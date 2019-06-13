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 Враг за сутки 28 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе: ранен один украинский воин, уничтожен 1 и ранены 3 наемников РФ, - штаб

12 июня вооруженные формирования РФ 28 раз нарушили режим прекращения огня. Из них три раза - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Противник также обстреливал украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, по данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 16 раз обстрелял позиции Объединенных сил:
- пять раз Водяное - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- трижды Авдеевку - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем;
- вблизи населенного пункта Марьинка - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;
- два раза Широкино - из автоматических гранатометов;
- Новотроицкое - из гранатометов различных систем;
- дважды Старогнатовку - из автоматических гранатометом, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- Лебединское - из стрелкового оружия;
- окраину Талаковки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 12 раз:

- два раза Новолуганское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- район населенного пункта Новотошковское - из автоматических гранатометов, стрелкового оружия;
- Попасная - из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета;
- вблизи Новгородского - из минометов калибра 120 и 82 мм, стрелкового оружия;
- четыре раза Зайцево - из 120- мм миномета, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;
- дважды район населенного пункта Луганское - из гранатометов различных систем;
- Пивденне - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

"Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям", - сказано в сообщении.

По данным разведки 12 июня один оккупант был уничтожен и 3 ранены.

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил три раза.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг осуществил два обстрела позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Водяное из стрелкового оружия, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил: Боровское из  артиллерии калибра 152 мм и окраину Луганска - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.

Враг за сутки 28 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе: ранен один украинский воин, уничтожен 1 и ранены 3 наемников РФ, - штаб 01
Враг за сутки 28 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе: ранен один украинский воин, уничтожен 1 и ранены 3 наемников РФ, - штаб 02
Враг за сутки 28 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе: ранен один украинский воин, уничтожен 1 и ранены 3 наемников РФ, - штаб 03

Источник: https://censor.net.ua/n3132097
 
 
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Одужання воїнові.
Смерть москалям та підмоскальникам !
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Кстати да. Давненько не было слышно
А вот вчера вечером и сегодня ранним утром (часа в 4) отчетливо были слышны бахи
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На днях в куев бортом нескольких раненых Азовцев . Десять в пакете на дембель. Сосите *** ******* хохлы
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг за сутки 28 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе: ранен один украинский воин, уничтожен 1 и ранены 3 наемников РФ, - штаб
 
 
 
 
 
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