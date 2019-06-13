 Путин об Украине: "Неизбежно, что мы восстановим наши отношения"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу "Мир"
"Неизбежно, что мы восстановим наши отношения, не может такого быть между частями одного и того же народа или между двумя братскими народами, как бы ни складывались наши отношения с элитами. Даже с политическими элитами прошлого, допустим, с теми людьми, которые во главу угла всей своей деятельности, всей своей жизни ставили прежде всего личный успех, личную выгоду и сохранение своих капиталов, нажитых за счет украинского народа, а хранящихся где-то за рубежом. От этого у них и такая любовь к Западу, я думаю. Но новое руководство, надеюсь, лишено таких ограничений и чувствует себя свободно, полагаясь на доверие, которое было оказано народом Украины. Думаю, оно сможет действовать энергично", - рассказал Путин.
Напомним, ранее глава МИД Павел Климкин заявил, что будущие вердикты трибуналов вынудят Кремль сесть за стол переговоров по Крыму.
Украина теперь будет, наряду с Польшей, саммым русофобским ггсударством Европы - оппонентом во всех институтах и сферах жизнедеятельности.
Есть только один способ примирения, который в 21 веке нельзя допустить - военно политическое поражение РФ, по примеру гитлеровской Германии.
Так что у х@йла без вариантов - заколачивать окно в Европу и искать себе родственников на осколках азиатской Орды.
9 марта 2013 ВИДНЫЕ РУССКИЕ УЧЕНЫЕ впервые ОФИЦИАЛЬНО признали, что якобы русские не славяне, а ТАТАРО -УГРО - ФИННЫ.
По сообщению московского Центра Льва Гумилева от 18 марта 2013 года, русские ученые генетики впервые в истории провели неслыханное многолетнее скрупулёзное исследование русского генофонда - и были шокированы его результатами. В том числе это исследование полностью подтвердили, что придуманные в 18 веке россияне -русские - это не славяне, а только русскоговорящие татаро -угро - финны
Перелом в ситуации с применением самых современных методов для генетического изучения титульной нации России произошел только в 2000 году. Российский фонд фундаментальных исследований выделил большой грант ученым из лаборатории популяционной генетики человека Медико-генетического центра Российской академии медицинских наук. Ученые впервые в истории России смогли на 12 лет полностью сосредоточиться на изучении генофонда "русского" народа ( москалей ). Молекулярно-генетические результаты первого в России исследования генофонда титульной национальности можно изучить в публикации в виде монографии «Русский генофонд», которая вышла в издательстве «Луч». Журнал «Власть» приводит данные этих точных генетических исследований. Так, оказалось, что придуманные только в 18 веке россияне "русские " - это никакие не «восточные славяне» русичи, а татаро -финны. Кстати, эти исследования в пух и прах разгромили пресловутый миф москалей о «восточных славянах» - о том, что якобы славяне белорусы, украинцы и не славяне а наполовину ордынцы и угро финны москали -( русские ?) «составляют группу восточных славян».
по-перше: німці привселюдно покаялися ( наскільки щиро - нікому не цікаво) і каяття з них вичавлюють при кожній нагоді і дотепер;
по-друге: привладна німецька верхівка була засуджена і покарана;
по-третє: репарації постраждалим країнам і окремим громадянам виплачували дуже довго і немаленькими коштами ( не впевнена, що вже виплатили).
Звісно, часи вже не ті, і суди вже не ті, але,я впевнена, росія заплатить велику ціну за розбійний напад,вбивства, грабунки у моїй країні і в інших країнах.
Вы с Китаем АДИНАРОТ!)))
2. "Президент выразил надежду, что новое руководство страны не ставит во главу угла личное обогащение за счет украинского народа и "не будет прикрываться русофобскими измышлениями и идеями для того, чтобы уклоняться от решения внутренних проблем"."
Зелекторат, теперь вы поняли - кто и на чём вас разводил и почему ***** ни в чём не виноват?
P.S. Вторая цитата из более полной опубликованной версии.
