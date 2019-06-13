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 Политика Украины
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 Отношения России с Украиной будут "неизбежно восстановлены", - Путин

Отношения России с Украиной будут восстановлены вне зависимости от того, как будут складываться отношения с украинским элитами

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент РФ Владимир Путин  в интервью телеканалу "Мир"

"Неизбежно, что мы восстановим наши отношения, не может такого быть между частями одного и того же народа или между двумя братскими народами, как бы ни складывались наши отношения с элитами. Даже с политическими элитами прошлого, допустим, с теми людьми, которые во главу угла всей своей деятельности, всей своей жизни ставили прежде всего личный успех, личную выгоду и сохранение своих капиталов, нажитых за счет украинского народа, а хранящихся где-то за рубежом. От этого у них и такая любовь к Западу, я думаю. Но новое руководство, надеюсь, лишено таких ограничений и чувствует себя свободно, полагаясь на доверие, которое было оказано народом Украины. Думаю, оно сможет действовать энергично", - рассказал Путин.

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Напомним, ранее глава МИД Павел Климкин заявил, что будущие вердикты трибуналов вынудят Кремль сесть за стол переговоров по Крыму.

Источник: https://censor.net.ua/n3132096
 
 
 Топ комментарии
 
Хоть десять раз ещё расскажи про адинарот - во рту слаще не станет! Отношения России с Украиной будут "неизбежно восстановлены", - Путин - Цензор.НЕТ 2140
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Звичайно будуть.
73% вибрали мир і дружбу з РФ.
Зараз відбувається впевнене і неприховане, нагле знищення української державності.
Призначення Патріотів РФ на ключові посади. У нас шпигун Хомчак, котрий передавав координати ВСУ росіянам зібрався скорочувати ВСУ.
Голова розвідки- орденоносець ФСБ.
Голова СБУ- корупціонер з дружиною- громадянкою РФ.

І все під гучні аплодисменти вати.
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Хоть десять раз ещё расскажи про адинарот - во рту слаще не станет!
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І не знав що маю 144 млн. "братьев". Тато з мамою нічого про моїх "братьев" нічого не казали. Цікаво як це вийшло? Відносини Росії з Україною будуть "неминуче відновлені", - Путін - Цензор.НЕТ 4158
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ага , хто кремль валити буде ? вовочка ???
вони скоріше побратаються
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слушай я тебе один вещь скажу ти только не обижайся в николаеве есть глиноземный завод который приналежит петиным торговым партнерам из парашки сырье которого идет в на аллюминиевые заводы в засрашку а оттуда 5 лет возвращается по нашим защитникам в воздухе в виде снарядов град выстрелов подствольных гранотометов ще один привид ПОДЯКУВАТИ,що не можна було посадити кремливську агентуру,конфискувати майно може тоды й полонених швидко випустили?
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слушай, ти не обижайся, я тебе один вещь скажу - вовчка уже закрыл завод ?
ах, нет ?! надеюсь, ты внимательно будешь отслеживать работу вражеского предприятия и обязательно проинформируешь нас если там что-нибудь изменится.
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Вовочка только начал зачищать петини мафиозни кубла зраду наприклад,сбушників-контрабандистів повиганяв ось югіка вижене і візьметься
що заважало "панамському" патриету його націоналізувати? чи активи росбанків? під час Ілловайська-Дебальцево?відсутність патріотизму?чи інвестиції в липецьку фабріку?
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На мою humble opinion, це не зачистка, а захватка всіх потоків.
Повторюю, очікую вашої доповіді по результатах вовочкіної діяльності, а поки що обговорювати нічого.
Якщо вам все ж таки не йметься, можемо пригадати тупенькі жартики про тарифи.
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Петюнчик москальню очень миролюбил, аж до смерти..
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Я житиму значно довше. Але не в Україні. Швидш за все в Польші.
Але ти в Україні теж не житимеш. Хіба що в Малоросійской області РФ.
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Звичайно будуть.
73% вибрали мир і дружбу з РФ.
Зараз відбувається впевнене і неприховане, нагле знищення української державності.
Призначення Патріотів РФ на ключові посади. У нас шпигун Хомчак, котрий передавав координати ВСУ росіянам зібрався скорочувати ВСУ.
Голова розвідки- орденоносець ФСБ.
Голова СБУ- корупціонер з дружиною- громадянкою РФ.

