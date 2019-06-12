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Все про:Африка (120) документ (295) Россия (73009) влияние (29)

 Россия ведет масштабную, хотя и не очень успешную кампанию влияния в Африке, - The Guardian

РФ заключает военные соглашения, налаживает отношения с лидерами и строит сеть агентов под прикрытием в 13 странах Африки.

Об этом свидетельствуют документы, доступ к которым получило The Guardian через аналитическую группу "Центр Досье", которую поддерживает российский оппозиционер Ходорковский в Лондоне, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Операцию влияния возглавляет Евгений Пригожин - близкий к Путину олигарх. Цель действий в Африке - противодействовать влиянию США, а также Великобритании и Франции в регионе, сдерживать "прозападные восстания".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Принятые меры позволили не допустить внешнего влияния на европейские выборы, - глава Европарламента Таяни

В документах перечисляются достижения российской "Компании" в Африке, среди которых - отстранения от власти прозападных политиков в Центральноафриканской Республике, "усиление" там вооруженных сил, распространение информационного воздействия через газеты и радио.

На Мадагаскаре, говорится в документах, новый президент Андри Рахоэлина выиграл выборы "при поддержке Компании". Россия "выпускала и распространяла самую большую газету острова с ежемесячным тиражом в 2 миллиона копий", - говорится в документах. В Судане россияне создали программу экономических и политических реформ с целью удержать у власти президента Омара аль-Башира, включая план подавления оппозиции, использование ложных новостей для дискредитации оппозиции, увеличение расходов на издательство, чтобы уменьшить доступ оппозиции к прессе, сообщает The Guardian.

В одном из писем, которые стали достоянием прессы в результате утечки информации, Пригожин жалуется, что президент Судана не следует всем советам российского советника и занимает "чрезвычайно осторожную позицию".

Также читайте: Украинские политики показали, как легко иностранцы могут влиять на Трампа, - Washington Post

Усилия России по созданию зон влияния в Африке не очень успешны, утверждает аналитик Саймон Эллисон в другой статье для The Guardian.

Россия проигрывает США, Франции и Китаю конкуренцию за влияние на континенте.

Источник: https://censor.net.ua/n3132088
 
 
 Топ комментарии
 
Шо, обідєлсо на Хуйло?
Так і нє дал вам російского гражданства?
А как крічалі, как крічалі...(вєсной 2014-го)...

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А в яких дєрєвнях є каналізація в Україні?
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Это хорошо. СССР загнулся, помогая людоедам. Украина может выиграть на столкновении Китая, США, ЕС и Ху"ла в Африке. Украина - это хороший форпост для США в Европе и Азии. Турция не оправдала доверия.
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Только Габон не трогайте, мрази кацапские! Украине нужен ориентир в развитии.
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Шо, обідєлсо на *****?
Так і нє дал вам російского гражданства?
А как крічалі, как крічалі...(вєсной 2014-го)...

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Вот видишь они кричали,а получили порохососы
Сцари они вумные
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Еті, чтоль? Так тут твои овощєсоси.
Вслед за Януковичем в 2014 году в Россию сбежали около 5 ТЫСЯЧ украинских чиновников, агентов кремля, большинство из которьіх имело РОССИЙСКОЕ гражданство, и подчинялос кремлю НАПРЯМУЮ :
- Министр МВД Виталий Захарченко,
- Министр обороны Павел Лебедев,
- Глава украинской внешней разведки Григорий Ильяшов.
- Глава Службы безопасности Украины Александр Якименко,......»
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Не то не мои...я щас в Америце Трампа перевоспитывываю))😁
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Раше до Габона, как кацапу до человека.
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А уж кто из черно...опых "властителей" в открытую нахамит Америке, того вообще в Кремле прям в десна зацелуют!
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Россия "выпускала и распространяла самую большую газету острова с ежемесячным тиражом в 2 миллиона копий",Источник: https://censor.net.ua/n3132088

и это в то время когда в деревнях там не у всех канализация есть. А то и в городах
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А зачем в деревнях канализация?
Хвати тог,что свет и пуиновизор есть
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Да, наверноє єсть мінус. Інтернет страніцей жопу нє подотрьош...
Но сколковскіє кулібіни, должни чєт накумєкать.

