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 Путин об Украине: "Неизбежно, что мы восстановим наши отношения"

Отношения России с Украиной будут восстановлены вне зависимости от того, как будут складываться отношения с украинским элитами

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент РФ Владимир Путин  в интервью телеканалу "Мир"

"Неизбежно, что мы восстановим наши отношения, не может такого быть между частями одного и того же народа или между двумя братскими народами, как бы ни складывались наши отношения с элитами. Даже с политическими элитами прошлого, допустим, с теми людьми, которые во главу угла всей своей деятельности, всей своей жизни ставили прежде всего личный успех, личную выгоду и сохранение своих капиталов, нажитых за счет украинского народа, а хранящихся где-то за рубежом. От этого у них и такая любовь к Западу, я думаю. Но новое руководство, надеюсь, лишено таких ограничений и чувствует себя свободно, полагаясь на доверие, которое было оказано народом Украины. Думаю, оно сможет действовать энергично", - рассказал Путин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин не поздравил Зеленского с избранием, потому что тот "называет нас врагами"

Напомним, ранее глава МИД Павел Климкин заявил, что будущие вердикты трибуналов вынудят Кремль сесть за стол переговоров по Крыму.

Источник: https://censor.net.ua/n3132096
 
 
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Хоть десять раз ещё расскажи про адинарот - во рту слаще не станет! Отношения России с Украиной будут "неизбежно восстановлены", - Путин - Цензор.НЕТ 2140
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Лет через 100 после того,как ты,мразь здохнешь.
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Не будут они восстановлены -даже если РФ распадется на национальные обломки, а путен повесится.
Украина теперь будет, наряду с Польшей, саммым русофобским ггсударством Европы - оппонентом во всех институтах и сферах жизнедеятельности.
Есть только один способ примирения, который в 21 веке нельзя допустить - военно политическое поражение РФ, по примеру гитлеровской Германии.
Так что у х@йла без вариантов - заколачивать окно в Европу и искать себе родственников на осколках азиатской Орды.
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Пороховата довольна пахана їх сцаря дав надію на порохореванш.
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Ну что, хахлы, будете прощать кацапам 13 тысяч убитых украинцев и целоваться в десна, или строить свою Украину.
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Кацапы своих теперь колошматят или в спальных районах взрывают..!
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Я знову ж таки переконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти медведчуки, шуфричі і шефіри....
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)(уйло недомерок мордвин, какие два родственных народа ? Тебе что не ясно москаль то что даже сейчас нет славян -русских в ужасной лапотной уже современной паРаше никогда не было их и ранее в угро - финском Залесье потом в Московском Улусе Золотой - Орды.
9 марта 2013 ВИДНЫЕ РУССКИЕ УЧЕНЫЕ впервые ОФИЦИАЛЬНО признали, что якобы русские не славяне, а ТАТАРО -УГРО - ФИННЫ.
По сообщению московского Центра Льва Гумилева от 18 марта 2013 года, русские ученые генетики впервые в истории провели неслыханное многолетнее скрупулёзное исследование русского генофонда - и были шокированы его результатами. В том числе это исследование полностью подтвердили, что придуманные в 18 веке россияне -русские - это не славяне, а только русскоговорящие татаро -угро - финны
