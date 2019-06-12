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 Политика Украины
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 Численность воинских частей будем приводить к оптимальной, не снижая боеспособности, - глава Генштаба Хомчак

Количество воинских частей Вооруженных сил Украины не будут сокращать, однако их численность планируют привести к оптимальной.

Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Я уже отдал соответствующие указания, работают соответствующие структуры для того, чтобы привести численность, штаты воинских частей к оптимальному количеству, которое должно быть. Конечно, не снижая боеспособность, не снижая готовность к ответу на те угрозы и вызовы, которые стоят перед государством", - сказал начальник Генштаба, отвечая на вопрос о некомплекте военных частей вместе с увеличением их количества в последние годы..

В то же время он отметил, что о сокращении количества воинских частей речь пока не идет.

"Я поднял проблему, поставил задачу изучить ее, доложить мне предложения, как надо сделать. Или это за счет того, чтобы штат воинской части унифицировать, сделать более оптимальным. Сегодня не стоит такого, что я сказал: сократить военные части. Если их разворачивали, значит, это было вызвано какими-то расчетами. Поэтому сейчас этот вопрос обосновывается, изучается. Это идет процесс", - пояснил глава Генштаба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хомчак провел переговоры с делегацией американской организации "Атлантический совет". ФОТО

Комментируя проблему увольнения военных из армии, Хомчак высказал мнение, что проблема заключается в личных отношениях между подчиненными и командирами, в частности - в отсутствии доверия.

"Солдат видит проблему или нарушения и идет не к своему командиру, чтобы сказать, что есть проблема или нарушение, надо прекратить или решить, а начинает звонить волонтеру и звонить еще кому-то, чтобы зайти наверх и чтобы сверху этот вопрос решили. Это не везде, но есть такие случаи, и я так понимаю, что это нездоровые отношения там, в коллективе", - говорит командующий.

По словам Хомчака, для решения проблемы он уже собирал командиров, отвечающих за морально-психологическое обеспечение.

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"Я планирую, что мы подкорректируем эту ситуацию и выстроим такие отношения в Вооруженных силах, где командир будет хотеть знать проблемы своих подчиненных, хотеть их исправить", - отметил начальник Генштаба.

Источник: https://censor.net.ua/n3132087
 
 
 Топ комментарии
 
По существу что то можешь сказать, зеблюдок?
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Продам излишки имущества минобороны. Недорого.
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хрюкни шо-то по существу. Твой визг уже никому не интересен.
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По существу что то можешь сказать, зеблюдок?
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Новость опубликована в 23:57.
Зе-бил, ты даже в такой малости, не можешь не СОВРАТЬ!
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Подсвинок, посмотри , когда Жигун коммент оставил Чисельність військових частин будемо приводити до оптимальної, не знижуючи боєздатності, - глава Генштабу Хомчак - Цензор.НЕТ 1410
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Тыпил, ты написал "НАЙТИ" новость, а не когда ее прокоментировать.
У нормальных людей обычно принято перед комментированием, новость хотя бы ПРОЧИТАТЬ.
Правда, не знаю, как это принято у зе-билов. Может наоборот?
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Зебілам легше. Їм потрібно абзац про Петра в дохуа не по темі. Новина: розпускають армію. Щебіли: зате Петро мародер. Хіба не так?
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хрюкни шо-то по существу. Твой визг уже никому не интересен.
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Максе, сьогодні був не твій день. Завтра планую з'їздити на базар, потролю зе-бабусьок з приводу тарифів. Власне інших зеботів я в реалі не знаю. Чомусь.
А це тобі для тонусу:

