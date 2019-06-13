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Все про:Польша (4786) США (15037) Дуда (273) Трамп (2270)

 США рассматривает возможность отправки в Польшу 2 тысяч военных, - Трамп

Президент США Дональд Трамп в общении с прессой в Вашингтоне заявил, что рассматривает возможность отправки в Польшу 2000 американских военных, но никакого решения по этому поводу не принято.

Президент США также отметил, что Америка не планирует отправлять в Европу дополнительных военных, а возможная отправка военных в Польшу состоялась бы за счет перемещения их из Германии или другой страны Европы, где находятся военные США, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Заявление президента США прозвучало в ходе совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.

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Сообщается, что во время визита Дуды над Белым домом состоится облет современного американского истребителя F-35. Ранее Польша выразила заинтересованность в приобретении этих военных самолетов.

В ходе пресс-конференции Трамп заявил, что США отмечают приобретение истребителей F-35 Польшей. "Польша заказала от 32 до 35 новеньких F-35 на самом высоком уровне. Последняя модель", - завил президент США.

"Поздравляю вас с этим, это означает, что у вас прекрасный вкус", - отметил Трамп, обращаясь к президенту Польши.

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Источник: https://censor.net.ua/n3132093
 
 
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Горлопанам украинцам!Ни Сенат,ни Палата представителей США не утверждают, что там было вмешательство России. На самом деле,только вы знаете(бездоказательно),вмешательство России в выборы(если оно существовало)то было очень слабым, скажем, гораздо меньше, чем вмешательство, скажем, Израиля. Израиль, премьер-министр Нетаньяху, идет в Конгресс и ведет переговоры на совместной сессии Конгресса, даже не информируя Белый дом,и атакует политику Обамки.Так что,смотрите на факты,а не на власовцев с Меркелями,желающих срубить бабла.Для меня же фактом остается умелая передисклокация Трампом фронта путлеровского рашизма с западного на ближневосточный(сирия),а не отсебятина визжащих на оргиях "демократов,так как благодаря реальной политике Трампа ни сухопутного коридора в Крым,ни разширения оккупации украинской земли не происходит.Печально,что Трамп за вас не будет освобождать вашу землю,но это уже другая тема.
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БОЛЬШИЕ СТРАНЫ ВИНОВАТЫ В ЧЕРЕЗМЕРНОЙ ДОБЫЧИ И ПОТРЕБЛЕНИИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ !!! ИХ ТЕРРИТОРИИ НЕОБХОДИМО ПОДЕЛИТЬ !!!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША рассматривает возможность отправки в Польшу 2 тысяч военных, - Трамп
 
 
 
 
 
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