Перелом в ситуации с применением самых современных методов для генетического изучения титульной нации России произошел только в 2000 году. Российский фонд фундаментальных исследований выделил большой грант ученым из лаборатории популяционной генетики человека Медико-генетического центра Российской академии медицинских наук. Ученые впервые в истории России смогли на 12 лет полностью сосредоточиться на изучении генофонда "русского" народа ( москалей ). Молекулярно-генетические результаты первого в России исследования генофонда титульной национальности можно изучить в публикации в виде монографии «Русский генофонд», которая вышла в издательстве «Луч». Журнал «Власть» приводит данные этих точных генетических исследований. Так, оказалось, что придуманные только в 18 веке россияне "русские " - это никакие не «восточные славяне» русичи, а татаро -финны. Кстати, эти исследования в пух и прах разгромили пресловутый миф москалей о «восточных славянах» - о том, что якобы славяне белорусы, украинцы и не славяне а наполовину ордынцы и угро финны москали -( русские ?) «составляют группу восточных славян».
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Сдыхай уже, задрал своим существованием. Когда сдохнешь, хоть стрелять перестанут и убивать.
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Якщо по аналогії з Німеччиною, то нехай має на увазі, що
по-перше: німці привселюдно покаялися ( наскільки щиро - нікому не цікаво) і каяття з них вичавлюють при кожній нагоді і дотепер;
по-друге: привладна німецька верхівка була засуджена і покарана;
по-третє: репарації постраждалим країнам і окремим громадянам виплачували дуже довго і немаленькими коштами ( не впевнена, що вже виплатили).
Звісно, часи вже не ті, і суди вже не ті, але,я впевнена, росія заплатить велику ціну за розбійний напад,вбивства, грабунки у моїй країні і в інших країнах.
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с ****** во главе и ********* Гундяевфм в жопе
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МНОГИЕ привыкли зарабатывать НА войне, ПОЭТОМУ под видом патриотизма ОНИ будут стараться делать всё, что бы эта война не когда не закончилась. ПО этому скажиТЕ, ЧЕМ они отличаются ОТ Путлера?, А совсем не чем, У всех! У них имеются НА войну СВОИ ИНТЕРЕСЫ. ВОТ И Ивану НАВЕРНОЕ мало УБИТЫХ 13 тыс. человек У него наверное АГОНИЯ ему подавай В два, а то и три раза больше, что бы было убитых, раненых. ОН сидит себе НА диване и строчит тут "патриотические" комментарии.
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Ходи городами чмо ботокское!
Вы с Китаем АДИНАРОТ!)))
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Отношение Украны к России не нужн восстаналивать, оно уже давно сложилось как к агрессору и дикарям. Такое же отношение к ним у большинсва стран планеты.
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1. "с политическими элитами прошлого, допустим, с теми людьми, которые во главу угла всей своей деятельности, всей своей жизни ставили прежде всего личный успех, личную выгоду и сохранение своих капиталов, нажитых за счет украинского народа, а хранящихся где-то за рубежом. "
2. "Президент выразил надежду, что новое руководство страны не ставит во главу угла личное обогащение за счет украинского народа и "не будет прикрываться русофобскими измышлениями и идеями для того, чтобы уклоняться от решения внутренних проблем"."

