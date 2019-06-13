 Офис реформ Минобороны разработал проект Концепции гарантирования качества оборонной продукции

Об этом Цензор.НЕТ сообщил руководитель рабочей группы по разработке концепции Юрий Мороз.

Ознакомиться с документом можно здесь.

Мороз рассказал, что концепция предусматривает создание в Украине системы государственного гарантирования качества оборонной продукции на основе подходов и стандартов НАТО. Существование такой системы позволит Украине присоединиться к Соглашению НАТО по стандартизации STANAG 4107 и окажет положительное влияние на обеспечение качества оборонной продукции и на обороноспособность государства в целом.



Соответствующие задачи предусмотрены Годовой национальной программой под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2018 и 2019 годы, утвержденной Указами Президента Украины от 28.03.2018 г. и от 10 апреля 2019 г.

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По словам Мороза, проект концепции уже согласован в Минобороны и далее пойдет на согласование в другие центральные органы исполнительной власти.

"Также мы его послали другим заинтересованным сторонам - Лиге производства вооружения, асооциации, концерну "Укроборонпром", - отметил он.

По результатам согласований концепция будет доработана и окончательная версия будет представлена Кабинету министров.