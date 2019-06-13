EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  2873  43
Все про:ВСУ (284) Хомчак (35)

 Дайте возможность подчиненным принимать решения и отвечать за них, - Хомчак о развитии ВСУ

Не должно быть разницы между солдатом и генералом в качестве профилактических обследований и лечения. Самая главная задача - это сохранение жизни и здоровья.

Об этом заявил начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак во время круглого стола по вопросам обеспечения надлежащего состояния воинской дисциплины в Вооруженных Силах Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

- Особое внимание стоит уделить военнослужащим срочной службы - которые являются потенциальными кандидатами на службу по контракту и будущим резервом. Для этого необходимо искоренить на всех уровнях проявления беспринципности, безответственности и быть личным примером для подчиненных. Необходимо также избавитьсяот  равнодушия и бездушного отношения. Подчиненный должен верить своему командиру, подчиненный должен знать, что только его начальник может решить его проблемы. А начальник должен знать, вникать и решать их, - акцентировал начальник Генерального штаба ВС Украины.

Отдельно генерал-лейтенант Руслан Хомчак отметил важность инициативных решений командиров различных звеньев, начиная от командира отделения: "Дайте возможность подчиненным принимать решения и отвечать за них. Как только высшие руководители подменяют своих подчиненных - это способствует некачественному выполнению поставленных задач и нивелирует профессиональный командирский рост".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ не собиралась выполнять нормы морского права в Керченском проливе, - Хомчак о захвате украинских кораблей

Особого внимания заслуживает вовлеченность и сотрудничество офицеров структур морально-психологического обеспечения с военными медиками учитывая важность вопросов, связанных с прохождением медицинского осмотра личным составом и предотвращением смертельных случаев, связанных с состоянием здоровья.

- Не должно быть разницы между солдатом и генералом в качестве профилактических обследований и лечения. Самая главная задача - это сохранение жизни и здоровья. Это должно лежать в основе любых управленческих решений, как в районе проведения операции Объединенных сил, так и в повседневной деятельности.

Отвечая на вопрос одного из главных сержантов, генерал-лейтенант Руслан Хомчак акцентировал на продолжении развития и приобретения возможностей Вооруженных Сил Украины в соответствии со стандартами НАТО, в частности это касается и сержантского корпуса.

- Солдатом должен управлять сержанта, не генерал или полковник. Сержанты должны работать с солдатами, заниматься их воспитанием и обучением, - отметил генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

- Все решения, принятые в Украине и Вооруженных Силах Украины относительно евроатлантической интеграции Украины - носят постоянный характер. Работа в этом направлении будет продолжаться совместно с партнерами из стран-членов НАТО ускоренными темпами, - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Численность воинских частей будем приводить к оптимальной, не снижая боеспособности, - глава Генштаба Хомчак

Начальник Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Олег Грунтковский сосредоточил свое внимание на обсуждении вопросов: обеспечения надлежащего состояния воинской дисциплины и правопорядка, сохранения жизни и здоровья личного состава, предпосылок совершения правонарушений военнослужащими, в том числе трагических случаев гибели личного состава.

В совещании приняли участие представители Генерального штаба ВС Украины, Главного управления Военной службы правопорядка в ВС Украины, заместители командующих и главные старшины видов, отдельных родов войск (сил), оперативных (воздушных) командований.

Источник: https://censor.net.ua/n3132103
 
   
 Топ комментарии
 
слова,слова,слова - красиво и правильно говорить не запретишь - но в армии или есть нормативная база или ее нет - а так все это благие пожелания,если не тупой пиар
 показать весь комментарий
 
Сказав вантий зебіл какашніков
 показать весь комментарий
 
Я на выходных - отдыхаю. Никакого интерента. А вы зебилы беснуйтесь на цензоре хоть до усьору Дайте возможность подчиненным принимать решения и отвечать за них, - Хомчак о развитии ВСУ - Цензор.НЕТ 2501
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
слова,слова,слова - красиво и правильно говорить не запретишь - но в армии или есть нормативная база или ее нет - а так все это благие пожелания,если не тупой пиар
 показать весь комментарий
 
 
Якщо за 5 років не вдалося кардинально змінити нормативну базу, то зараз фантазій буде через край. Як зараз в МОН.
 показать весь комментарий
 
А ты пока хомяк по тренеруйся броник одевать
 показать весь комментарий
 
 
Судя по глубине твоей мысли ты за зеленского голосовало😂😂😂
 показать весь комментарий
 
