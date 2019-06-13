 Отношения России с Украиной будут "неизбежно восстановлены", - Путин

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу "Мир"
"Неизбежно, что мы восстановим наши отношения, не может такого быть между частями одного и того же народа или между двумя братскими народами, как бы ни складывались наши отношения с элитами. Даже с политическими элитами прошлого, допустим, с теми людьми, которые во главу угла всей своей деятельности, всей своей жизни ставили прежде всего личный успех, личную выгоду и сохранение своих капиталов, нажитых за счет украинского народа, а хранящихся где-то за рубежом. От этого у них и такая любовь к Западу, я думаю. Но новое руководство, надеюсь, лишено таких ограничений и чувствует себя свободно, полагаясь на доверие, которое было оказано народом Украины. Думаю, оно сможет действовать энергично", - рассказал Путин.
Напомним, ранее глава МИД Павел Климкин заявил, что будущие вердикты трибуналов вынудят Кремль сесть за стол переговоров по Крыму.
вони скоріше побратаються
ах, нет ?! надеюсь, ты внимательно будешь отслеживать работу вражеского предприятия и обязательно проинформируешь нас если там что-нибудь изменится.
що заважало "панамському" патриету його націоналізувати? чи активи росбанків? під час Ілловайська-Дебальцево?відсутність патріотизму?чи інвестиції в липецьку фабріку?
Повторюю, очікую вашої доповіді по результатах вовочкіної діяльності, а поки що обговорювати нічого.
Якщо вам все ж таки не йметься, можемо пригадати тупенькі жартики про тарифи.
Але ти в Україні теж не житимеш. Хіба що в Малоросійской області РФ.
73% вибрали мир і дружбу з РФ.
Зараз відбувається впевнене і неприховане, нагле знищення української державності.
Призначення Патріотів РФ на ключові посади. У нас шпигун Хомчак, котрий передавав координати ВСУ росіянам зібрався скорочувати ВСУ.
Голова розвідки- орденоносець ФСБ.
Голова СБУ- корупціонер з дружиною- громадянкою РФ.
І все під гучні аплодисменти вати.
глава генштаба уже начал вести разговоры о сокращении армии
зебилы склько еще вам надо причин шоб понять шо будет с Украиной дальше ?
намагаються створити ілюзію безпеки, а зашморг то вже затятгується
Крупская спрашивает у ленина:
-Володя,а как ты хочеш,что б тебя после смерти похоронили или кремировали?
Володя отвечает:
-Да пофиг,пусть хоть чучело делают
Карфаген должен быть разрушен (с)
А че это крысеныш про свои статки скромно умалчивает?
Кстате,на день кацапии в кремле развернули шатер Каддафи.
Хороший признак.
После того,как Каддафи последний раз разворачивал свой шатер в кремле через три года его нашли с палкой в заднице
І Порошенка таки посадять. Сидітиме в ;Бєлом Лєбєдє;, або ж ;Матросской тишинє;
Для 23% відбудують Гулаг.
Теперь пришла пора пережить *****
Пусть в соседних камерах сидят
Ющенко та Зеленський обговорили соціально-політичну ситуацію в Україні в контексті позачергових парламентських виборів, а також "наголосили на необхідності збереження громадянського миру, спокою та єдності", повідомляється на сторінці Адміністрації президента
https://ru.tsn.ua/********/putin-rossiya-vyigrala-by-velikuyu-otechestvennuyu-voynu-i-bez-ukrainy.html
Так о чем идет речь?