинской дисциплины в Вооруженных Силах Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
- Особое внимание стоит уделить военнослужащим срочной службы - которые являются потенциальными кандидатами на службу по контракту и будущим резервом. Для этого необходимо искоренить на всех уровнях проявления беспринципности, безответственности и быть личным примером для подчиненных. Необходимо также избавитьсяот равнодушия и бездушного отношения. Подчиненный должен верить своему командиру, подчиненный должен знать, что только его начальник может решить его проблемы. А начальник должен знать, вникать и решать их, - акцентировал начальник Генерального штаба ВС Украины.
Отдельно генерал-лейтенант Руслан Хомчак отметил важность инициативных решений командиров различных звеньев, начиная от командира отделения: "Дайте возможность подчиненным принимать решения и отвечать за них. Как только высшие руководители подменяют своих подчиненных - это способствует некачественному выполнению поставленных задач и нивелирует профессиональный командирский рост".
Особого внимания заслуживает вовлеченность и сотрудничество офицеров структур морально-психологического обеспечения с военными медиками учитывая важность вопросов, связанных с прохождением медицинского осмотра личным составом и предотвращением смертельных случаев, связанных с состоянием здоровья.
- Не должно быть разницы между солдатом и генералом в качестве профилактических обследований и лечения. Самая главная задача - это сохранение жизни и здоровья. Это должно лежать в основе любых управленческих решений, как в районе проведения операции Объединенных сил, так и в повседневной деятельности.
Отвечая на вопрос одного из главных сержантов, генерал-лейтенант Руслан Хомчак акцентировал на продолжении развития и приобретения возможностей Вооруженных Сил Украины в соответствии со стандартами НАТО, в частности это касается и сержантского корпуса.
- Солдатом должен управлять сержанта, не генерал или полковник. Сержанты должны работать с солдатами, заниматься их воспитанием и обучением, - отметил генерал-лейтенант Руслан Хомчак.
- Все решения, принятые в Украине и Вооруженных Силах Украины относительно евроатлантической интеграции Украины - носят постоянный характер. Работа в этом направлении будет продолжаться совместно с партнерами из стран-членов НАТО ускоренными темпами, - отметил он.
Начальник Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Олег Грунтковский сосредоточил свое внимание на обсуждении вопросов: обеспечения надлежащего состояния воинской дисциплины и правопорядка, сохранения жизни и здоровья личного состава, предпосылок совершения правонарушений военнослужащими, в том числе трагических случаев гибели личного состава.
В совещании приняли участие представители Генерального штаба ВС Украины, Главного управления Военной службы правопорядка в ВС Украины, заместители командующих и главные старшины видов, отдельных родов войск (сил), оперативных (воздушных) командований.
Что в Вашем комментарии является образцом глубины: коверканье фамилии, элементарная грамматическая ошибка или сомнение в том, что боевой генерал способен надеть бронежилет?
Если любое подразделение совершает к примеру марш- бросок- то впереди должен быть командир и не на транспорте в в рядах, физ подготовка- вперед на турник все, огневая- на рубеж все и т.д. Другими словами- командир любого подразделения должен быть впереди строя. Если толстопузики , будут рассказывать про армию не выходя из кабинета- ТО ЭТО НЕ АРМИЯ...
Дуже сподіваюсь що нова Українська Армія буде іншою.
Гидота яка.Це від "бездушного отношения" Хомчак сидів в кукурудзі три доби,коли його підлеглих розстрілювали кацапи?Такому начальнику Генштабу хто з солдат може вірити?
Вірогідно, що в ФСБ і повернений, як агент.
На хріна тоді в армії звання і посади?
Зробити всіх рядовими і хай кожен приймає рішення і його виконує!
На хріна штаби!
Дурня!
В украинской армии системная проблема заключается в том, что командирами часто становятся не лидеры, а люди, не имеющие ни знаний, ни влияния, которые не умеют работать с личным составом и так далее, что может привести ко второму Иловайске.
Об этом в интервью «Апострофу» заявил военный инструктор-волонтер из Израиля Цви Ариэли, который тренировал украинских силовиков во время АТО.
По его словам, командир должен иметь авторитет.
«В Израиле 90% командиров имеют влияние, их уважают, потому что они проходят определенные постоянные усовершенствования, потому что там существует постоянный отбор и отсев. Ты не можешь перейти на следующий уровень, не пройдя предыдущий», - отметил Ариели.
Он добавил, что в Украине командиры учатся, и потом все, даже самые бесталанные, становятся офицерами, и им дают в подчинение взвод.
«Представьте себе: 30 человек попадают под командование совершенно случайного человека, которого просто в свое время записали на военную кафедру в его гражданском вузе... И даже если ребятам повезет получить командира, который закончил военное училище или даже военный институт, это абсолютно не гарантия, что он соответствует своей должности», - сказал инструктор.
Ариели добавил, что для военных есть короткие курсы, но их смысл сомнителен. Кроме того, нет универсальной системы базовой подготовки бойцов, которая должна быть унифицирована не только в рамках Вооруженных сил Украины (ВСУ), но и в рамках всех силовых ведомств.
«Стране и армии сегодня нужны думающие люди, которые будут системно принимать и использовать лучший опыт других стран, адаптирован под современные украинские вызовы и реалии. Но делать это нужно осмысленно, а не тупо переводить с другого языка и начинать внедрять. Также необходимо постоянно анализировать собственный опыт боевых действий, делать из этого честные и системные выводы. Если были слабые места и пробелы, немедленно исправлять, вносить коррективы в боевые уставы, инструкции и т. др.», - уточнил он.
Вместе с тем, он добавил, что важным является и вопрос подбора инструкторов для военных.
«Не хотите израильтян - пригласите британцев или американцев. Но платить им придется не 50-60 тысяч гривен, а столько, сколько специалист такого уровня получает в мире. А простой инструктор в мире получает от 5 тысяч долларов в месяц. Специалист стратегического уровня - 25 -30 тысяч долларов в месяц. Дорого - да. Но дешевле можно получить очередной Иловайск или Дебальцево», - подчеркнул Ариели.