 
Александр, а Вы способны оценить глубину своей собственной мысли?
Что в Вашем комментарии является образцом глубины: коверканье фамилии, элементарная грамматическая ошибка или сомнение в том, что боевой генерал способен надеть бронежилет?
 показать весь комментарий
 
 
У нас президент самостоятельно не может принимать решения, хомяк, ты о чом ваще?) Дайте возможность подчиненным принимать решения и отвечать за них, - Хомчак о развитии ВСУ - Цензор.НЕТ 2601
 показать весь комментарий
 
 
у зеленского в попе рука каломойского. кукла никогда сама не принимает решений. для этого там есть богдан и разумков, кароче узеленского их называют Дайте возможность подчиненным принимать решения и отвечать за них, - Хомчак о развитии ВСУ - Цензор.НЕТ 8509
 показать весь комментарий
 
 
Порохоботня вылезла из кучки соевого дерьма...и за работу!
 показать весь комментарий
 
 
Ну так с 08:00 и до 17:00. Суботта, воскресение - выходной. Все как у нормальных людей Дайте возможность подчиненным принимать решения и отвечать за них, - Хомчак о развитии ВСУ - Цензор.НЕТ 5759
 показать весь комментарий
 
 
Нормальные люди? ты себе льстишь...или тебе это хозяин в методичке написал?!
 показать весь комментарий
 
 
Я на выходных - отдыхаю. Никакого интерента. А вы зебилы беснуйтесь на цензоре хоть до усьору Дайте возможность подчиненным принимать решения и отвечать за них, - Хомчак о развитии ВСУ - Цензор.НЕТ 2501
 показать весь комментарий
 
 
мародьор за роки президенства збільшив свої статки в 100 разів по даним зебільної розвідки-так- що нам жити-не тужити
 показать весь комментарий
 
 
сейчас в 10 раз больше мародеров будет, которые пришли уничтожить Украину разорвать на части в угоду оккупанту. Так что все в сравнении.
 показать весь комментарий
 
 
это люмпены процентов на 60.. швондеры с шариковыми только и ждут-чтоб отнять да поделить.. В их понимании Зеля-Робин Гуд
 показать весь комментарий
 
 
чого ти досяг і що маєш, щоб когось обзивати?
 показать весь комментарий
 
 
а чому ти мені тикаєш? Я тебе не знаю-досяг небагато-побудував дім-виростив дітей-садив дерева.. Але мені вистачило здорового глузду не робити з країни посьміховисько на весь світ
 показать весь комментарий
 
 
вибачте Дайте можливість підлеглим ухвалювати рішення і відповідати за них, - Хомчак про розвиток ЗСУ - Цензор.НЕТ 9336 але коли хтось безпідставно більшість країни вважає люмпенами, то якось важко звертатися на ви - і чому ви вважаєте що ті хто проти пороха - не переймаються долею країни - він же закликав - думай - от люди і подумали (а ваші досягнення є у багатьох і навіть кращі)
 показать весь комментарий
 
только швондерам то ничего не перепадет,рожей не вышли
 показать весь комментарий
 
 
Народ, не надо спорить. Вся эта власть и их высказывания это сплошная шутка. Клоун президент это шутка, хомчак это шутка, все одна огромная шутка. Смейтесь на здоровье, а остальное всё мелочи.
 показать весь комментарий
 
 
Армия- это прежде всего физическая подготовка, огневая, тактическая и т.д.
Если любое подразделение совершает к примеру марш- бросок- то впереди должен быть командир и не на транспорте в в рядах, физ подготовка- вперед на турник все, огневая- на рубеж все и т.д. Другими словами- командир любого подразделения должен быть впереди строя. Если толстопузики , будут рассказывать про армию не выходя из кабинета- ТО ЭТО НЕ АРМИЯ...
 показать весь комментарий
 
 
Правильно говорит все. Но для єтого надо уволить 90 процентов генералов. У них единственньій опьіт - опьіт воровства
 показать весь комментарий
 
 
Первым самостоятельным решением твоих подчинённых будет поставить тебя к стенке, как дизертира
 показать весь комментарий
 
 
Красавчик! Колись давно на одній з офіцерських нарад ще в Радянській Армії, де були присутні десь близько 15 офіцерів, я сказав що ми повинні кожен день доводити солдату що маємо право їм командувати. Ні один з присутніх зі мною не погодився.
Дуже сподіваюсь що нова Українська Армія буде іншою.
 показать весь комментарий
 
