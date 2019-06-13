 Хотелось бы, чтобы РФ была другом Польши, но она снова показывает свое неприятное имперское лицо, - Дуда

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал 112.Украина, об этом Дуда заявил во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.
"Мы хотели бы, чтобы Россия была нашим другом, но, к сожалению, Россия снова показывает свое очень суровое, неприятное имперское лицо, и мы не хотим быть частью российской сферы влияния", - сказал Дуда.
При этом он назвал Россию "большим соседом Польши, с большим потенциалом, чем у Польши".
При этом он вспомнил, как на протяжении истории Польша сражалась за свою свободу, несмотря на территориальные претензии со стороны России в разные периоды.
"И я рад, что сегодня мы можем смело говорить, в том числе в связи с военным присутствием США и НАТО в Польше, что мы действительно, в первую очередь, с политической точки зрения, являемся частью Запада", - сказал Дуда.
Напомним, президент Польши Анджей Дуда и президент США Дональд Трамп в Вашингтоне подписали декларацию о сотрудничестве в сфере обороны относительно присутствия вооруженных сил США на территории Польши.
Пути... сказал- Пути... может еще раз сказать...
президентом. Думаю он знает об этой катастрофе больше чем кто либо. Во
вторых. Если бы украинская экономика развивалась у поляков был бы
большой кадровый голод. Заинтересована ли она в развитии Украины?
Конечно нет. так же как и Россия.
А кричать о патриотизьме из дупы того беззаконника у власти,который приказал так сделать-и не патриотизьм вовсе,а лиш оправдание беззакония обогатившегося в 82 раза хапуги 90-х.
Путлерорашизм же не входит ни в какие ворота человеческой законности с точки зрения права темь-более,но человечество тем и отличается от зверья,что говорит и ,зачастую, правильные слова.
Дуда не хочет быть в сфере влияния рашизма не на словах,а на деле и он делами доказывает.
Что говорил и что делал свернутый порох-сказано выше.
Что говорил и что делал хутин известно каждому украинцу.
Поэтому по делам их и судите их(в смысле узнаете их)
Слава Украине!