Зелекторат, теперь вы поняли - кто и на чём вас разводил и почему ***** ни в чём не виноват?

P.S. Вторая цитата из более полной опубликованной версии.
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пропагандист ,всю войну сайты ДНР и РФ перепечатывающий, вовой не доволен- стало меньше эфэсбэшных антиукраинских картинок .
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Понятно, что ***** врет.
Но если гипотетически представить, когда и как это возможно, то рашке нужно соблюсти некоторые условия
1. Деоккупация Крыма и части Донбасса
2. Возврат всех пленных
3. Выплата контрибуций, как это делала Германия
4. Смерть или осуждение к большому сроку самого путена
Вывод- 'братство' невозможно
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Дурненька...
фуйло дасть хабара коломойському, дешевий газ зеленському чи жюльці, 10 млрд долярів Україні і народи помиряться.
І Крим визнають росіским і Дамбас федеральним округом з правами автономії.
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звіткі) така впевненість? методичка стеця?!
шо за гебельсівські підходи Відносини Росії з Україною будуть "неминуче відновлені", - Путін - Цензор.НЕТ 758
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Це озвучив жирік вже давно. І поки все йде точно як він сказав.
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для чого повторювати слова *************?
не треба повторювати, думки, включно з вістями з **********,
це інформаційна війна проти України, у вас розум працює?
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Для того шоб було зрозуміло куди нас веде беніна банда.
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ти не козак, ти вага?! все вже знаєш - з"їш чоколятку і заспокойся!
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Не даремно воно згадало про відносини еліт - якщо еліти примиряться, народ змусять.
І тебе змусять, а будеш верещати, то посадять.
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це з програми папа) на другий термін?
шо це за еліта, шо примирилася з кацяпами і ****** - цоколятні+ригі+мерт"ячук?
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Благодаря тщательным исследованиям украинских учёных старины в области истории развития москалей - кацапов, практически удалось написать достоверный собирательный исторический портрет того самого казламордого недоразумения, которое в силу своей альтернативной одарённости даже именует себя якобы "русским народом". Казламордое существо представляет из себя изображение эдакого отдалённо похожего на человека существа в татарском кокошнике с раскосой, вечно пропитой полуазиатской или квадратной рябой перекошенной от злобы мордой москаля, обладающее рабской душонкой, ********, вероломным и трусливым характером. Ко всему прочему это существо, которое более всего напоминает не единый этнос, а искусственно созданного из каких-то ошмётков голема, для общения использует исключительно один из диалектов староболгарского языка, обильно сдабривая его татарскими и угро-финскими словами и с наполовину ужасным кацапским матом гунов. Лапотное существо которое с одинаковым рвением готово поклонятся звезде, кресту, полумесяцу, любым богам а также портрету своего очередного кровавого маньяка вождя, но при этом оно имеет наглость причислять себя к полноценным людям, да ещё и не к абы-каким, а именно к славянам русским!
Да именно так выглядит собирательный портрет так называемого с 18 века ( придуманного и якобы даже русского народа). Вот так москали -кацапы эта монголоидная лапотная нечисть испоганила в 18 веке великое святое для славянина Украинца слово которое указывалось только в Киевской -Руси: РУСЬ, и имя славных славян: русичей, русинов, руських предков украинцев..
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Задрал уже своей волынкой про братские народы.
Братский народ не нападает подло в трудный час и не оккупирует земли. Точка.
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здохни гніда путін-*****, чурка мокшансьуа...!!
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Конечно будут. Неизбежно. В аккурат после развала нынешней Нарассии на суверенные улусы.
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Может и будут, когда ты тварь сдохнеш.
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від того, що х..ло здохне нічого не зміниться, має бути знищена раша, і розвалена на десятки якихось країн, що будуть між собою гризтись, тоді може відстануть від Укнаїни.
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Конечно станем братьями, но только после того как уничтожим Россию.
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може, коли кацяпи стануть людьми, але це з розряду неможливого)))!
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Мастер -класс" лукавства, иезуитства, фарисейства,.... и наглого циничного вранья.
