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 Офис реформ Минобороны разработал проект Концепции гарантирования качества оборонной продукции

Проектный офис реформи при Министерстве обороны разработал проект "Концепции создания системы государственного гарантирования качества оборонной продукции".

Об этом Цензор.НЕТ сообщил руководитель рабочей группы по разработке концепции Юрий Мороз.

Ознакомиться с документом можно здесь.

Мороз рассказал, что концепция предусматривает создание в Украине системы государственного гарантирования качества оборонной продукции на основе подходов и стандартов НАТО. Существование такой системы позволит Украине присоединиться к Соглашению НАТО по стандартизации STANAG 4107 и окажет положительное влияние на обеспечение качества оборонной продукции и на обороноспособность государства в целом.

Соответствующие задачи предусмотрены Годовой национальной программой под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2018 и 2019 годы, утвержденной Указами Президента Украины от 28.03.2018 г. и от 10 апреля 2019 г.

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По словам Мороза, проект концепции уже согласован в Минобороны и далее пойдет на согласование в другие центральные органы исполнительной власти.

"Также мы его послали другим заинтересованным сторонам - Лиге производства вооружения, асооциации, концерну "Укроборонпром", - отметил он.

По результатам согласований концепция будет доработана и окончательная версия будет представлена Кабинету министров.

Источник: https://censor.net.ua/n3132089
 
 
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