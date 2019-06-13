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Все про:Польша (4786) Россия (73009) Дуда (274)

 Хотелось бы, чтобы РФ была другом Польши, но она снова показывает свое неприятное имперское лицо, - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда хотел бы, чтобы Россия была другом Польши, но по его мнению, на данный момент это маловероятно.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал 112.Украина, об этом Дуда заявил во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

"Мы хотели бы, чтобы Россия была нашим другом, но, к сожалению, Россия снова показывает свое очень суровое, неприятное имперское лицо, и мы не хотим быть частью российской сферы влияния", - сказал Дуда.

При этом он назвал Россию "большим соседом Польши, с большим потенциалом, чем у Польши".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США разместят в Польше эскадрилью разведывательных беспилотников MQ-9, - Трамп и Дуда подписали декларацию об оборонном сотрудничестве

При этом он вспомнил, как на протяжении истории Польша сражалась за свою свободу, несмотря на территориальные претензии со стороны России в разные периоды.

"И я рад, что сегодня мы можем смело говорить, в том числе в связи с военным присутствием США и НАТО в Польше, что мы действительно, в первую очередь, с политической точки зрения, являемся частью Запада", - сказал Дуда.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда и президент США Дональд Трамп в Вашингтоне подписали декларацию о сотрудничестве в сфере обороны относительно присутствия вооруженных сил США на территории Польши.

Источник: https://censor.net.ua/n3132101
 
   
 Топ комментарии
 
После Катыньской трагедии, после сбитого самолета с элитой государства и других заподлянок этот пшек еще заикаится про дружбу с кацапюрами? Хотелось бы, чтобы РФ была другом Польши, но она снова показывает свое неприятное имперское лицо, - Дуда - Цензор.НЕТ 1694
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Россия и дружба это несовместимые понятия
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После Катыньской трагедии, после сбитого самолета с элитой государства и других заподлянок этот пшек еще заикаится про дружбу с кацапюрами? Хотелось бы, чтобы РФ была другом Польши, но она снова показывает свое неприятное имперское лицо, - Дуда - Цензор.НЕТ 1694
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Те що СРАКА Є ОБЛИЧЧАМ ху?ла відомо давно і на це дійсно неприємно дивитися.
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Мужик сказал- мужик сделал..
Пути... сказал- Пути... может еще раз сказать...
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Показывает не лицо, а рыло. Козью морду.
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Он наверное жопу увидел, но дипломатично сказал литсо.
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Россия и дружба это несовместимые понятия
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Юнкер на ежегодном отможанаможном имперском саммите Польши(инициатива 3 морей, видимо третье море они выкопают), и такое выражение лица "мля, куда я попал?".

Хотелось бы, чтобы РФ была другом Польши, но она снова показывает свое неприятное имперское лицо, - Дуда - Цензор.НЕТ 926
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Если вспомнить историю, то Польша тоже не совсем белая и пушистая.
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Ничего такой дружбанчик.... самолет с президентом и верхушкой страны уконтрапупил, а так все хорошо, можно все забыть и дружбы водить....
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Ну так зебил тоже хочет дружить с кацлами и показывать им сватов. Ради этого он тоже готов начать все с чистого листа где-то по середине...
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Я бы очень хотел.чтобы Польша была другом Украины!Но это априори невозможно и несбыточно! Вся история отношений и ментальность народов об этом говорит! Удобно украинской власти торговать интересами государства и народа,значит Польша друг! Но если только появиться в Украине проукраинская власть,все увидят имперский оскал Польши похлеще намного российского...
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Kakoj tam drug mozet byt rosija.Raketami obstavyl ves Kalingrad tak sebe?Da vot adekvatny otvet rakety tolko v rosiju napravleny.Po gazu toze podpisali kontrakt s amerikoj na 3 raza bolse cerez terminal i tolko s odnoj kompanijiPolsa jest Evropejskaja strana i s ordoj nexocet imet nekakix del,
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Якщо Польща має бажання такого дружбана, то ворогів їй точно не потрібно!
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Во первых. Если бы не упал самолёт под Смоленском Дуда не стал бы
президентом. Думаю он знает об этой катастрофе больше чем кто либо. Во
вторых. Если бы украинская экономика развивалась у поляков был бы
большой кадровый голод. Заинтересована ли она в развитии Украины?
Конечно нет. так же как и Россия.
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Политика-дерьмо,но делают ее человеки.Поэтому обвиняя политика не стоит опускаться до человеконенавистничества,как в Украине,где средь бела дня известного политика власти избили,похитили,силой упаковали в автозак и депортировали в Польщу.

А кричать о патриотизьме из дупы того беззаконника у власти,который приказал так сделать-и не патриотизьм вовсе,а лиш оправдание беззакония обогатившегося в 82 раза хапуги 90-х.

Путлерорашизм же не входит ни в какие ворота человеческой законности с точки зрения права темь-более,но человечество тем и отличается от зверья,что говорит и ,зачастую, правильные слова.

Дуда не хочет быть в сфере влияния рашизма не на словах,а на деле и он делами доказывает.
Что говорил и что делал свернутый порох-сказано выше.
Что говорил и что делал хутин известно каждому украинцу.
Поэтому по делам их и судите их(в смысле узнаете их)
Слава Украине!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоХотелось бы, чтобы РФ была другом Польши, но она снова показывает свое неприятное имперское лицо, - Дуда
 
 
 
 
 
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