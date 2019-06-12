 Россия ведет масштабную, хотя и не очень успешную кампанию влияния в Африке, - The Guardian

Об этом свидетельствуют документы, доступ к которым получило The Guardian через аналитическую группу "Центр Досье", которую поддерживает российский оппозиционер Ходорковский в Лондоне, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Операцию влияния возглавляет Евгений Пригожин - близкий к Путину олигарх. Цель действий в Африке - противодействовать влиянию США, а также Великобритании и Франции в регионе, сдерживать "прозападные восстания".
В документах перечисляются достижения российской "Компании" в Африке, среди которых - отстранения от власти прозападных политиков в Центральноафриканской Республике, "усиление" там вооруженных сил, распространение информационного воздействия через газеты и радио.
На Мадагаскаре, говорится в документах, новый президент Андри Рахоэлина выиграл выборы "при поддержке Компании". Россия "выпускала и распространяла самую большую газету острова с ежемесячным тиражом в 2 миллиона копий", - говорится в документах. В Судане россияне создали программу экономических и политических реформ с целью удержать у власти президента Омара аль-Башира, включая план подавления оппозиции, использование ложных новостей для дискредитации оппозиции, увеличение расходов на издательство, чтобы уменьшить доступ оппозиции к прессе, сообщает The Guardian.
В одном из писем, которые стали достоянием прессы в результате утечки информации, Пригожин жалуется, что президент Судана не следует всем советам российского советника и занимает "чрезвычайно осторожную позицию".
Усилия России по созданию зон влияния в Африке не очень успешны, утверждает аналитик Саймон Эллисон в другой статье для The Guardian.
Россия проигрывает США, Франции и Китаю конкуренцию за влияние на континенте.
Так і нє дал вам російского гражданства?
А как крічалі, как крічалі...(вєсной 2014-го)...
Сцари они вумные
Вслед за Януковичем в 2014 году в Россию сбежали около 5 ТЫСЯЧ украинских чиновников, агентов кремля, большинство из которьіх имело РОССИЙСКОЕ гражданство, и подчинялос кремлю НАПРЯМУЮ :
- Министр МВД Виталий Захарченко,
- Министр обороны Павел Лебедев,
- Глава украинской внешней разведки Григорий Ильяшов.
- Глава Службы безопасности Украины Александр Якименко,......»
и это в то время когда в деревнях там не у всех канализация есть. А то и в городах
Хвати тог,что свет и пуиновизор есть
Но сколковскіє кулібіни, должни чєт накумєкать.
Тевелизор и холодильник свою функцию выполняет на ура
Отходы в море попадают
Так,что цивилизация боком выходит
А в нормальных странах их все-таки, перед этим очищают.
просто ужас что творили с экологией
пластик практически под запретом. Так как он не разлагается.
На морях на которых я была не видела ничего такого. По сравнению с Азовским морем просто спа
как там кстати сейчас с экологией. Купаться можно?
И у всех, кто хотел тоже. Лет десят назад у нас в селе канализацию провели.
Еще вопросы будут?
Поищи в интернете схему ИНДИВИДУАЛЬНОЙ "очистої споруди" на ОДИН дом.
Прикинь, даже такое существует!
Или ты думал, что для села надо строить такую же БАНДУРУ как и на город-миллионник?
то шота не те 5 копеек )
Случаєм нє «Вєсті»?
Ну, а дальше: «защіта русскоязичного мадагаскарского насєлєнія», «настамнєт»...как всєгда, гдє рашка суєт свой пятак..
Благо,что баблосов меньше стало
Когда он сравніл с російской і офуєл.
Так же, как офуєло *****, увидєв на виставкє украінскій танковий дізєль 6ТДФ-2.
Вот, тогда і било принято рєшеніє.
людоедскимикацапскими стандартами влияния найдутся для улучшения настроения Х#йла, но конечно не факт, 21 век все же, интернет, Маск и т.д.