Но если гипотетически представить, когда и как это возможно, то рашке нужно соблюсти некоторые условия
1. Деоккупация Крыма и части Донбасса
2. Возврат всех пленных
3. Выплата контрибуций, как это делала Германия
4. Смерть или осуждение к большому сроку самого путена
Вывод- 'братство' невозможно
фуйло дасть хабара коломойському, дешевий газ зеленському чи жюльці, 10 млрд долярів Україні і народи помиряться.
І Крим визнають росіским і Дамбас федеральним округом з правами автономії.
шо за гебельсівські підходи
не треба повторювати, думки, включно з вістями з **********,
це інформаційна війна проти України, у вас розум працює?
І тебе змусять, а будеш верещати, то посадять.
шо це за еліта, шо примирилася з кацяпами і ****** - цоколятні+ригі+мерт"ячук?
Да именно так выглядит собирательный портрет так называемого с 18 века ( придуманного и якобы даже русского народа). Вот так москали -кацапы эта монголоидная лапотная нечисть испоганила в 18 веке великое святое для славянина Украинца слово которое указывалось только в Киевской -Руси: РУСЬ, и имя славных славян: русичей, русинов, руських предков украинцев..
Братский народ не нападает подло в трудный час и не оккупирует земли. Точка.
ZA VUCOVAR !
Ви чмошники знищили всі наші старинні документи "Повісті минулих літ" ,"Слово о полку Ігоревім", літописи і часописи Київської Русі і Галицько-Волинського королівства та інші, куди вписували свою Ростово-Суздальську землю і перекручували події, що ніби наші славні князі мали до вас якесь відношення. Все своїм рилом порили і знищили, "учені" хренові. Ідіть в свої болота. Ви для мене ніколи не будуте не то що "братами", але й народом. Ви є ганьба. Ця "оговорочка" більше не пройде. У вас, чмошники, є тут ваші гниди, яких завезли після знищення голодоморами наших прадідів, але якщо вони будуть себе так вести, як ви-********, то ми випровадимо вас на свою батьківщину. А будете розбудовувати нашу країну, то ви наші і залишайтеся. Ви для нас - то смерть, а ми хочемо жити. Для нас литовці, канадійці,поляки, чехи, німці, французи,американці є брати і братній народ. Вон від нас!!!
Професор їхній Кавелін
У 1866-му році написав,
Як не дививсь зо всіх сторін
Й великоросів не стрічав.
Вже й після 11-го сторіччя
Той літописець-укладач
Подій старих часів глядач
Вирішив наші протиріччя.
Історія давнів часів
Не бачить там великороса
Серед боліт, степів, лісів
Пам'ять про них є безголоса.
Не бачать там великоросів
А знали кривичів, словен
Ще купу різних «малоросів»
З радимичів та в'ятичів племен.
Де в ці часи живуть великороси
Жили раніше фінські племена
І літописних зводів стоси
Не містять там великоросів імена.
А де ж були великороси?
Де ж в ті часи вони жили?
В брехні всі їхні поголоси
Із видумок істориків зросли.
Істориків імперської Росії
Радянської науки брехунів
Русі історію украсти мрії
Спотворення за правду віщунів.
29.05.2019Анатолій Березенський
Ще Іван Грозний підчищав
Дипломатичні документи,
Щось підміняв, частіш брехав
Це його були аргументи.
Письмові книги фальшував
Їх родовід у «Книзі ступеневій»
На свою користь виправляв
В шахрайській для царя манері.
І «Ступеневий царський родовід»
Катерина друга у руках тримала
А книгу цю побачив світ,
Як Катя все повиправляла.
Там вона склала власний родовід
Усіх старих князів «російських»
Де Іван Грозний путав слід
Джерел Москви держави й війська.
У «Книзі ступеневій» він сказав
Що він походить з Візантії,
Коріння римських цесарів він мав
І династичну лінію дав для «Росії».
Тоді цей цар не зазіхав
На землі Київські і їх престол
До Риму свою велич й тягу мав
Із Азії дикий фіно-монгол.
То ж Іван Грозний показав,
Той напрямок у фальшуванні
До Риму стежку «брехні» клав,
І назви Русі-Києва вживані.
А Петро перший метод показав
Присвоєння історії Русі
І «Кенігсберський літопис» «скопіював»,
Щоб в цю брехню повірили усі.