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Ніколи Моксель і Хиногви не були братніми, чи ще не дай Боже, одними народами, Ми є слов*яни, ак ви меря, весь, вязь, перм і т.п. Ви є угро-фінські млемена, розбавдені більше розвинутим народом булгарами(татарами). Тамбовський вовк тобі брат, что моксельське. Ваші племена дикі та відсталі не можуть бути народами, ви є Орда; ненавистна, жадна, вбивча....
Ви чмошники знищили всі наші старинні документи "Повісті минулих літ" ,"Слово о полку Ігоревім", літописи і часописи Київської Русі і Галицько-Волинського королівства та інші, куди вписували свою Ростово-Суздальську землю і перекручували події, що ніби наші славні князі мали до вас якесь відношення. Все своїм рилом порили і знищили, "учені" хренові. Ідіть в свої болота. Ви для мене ніколи не будуте не то що "братами", але й народом. Ви є ганьба. Ця "оговорочка" більше не пройде. У вас, чмошники, є тут ваші гниди, яких завезли після знищення голодоморами наших прадідів, але якщо вони будуть себе так вести, як ви-********, то ми випровадимо вас на свою батьківщину. А будете розбудовувати нашу країну, то ви наші і залишайтеся. Ви для нас - то смерть, а ми хочемо жити. Для нас литовці, канадійці,поляки, чехи, німці, французи,американці є брати і братній народ. Вон від нас!!!
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ВЕЛИКОРОСИ
Професор їхній Кавелін
У 1866-му році написав,
Як не дививсь зо всіх сторін
Й великоросів не стрічав.
Вже й після 11-го сторіччя
Той літописець-укладач
Подій старих часів глядач
Вирішив наші протиріччя.
Історія давнів часів
Не бачить там великороса
Серед боліт, степів, лісів
Пам'ять про них є безголоса.
Не бачать там великоросів
А знали кривичів, словен
Ще купу різних «малоросів»
З радимичів та в'ятичів племен.
Де в ці часи живуть великороси
Жили раніше фінські племена
І літописних зводів стоси
Не містять там великоросів імена.
А де ж були великороси?
Де ж в ті часи вони жили?
В брехні всі їхні поголоси
Із видумок істориків зросли.
Істориків імперської Росії
Радянської науки брехунів
Русі історію украсти мрії
Спотворення за правду віщунів.
29.05.2019Анатолій Березенський
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Надеюсь Зеленский это понимает и проведет прямые переговоры с Путиным.
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«ТВОРЦІ» ІСТОРІЇ РОСІЇ
Ще Іван Грозний підчищав
Дипломатичні документи,
Щось підміняв, частіш брехав
Це його були аргументи.
Письмові книги фальшував
Їх родовід у «Книзі ступеневій»
На свою користь виправляв
В шахрайській для царя манері.
І «Ступеневий царський родовід»
Катерина друга у руках тримала
А книгу цю побачив світ,
Як Катя все повиправляла.
Там вона склала власний родовід
Усіх старих князів «російських»
Де Іван Грозний путав слід
Джерел Москви держави й війська.
У «Книзі ступеневій» він сказав
Що він походить з Візантії,
Коріння римських цесарів він мав
І династичну лінію дав для «Росії».
Тоді цей цар не зазіхав
На землі Київські і їх престол
До Риму свою велич й тягу мав
Із Азії дикий фіно-монгол.
То ж Іван Грозний показав,
Той напрямок у фальшуванні
До Риму стежку «брехні» клав,
І назви Русі-Києва вживані.
А Петро перший метод показав
Присвоєння історії Русі
І «Кенігсберський літопис» «скопіював»,
Щоб в цю брехню повірили усі.
Класичну операцію з нагоди
Здійснила далі Катерина друга
Пішли в світ «Літописні зводи»,
В'язання всіх ворожих етносів потуга.
Це виписки зо всіх оригіналів,
Ці «Зводи…» Катькіни були
Фальсифікації, перепису каналів
«Правдивість» цих історій здобули.
«Комісію» тоді в Московії створили
Яка зібрала стародавні документи
Усі архіви й церкви перерили
Цариці вірні слуги і агенти.
Вимели всі із України
Частину знищили, сховали
А інші замінили вже своїми
Де іншу «правду» в них додали.
І після 1784 року
Уже до європейської спільноти
Катя зробила перші кроки
Дала історії Московії бридоти,
Все тільки сама редагувала,
Освіченість же європейську мала,
І що робила, точно знала
Все на німецькій мові видавала.
Ці книги розіслала по Європі,
Щоб всі історію цю знали
Ніхто не міг чинити брехні опір
І спадкоємці русичів шкоди зазнали.
Бо пам'ять знищена про українців,
Князівства Києва тих спадкоємців
Нашу історію спотворили чужинці
«Пришили» чисто наше до ординців.
29.05.2019Анатолій Березенський
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Самое обидное оскорбление украинцев, это когда кацапы называют их братским народом.
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За вся что ты ( пад-а) натворил и продолжаешь творить в Грузии, Украине (Донбассе, Крыму), Сирии, я уже молчу о том что ты творишь в своей собственной стране, что б ты СДОХ! И если ты веришь хоть во что то, то знай тебе уготовано место в аду. ( и ты это где то подспудно осознаешь, пытаясь утащить с собой побольше людей, как жертву Молоху) А народы конечно когда то примирятся , правда это будет не скоро ( и уж точно не при жизни нашего поколения, тем более что ты и останавливаться не намерен). С немцами вон примерились ( или почти примерились), правда им для этого пришлось "вкусить" все. Поражение в войне, миллионы жертв, разруху,голод, испытать ненависть и месть победителей, оккупацию, потерю четверти территории, разделение на два государства, казнь или добровольный уход из жизни своих "вождей" ( сдохли как собаки), международный трибунал, ответственность всего народа за преступления перед человечеством, выплаты контрибуции и многое другое А главное покаяние. ( как говорится " Никогда снова", а не ваши "Можем повторить") Вот поэтому люди постепенно через пол века а то и более смогли примериться. Но для этого нужно было "оплатить по счетам". Иначе ни как.