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Минус и плюс можно найти в чем угодно,как впрочем и в пользе
Тевелизор и холодильник свою функцию выполняет на ура
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Говорят, что первим кого вздернулі по приговору Нюрнберского Трибунала, бил гитлеровский пропагандон Юлиус Штрахер...
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ну вот представь что на Марс уже марсоходы запускают а там даже канализации нет
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От канализации экология портится
Отходы в море попадают
Так,что цивилизация боком выходит
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То в "кацапском" Крыму все отходы прямо в море на ПЛЯЖИ льют.
А в нормальных странах их все-таки, перед этим очищают.
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мы с Тотом из Мариуполя так вот там - ну раньше точно - лили в море и канализацию и все отходы с металлургических комбинатов и вообще
просто ужас что творили с экологией
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так это у нас с тобой на малой родине так Азов загрязняли. А так вообще нет. Есть же очистительные станции
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Читал,что окурки плавают по морям и океанам целыми стаями благодаря канализации
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я только про пластиковые пакеты. Но то не канализация. И кстати у нас тут боротьба триваЕ
пластик практически под запретом. Так как он не разлагается.

На морях на которых я была не видела ничего такого. По сравнению с Азовским морем просто спа

как там кстати сейчас с экологией. Купаться можно?
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А в яких дєрєвнях є каналізація в Україні?
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Як ти написала, так я і запитав. Відповіді я не бачу.
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У меня на даче есть.
И у всех, кто хотел тоже. Лет десят назад у нас в селе канализацию провели.
Еще вопросы будут?
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Для каналізації потрібні очисні споруди. Селу це не під силу.
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ЛОЛ!
Поищи в интернете схему ИНДИВИДУАЛЬНОЙ "очистої споруди" на ОДИН дом.
Прикинь, даже такое существует!
Или ты думал, что для села надо строить такую же БАНДУРУ как и на город-миллионник?
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Ти колись чув про місцеві (локальні) каналізації? Просто для цього голову треба мати і руки, які ростуть не з-під куприка.
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Значит деревня у вас неправильная,европейская)))
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Тот под Киевом всякие Макаровки Липовки и так далее, там везде канализация и уже давно
то шота не те 5 копеек )
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«На Мадагаскаре, говорится в документах, новый президент Андри Рахоэлина выиграл выборы "при поддержке Компании". Россия "выпускала и распространяла самую большую газету острова с ежемесячным тиражом в 2 миллиона копий", Источник: https://censor.net.ua/n3132088»

Случаєм нє «Вєсті»?
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не. "мордовский рабочий"на удмуртском изиге. чтобы мадагаскарцам все было понятно.
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Скоро будут крічать: «*****, пріді ! »
Ну, а дальше: «защіта русскоязичного мадагаскарского насєлєнія», «настамнєт»...как всєгда, гдє рашка суєт свой пятак..
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половину из всего написаного можно смело выкидывать- так как это просто "успехи" на бумаге, а само бабло даже могло не дойти по назначению в Африке- его уже в самой кацапии могли стырять
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Щупальца похлеще спрута у параши
Благо,что баблосов меньше стало
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Это хорошо. СССР загнулся, помогая людоедам. Украина может выиграть на столкновении Китая, США, ЕС и Ху"ла в Африке. Украина - это хороший форпост для США в Европе и Азии. Турция не оправдала доверия.
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При чем здесь форпост? И нету у Украины границ с азией. Разве что с северной ее частью - засрашкой. В другом положительный момент того что изгойка полезла к неграм. Ей приходится тратить много бабла на разнообразных негритянских каннибалов. А местная русня конечно не достойна чтобы ***** на них бабло тратило.
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Так ето же хорошо. ********* воюет со всем миром и выбрасывает на войны кучу денег. А все дойдет до того что на Рашке революция и гражданская война у самих начнется.
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это вполне возможно. и даже очень желательно.
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имхо, без шансов, для гражданской войны как правило нужны граждане. судя по всему ихтамнет.
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Поетому Ху*ло и полез в Украину. Ему нужно очень очень очень много солдат желающих сдохнуть в песках Сирии и ЮАР.
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Ему Крым нужен для устрашения Европы и Америки,а конфликт на Донбассе для присмирения и удержания на коротком поводке
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Ето результат інспєкціонной поєздкі Рагозіна, по обьєктам Оборонпрома Украіни в 2013 году.
Когда он сравніл с російской і офуєл.
Так же, как офуєло *****, увидєв на виставкє украінскій танковий дізєль 6ТДФ-2.
Вот, тогда і било принято рєшеніє.
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все таки хорошо что у цапов остались практически одни дебилы на старых методичках, а не умные фанатики, которые таки успели уехать развивать загнивающий запад. хотя в Африке наверное пару племен с людоедскими кацапскими стандартами влияния найдутся для улучшения настроения Х#йла, но конечно не факт, 21 век все же, интернет, Маск и т.д.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия ведет масштабную, хотя и не очень успешную кампанию влияния в Африке, - The Guardian
 
 
 
 
 
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