Класичну операцію з нагоди
Здійснила далі Катерина друга
Пішли в світ «Літописні зводи»,
В'язання всіх ворожих етносів потуга.
Це виписки зо всіх оригіналів,
Ці «Зводи…» Катькіни були
Фальсифікації, перепису каналів
«Правдивість» цих історій здобули.
«Комісію» тоді в Московії створили
Яка зібрала стародавні документи
Усі архіви й церкви перерили
Цариці вірні слуги і агенти.
Вимели всі із України
Частину знищили, сховали
А інші замінили вже своїми
Де іншу «правду» в них додали.
І після 1784 року
Уже до європейської спільноти
Катя зробила перші кроки
Дала історії Московії бридоти,
Все тільки сама редагувала,
Освіченість же європейську мала,
І що робила, точно знала
Все на німецькій мові видавала.
Ці книги розіслала по Європі,
Щоб всі історію цю знали
Ніхто не міг чинити брехні опір
І спадкоємці русичів шкоди зазнали.
Бо пам'ять знищена про українців,
Князівства Києва тих спадкоємців
Нашу історію спотворили чужинці
«Пришили» чисто наше до ординців.
29.05.2019Анатолій Березенський
Не брати ви нам по крові,
Руси ми, а ви монголи.
Не рідня ви нам по мові,
Ми слов'яни, ви фантомовні.
Різні також в поведінці,
Християни ми, ви ж сатанинці.
Не рідня нам взагалі,
Ми слов'яни, ви же москалі.
Ми ж з сусідами за мир,
Ви ж як дикий та жорстокий звір.
Ми працюємо, будуємо міста,
Ваша ж праця не проста -
Ви ж розстрілюєте нас,
Солдат, людей із мирних мас.
Хіба брат вбиває брата ?
Все краде, як горить хата?
Чвари та наклепи по сусідам,
Радуєтесь нашим бідам...
Не брати, та навіть не рідня,
Ми не хочем бути з вами й дня.
12.08.2018Анатолій Березенський
Не брати ви нам по мамі
Давно в Києві живемо самі
Не брати ви нам й по татку
Самі на Дніпрі живемо змалку.
Не брати ви нам по слову
Маєм ми співучу мову
А ви церкви й мову в нас украли,
Так людську хоч мову взнали
Ваш народ, як паразит
Без коріння - московит.
Має традиції від азіатів і Орди
Всі сусіди ждуть від вас біди
Ось туди ви всі горніться
І від нас ви одчепіться.
04.12.2018Анат олій Березенський
Кацап таке створіння,
Що пустить скрізь коріння.
А тільки виросте стебло,
То з'явиться нове ху@ло.
З ким поруч проросте, 79
Ніколи той не розцвіте,
Росте воно як той бур'ян
Творіння чорта для слов'ян.
Висушить все як паразит,
Руйнівник всього московит.
З "бур"яном" ти завжди борись,
Та з кацапом не водись.
25-26.10.2018Анатолій Березенський
Не батько ти мені і не мати
Ми є Русь, а тебе як звати?
Не брат ти мені і не сестра,
Ми українці, ти Моксель зла.
Не дочка ти мені і не син
Де ви були там будяки й полин
Не сват ти мені і не кума
Будуємо ми, ви ж підриваєте дома
Не родичі ви нам, а є сусіди,
Ми європейці, а ви ще людоїди.
Не товариш ти, тим більше не друг
Ми козаки, ви кубло садюг.
Ми Україна, а хто ви є
Верніть крадії все не своє.
У нас є Томос, а де він у вас?
Тож повертатись в болота вас час.
21.01.2019Анатолій Березенский
только на украинской раскладке
Разве могут быть сомненья..."
Привид(іронічно). То може ти і м'яса не їси?
Привид: "Коли я був царем, *бав я в жопу всіх богоносців в купі з Львом Толстим. Но це, конєшно, в смислє пєрєносном. Бо п*дорасів, з дєтства не любивши, посилав їх на хімію *бошить на благо Батьківщини. О часи, о Данія нещасна!"
Этот _удак войдет в историю как человек, который на ровном месте рассорил на поколения Украину и Россию.