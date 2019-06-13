 Спецпредставитель Украины Крыжанивский встретился с обоими премьерами Молдовы - Филиппом и Санду

Как пишет Цензор.НЕТ, на встрече также присутствовали бывшая вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник и другие чиновники Кабмина с истекшим мандатом, сообщает Громадське со ссылкой на пресс-службу молдавского правительства.

Представитель Украины стал единственным иностранным чиновником, встретился с представителями бывшего правительства после назначения нового кабинета министров во главе с Майей Санду.

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Согласно информации, на встрече обсуждали политическую ситуацию в Молдове и то, что "нынешний политический кризис имеет дестабилизирующий потенциал для безопасности в регионе". "Чиновники отметили важность сохранения конституционного порядка и правового государства в нашей стране, подчеркнув, что решение для нынешнего кризиса в Молдове можно найти только с помощью диалога между политическими силами, за столом переговоров", - говорится в сообщении.

Крыжанивский также встретился с новым премьером Майей Санду, признанной рядом государств (Украины пока среди них нет) и министром иностранных дел Нику Попеску. Эту информацию Громадському подтвердили источники в правительстве.

Напомним, парламент Молдовы утвердил состав нового правительства и объявил страну "захваченным государством", которое нужно освобождать. Партия социалистов и правый блок ACUM объединились, избрали председателя парламента и утвердили состав правительства. Новым премьером Молдовы была избрана Майя Санду.

Однако Конституционный суд признал решения парламента незаконными. Суд 9 июня на время отстранил от должности президента Игоря Додона, предоставив бывшему премьер-министру Павлу Филипу полномочия по роспуску парламента. Он сразу же подписал Указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов на 6 сентября.

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В свою очередь, парламент Молдовы признал незаконными все решения Конституционного суда и объявил вне закона правительство Филипа и Демпартию, председателем парламентской фракции которой он, одновременно, является.

ЕС назвал сформированное накануне новое правительство Молдовы легитимным, положительно воспринимает принятые им решения и готов с ним работать.

10 июня в Кишиневе состоялось заседание двух правительств - во главе с Павлом Филипом и во главе с Майей Санду. Оба кабинета министра не признают легитимность друг друга.