 
Необходимо также избавитьсяот равнодушия и бездушного отношения. Подчиненный должен верить своему командиру, подчиненный должен знать, что только его начальник может решить его проблемы.Источник: https://censor.net.ua/n3132103

Гидота яка.Це від "бездушного отношения" Хомчак сидів в кукурудзі три доби,коли його підлеглих розстрілювали кацапи?Такому начальнику Генштабу хто з солдат може вірити?
 показать весь комментарий
 
 
В кукурудзі - це ще добре.
Вірогідно, що в ФСБ і повернений, як агент.
 показать весь комментарий
 
 
сидів разом з солдатами а хто завів їх у ту кукурудзу? порошенко,гелетей,муженко....
 показать весь комментарий
 
Ви з якої планети до нас завітали?З якими солдатами?
 показать весь комментарий
 
Ви точно не з України.Хомак КИНУВ на загибель українських солдат і офіцерів,кинув цивільних журналістів,пораненого,рацію,і втік.Відео є з тих подій.Так що може де й сидів Хомчак з солдатами і офіцерами три доби,коли зник,але ті солдати були не українські
 показать весь комментарий
 
Я так понимаю именно так Хомчак и поступил в Иловайске,командующий занимался своим спасением,а солдаты как-нибудь сами должны были разобраться
 показать весь комментарий
 
 
хомчак, а коли відповісиш за те що кинув воїнів України у Іловайському котлу, завів їх туди та кинув???? чи якось так, - ой не виновин я, вони самі винні??? (((
 показать весь комментарий
 
 
Дурня!
На хріна тоді в армії звання і посади?
Зробити всіх рядовими і хай кожен приймає рішення і його виконує!
На хріна штаби!
Дурня!
 показать весь комментарий
 
це европейський підхід а не дурня

В украинской армии системная проблема заключается в том, что командирами часто становятся не лидеры, а люди, не имеющие ни знаний, ни влияния, которые не умеют работать с личным составом и так далее, что может привести ко второму Иловайске.
Об этом в интервью «Апострофу» заявил военный инструктор-волонтер из Израиля Цви Ариэли, который тренировал украинских силовиков во время АТО.

По его словам, командир должен иметь авторитет.
«В Израиле 90% командиров имеют влияние, их уважают, потому что они проходят определенные постоянные усовершенствования, потому что там существует постоянный отбор и отсев. Ты не можешь перейти на следующий уровень, не пройдя предыдущий», - отметил Ариели.
Он добавил, что в Украине командиры учатся, и потом все, даже самые бесталанные, становятся офицерами, и им дают в подчинение взвод.
«Представьте себе: 30 человек попадают под командование совершенно случайного человека, которого просто в свое время записали на военную кафедру в его гражданском вузе... И даже если ребятам повезет получить командира, который закончил военное училище или даже военный институт, это абсолютно не гарантия, что он соответствует своей должности», - сказал инструктор.
Ариели добавил, что для военных есть короткие курсы, но их смысл сомнителен. Кроме того, нет универсальной системы базовой подготовки бойцов, которая должна быть унифицирована не только в рамках Вооруженных сил Украины (ВСУ), но и в рамках всех силовых ведомств.
«Стране и армии сегодня нужны думающие люди, которые будут системно принимать и использовать лучший опыт других стран, адаптирован под современные украинские вызовы и реалии. Но делать это нужно осмысленно, а не тупо переводить с другого языка и начинать внедрять. Также необходимо постоянно анализировать собственный опыт боевых действий, делать из этого честные и системные выводы. Если были слабые места и пробелы, немедленно исправлять, вносить коррективы в боевые уставы, инструкции и т. др.», - уточнил он.
Вместе с тем, он добавил, что важным является и вопрос подбора инструкторов для военных.
«Не хотите израильтян - пригласите британцев или американцев. Но платить им придется не 50-60 тысяч гривен, а столько, сколько специалист такого уровня получает в мире. А простой инструктор в мире получает от 5 тысяч долларов в месяц. Специалист стратегического уровня - 25 -30 тысяч долларов в месяц. Дорого - да. Но дешевле можно получить очередной Иловайск или Дебальцево», - подчеркнул Ариели.
 показать весь комментарий
 
Совершенно верно, на Западе вся армия держитьс на сержантах, а у нас на тупых и толстых генералах.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДайте возможность подчиненным принимать решения и отвечать за них, - Хомчак о развитии ВСУ
 
 
 
 
 
 вверх