І все під гучні аплодисменти вати.
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глава АП подлежит люстрации и не может занимать должность
глава генштаба уже начал вести разговоры о сокращении армии
зебилы склько еще вам надо причин шоб понять шо будет с Украиной дальше ?
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Вони розуміють. Електорат Зеленського на 98%- вата.
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дехто ще сам не знає,що він за це проголосував Отношения России с Украиной будут "неизбежно восстановлены", - Путин - Цензор.НЕТ 9741
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лицемірять
намагаються створити ілюзію безпеки, а зашморг то вже затятгується
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Л.... уже не дуже то й корчить з себе патріота. Тупо прикалується.
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Я боюся що він таки ще стане презедентом об'єднаних країн. Білорусь уже лягла і розсунула ніжки. А Україну нахилили.
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він видає мокшанську ідею. не залежить здохне чи ні, наступник буде такий же. це кацапська особливість.
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Снова завёл шарманку про "адинНАрот", значит будет падаль, на фронте обострять.
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так ми з поляками більше похожі ніж з бурятами. и по мові також.
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Ні. Поляки з клоунів сміються, а не голосують за них.
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Таки Да! Три камаза Зелени Янукович известно куда вывез - на парашу!
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Про бабло ... за рубежем - это он про Януковича .
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не ну все на это уже работают - жена нового руководителя сбу это мужу каждый вечер говорит))))
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Отношения будут восстановлены после того как ботоксное ***** ляжет рядом в мавзолее возле чЛенина
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Да,вовочку там уже давно пора поменять
Крупская спрашивает у ленина:
-Володя,а как ты хочеш,что б тебя после смерти похоронили или кремировали?
Володя отвечает:
-Да пофиг,пусть хоть чучело делают
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Без раисси.
Карфаген должен быть разрушен (с)
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россии без путина не бывает... она так устроена
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прежде всего личный успех, личную выгоду и сохранение своих капиталов, нажитых за счет украинского народа, а хранящихся где-то за рубежом.Источник: https://censor.net.ua/n3132096

А че это крысеныш про свои статки скромно умалчивает?
Кстате,на день кацапии в кремле развернули шатер Каддафи.
Хороший признак.
После того,как Каддафи последний раз разворачивал свой шатер в кремле через три года его нашли с палкой в заднице
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Треба щоб Зеленський набрав якомога більше у ВР. А потім, після виборів та коаліції слуг з допоблоком та родіной- українців чекає великий сюрприз.

І Порошенка таки посадять. Сидітиме в ;Бєлом Лєбєдє;, або ж ;Матросской тишинє;
Для 23% відбудують Гулаг.
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Не факт! Просто он на беню смотрит и понимает, что его масть пошла!
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ты падло уже мертв, хоть ты думаешь ,что тыжив. ты уже мертв даже для тех кто с тобой рядом.
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Тільки почуєшь "у нас общая історія... ми же братья..." - стріляй за звук, клопоту буде меньше.
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Типичный представитель норота дамбаса
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Петю мы уже пережили
Теперь пришла пора пережить *****

Пусть в соседних камерах сидят
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мадам! Вы перживайте фрау Риббентроп! Это вас уже не касается.
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Шакалы они,а не братья! 13 тысяч убитых с обеих сторон и 5 лет войны!
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Якісь відносини відродяться, бо ми ВИМУШЕНІ жити поруч з мокшею, та тільки хйуло цього вже на побачить, бо умовою відновлення буде обов'язкове звучання по телебаченню Лебединого озера.
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Из тейпа баранов...этих ослойо...бов на дух не переношу...не, ну есть президнты некоорых стран, ************ ними грву опумтят и прощенияпопросят. Но это ж не значит,что вся Украина такая... по кр.мере 25%
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Президент України Володимир Зеленський зустрівся з третім президентом Віктором Ющенком.
Ющенко та Зеленський обговорили соціально-політичну ситуацію в Україні в контексті позачергових парламентських виборів, а також "наголосили на необхідності збереження громадянського миру, спокою та єдності", повідомляється на сторінці Адміністрації президента
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приїхало на Донбас вузькооке з мухосранська і каже -- єта зємля мой
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***** нужно бархатную щеточку подарить для полировки лысины.
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Украина учавствовала во Второй мировой войне, а не "великой отечественной"
Так о чем идет речь?
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а дело в том что мой дед погиб на той войне --- а теперешний Окурок из Кремля - говорит - что зря - и без него могли бы победить...... ВОВ - это часть
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Як там казав шановний пан Немцов (світла пам,ять) - Он же ипанутий!
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Мені одному здається, що в слові "восстановлены" буква "в" лишня?
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конечно.... работа по расстановке пророссийскитх руководителей в силовывх органах Украины идет полным ходом... Что не сделали министры обоборны и СМБУ при Януковиче , сделают пророссийские ставленинники зе-- с медалям и женами от фсб... ((
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а вот главный зебенин заказчик проявился
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тамбовские волки тебе братский народ,иуда
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Не один народ, а всего лишь 23 процента пророссийский порохобецилов. Заберай к себе Педро в Ростов, и 23 процента своих вышеватников.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОтношения России с Украиной будут "неизбежно восстановлены", - Путин
 
 
 
 
 
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