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Вот,для восстановления этих отношений, эта падаль и приступила к испытаниям ядерного оружия малой мощности, о чем докладывает американская разведка.
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НЕ БРАТИ ВИ НАМ
Не брати ви нам по крові,
Руси ми, а ви монголи.
Не рідня ви нам по мові,
Ми слов'яни, ви фантомовні.
Різні також в поведінці,
Християни ми, ви ж сатанинці.
Не рідня нам взагалі,
Ми слов'яни, ви же москалі.
Ми ж з сусідами за мир,
Ви ж як дикий та жорстокий звір.
Ми працюємо, будуємо міста,
Ваша ж праця не проста -
Ви ж розстрілюєте нас,
Солдат, людей із мирних мас.
Хіба брат вбиває брата ?
Все краде, як горить хата?
Чвари та наклепи по сусідам,
Радуєтесь нашим бідам...
Не брати, та навіть не рідня,
Ми не хочем бути з вами й дня.
12.08.2018Анатолій Березенський
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КОМУ Є БРАТИ МОСКОВИТИ?
Не брати ви нам по мамі
Давно в Києві живемо самі
Не брати ви нам й по татку
Самі на Дніпрі живемо змалку.
Не брати ви нам по слову
Маєм ми співучу мову
А ви церкви й мову в нас украли,
Так людську хоч мову взнали
Ваш народ, як паразит
Без коріння - московит.
Має традиції від азіатів і Орди
Всі сусіди ждуть від вас біди
Ось туди ви всі горніться
І від нас ви одчепіться.
04.12.2018Анат олій Березенський
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КАЦАП
Кацап таке створіння,
Що пустить скрізь коріння.
А тільки виросте стебло,
То з'явиться нове ху@ло.
З ким поруч проросте, 79
Ніколи той не розцвіте,
Росте воно як той бур'ян
Творіння чорта для слов'ян.
Висушить все як паразит,
Руйнівник всього московит.
З "бур"яном" ти завжди борись,
Та з кацапом не водись.
25-26.10.2018Анатолій Березенський
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НЕ РІДНЯ
Не батько ти мені і не мати
Ми є Русь, а тебе як звати?
Не брат ти мені і не сестра,
Ми українці, ти Моксель зла.
Не дочка ти мені і не син
Де ви були там будяки й полин
Не сват ти мені і не кума
Будуємо ми, ви ж підриваєте дома
Не родичі ви нам, а є сусіди,
Ми європейці, а ви ще людоїди.
Не товариш ти, тим більше не друг
Ми козаки, ви кубло садюг.
Ми Україна, а хто ви є
Верніть крадії все не своє.
У нас є Томос, а де він у вас?
Тож повертатись в болота вас час.
21.01.2019Анатолій Березенский
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"нікогда ми не будем братьямі, ні по Родіне, ні по матері...." я краще здохну, ніж визнаю ватарилого мені братом чи беніну ляльку моїм президентом!
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"Я тебе конечно верю,
Разве могут быть сомненья..."
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не ну нормальный ход ?...Этот паскудёныш отжал у меня балкон,устроил пожар в кладовке,назвал фашистом,а теперь-"мышесновабратья"?
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Это если б я прозодя мимо его окна закинул бы туда,в обедню,гранату,а потом бы сказал-"да ладно,не обижайся...мы же друзья-братья"
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Нет такой нации американцы!- Это потомки европейских переселенцев в основном англичан которые сумели создать свою великую сверхдержаву. Не суть важно один народ русские и украинцы, важно что будет дальше - если доведут страну до третьего майдана и развала не будет Украины и вероятно часть ее снова России отойдет, если за голову возьмутся то шанс есть.
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Класика: "Гамлєт. Не можна мстить. Повинні ми любити всіх п*дорасів, злодіїв, убивць. Бо кожний з них - народ, всі - богоносці.
Привид(іронічно). То може ти і м'яса не їси?
Привид: "Коли я був царем, *бав я в жопу всіх богоносців в купі з Львом Толстим. Но це, конєшно, в смислє пєрєносном. Бо п*дорасів, з дєтства не любивши, посилав їх на хімію *бошить на благо Батьківщини. О часи, о Данія нещасна!"
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О каких ета Тварь отношениях говорит если рашисты считают что Украина ето страна 404. Пусть будет проклят тот кто все забуде что Рашистская Федерация сделала в Украине и еще раз назовет нас ********* народами. Я скорее портрет Гитлера и Чикатило на стене повешу чем с Пидоросийей отношения восстановлю.
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Я не знаю как люди старше 30, но вот 15ти летние ооочень долго будут "восстанавливать"
Этот _удак войдет в историю как человек, который на ровном месте рассорил на поколения Украину и Россию.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПутин об Украине: "Неизбежно, что мы восстановим наши отношения"
 
 
 
 
 
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