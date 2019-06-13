 США разместят в Польше эскадрилью разведывательных беспилотников MQ-9, - Трамп и Дуда подписали декларацию об оборонном сотрудничестве

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Создание эскадрильи разведки, наблюдения и рекогносцировки ВВС США MQ-9 в Польше. Соединенные Штаты намерены обмениваться информацией, полученной в результате операций этой эскадрильи, по мере необходимости, в поддержку наших оборонных целей", - гласит один из пунктов декларации, которую распространила пресс-служба Белого дома.
Согласно официальному сообщению, США также планируют расширить свое нынешнее военное присутствие в Польше, насчитывающее примерно 4,5 тыс. военнослужащих.
"Ожидается, что в ближайшем будущем это постоянное присутствие увеличится примерно на 1000 военнослужащих США и будет сосредоточено на обеспечении дополнительных возможностей обороны и сдерживания в Польше", - говорится в документе.
Кроме того, в планах Вашингтона и Варшавы "создание и совместное использование" ВС США и Польши Центра боевой подготовки (ЦТК) в Дравско-Поморске, а также других местах страны.
Польша обязуется создать инфраструктуру для "обеспечения присутствия боевой группы бронетанковой бригады, бригады боевой авиации и батальона поддержки боевого обеспечения".
Также предусматривается строительство военного аэродрома "в целях подготовки или на случай непредвиденных обстоятельств" и развертывание штаба дивизии США и подразделения сил специальных операций США "для поддержки воздушных, наземных и морских операций".
"Мы рассчитываем на развитие и укрепление нашего оборонного сотрудничества в предстоящие годы", - следует из декларации.
В России считают, что Украина не должна восстанавливать ядерный потенциалдаже после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, участников которого является. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
По его словам, любые планы по разработке ядерных ракет Украиной станут посягательством на основы современного миропорядка.И вот еще:
Договор о запрещении ядерного оружия не способствует разоружению, - заявили в Москве
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Просто интересно: У них правая рука знает,что делает левая?