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Троль бабушек, это все, на что ты способен..
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Їх уже зе потролив. Мені байдужа їхня подальша доля. Як і лугандонців і крисчан - учасникиів "референдумів". Їм ще у 2014 політологи придумали влучне визначення - "електоральне сміття".
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Смотри, такими темпами все вокруг тебя смиттям окажутся.. не доведет это до добра.
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Ти краще подумай як із цієї почесної категорії вилізти. А потім відмитися, пройти дезинфекцію, дезинсекцію і дегельмінтизацію.
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Уже поздно! Все "сміття" уже давно разместилось на Банковой и в троллячих бригадах Зелеколомойского. Гадят на всех ресурсах.
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а до этого что евреев не было у власти? Чисельність військових частин будемо приводити до оптимальної, не знижуючи боєздатності, - глава Генштабу Хомчак - Цензор.НЕТ 837
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Були. Але криків і стогонів було дуже багато. І кричали і билися в істериці саме ті, що зараз сидять у надзвичайно незручних позах - язиками в дупах.
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Знайшли винуватих - звісно, це євреї. Вітаю. Чисельність військових частин будемо приводити до оптимальної, не знижуючи боєздатності, - глава Генштабу Хомчак - Цензор.НЕТ 3
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А у Вас з цього приводу сумніви? То даремно...
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А якщо ми вас здамо раніше? Ось "константін" сьогодні дозвиздівся - написав 10 скарг, а забанили чомусь його.
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а там где идет сокращения, всегда найдется "надлишкове майно"
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Вже були такі оптимізатори. Що з цього вийшло, всім відомо.
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Т.е. началось. Скоро будете считать количество Лексусов в гараже Хомчака
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.. интересно, что этого правдолюба не интересует Лексусы в гараже младшего Свинарчука.. какая избирательная тяга к справедливости!
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Интересно, что в "гараже младшего Свинарчука" НЕТ Лексусов.
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Интересно откуда ты это знаешь? Из методички? А шо есть? Роллс-ройс?
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Почалося ! Оптимізація,реорганізація,оптимальна чисельність....
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Історія української Незалежності пішла на нове-старе коло. У 1918 році Центральна Рада теж розпустила військо. Бо була соціалістичною за окрасом. В основному. Той же Винниченко, наприклад. А тут Муравйов з-за поребрика. А спиняти нема кому - соціалісти дали команду не стріляти у відповідь... А тоді були Крути. В героїчні смерті київського студентства. Армію відновити так і не вдалося. Не стало армії - пропала і держава. А миролюбці були в основному відстріляні. Їхній лохторат, який кричав їм "Слава!" теж був битий. Хто у тім'я, хто у потилицю. Недобитих морили голодом у 1932-33 роках. Оскільки урок не засвоєно, буде, вочевидь, повторний курс.
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Продам излишки имущества минобороны. Недорого.
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Не будут сокращать ПОКА , какая прелесть . О каком доверии может идти речь , если разрешают отвечать через 3 часа по пустому месту ? Странно , что вообще кто-то ещё служит , когда в верхах сидят те же самые предатели уже 5 лет и ничего не меняется .
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Тобто йдеться про зменшення чисельністі військових. Це тому, що багато хто не хоче підписувати контракт з новою владою.
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Ты откуда это знаешь? Ты ж в Киеве сидишь, а не с фронта пишешь, что бы знать, какие там настроения.
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А ти з фронту? Лінія фронту проходить через лахту? Га, кацапомовне?
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Я не с фронта, поэтому и не пишу про новости с фронта..
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Та ти взагалі "цифровий шум". Типу генератора випадкових чисел. Точніше слів.
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Уменьшать не будут, будут увеличивать. Просто прямо этого не говорят, чтобы парашестан раньше времени не расстроился и не полез на рожон. А вообще, оптимизация - всегда процесс максимизации выгодных характеристик.
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Что-то такое я уже слышал, особенно при Януковиче. В общем, скоро и без армии останемся.
Пророссийский реванш на марше.
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Что любопытно, нормальный начальник генштаба всегда должен быть руками и ногами за увеличение армии, за увеличение оборонных расходов, за перевооружение новой техникой и т.п. А "оптимальную" численность устанавливает политическое руководство страны - министр обороны, парламент, правительство, президент. У нас же, похоже, нач. генштаба - просто глубь мира.
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Оптимізація це завжди скорочення.І не потрібно вішати лапшу на уші.
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Может наконец поняли, что в современной армии важно не в количество, важно качество армии.
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Каломойскому большая армия не нужна - только личная и только для рейдерских захватов. Тем более, когда ручной Аваков готов выполнить любые поручения...
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«Количество воинских частей Вооруженных сил Украины не будут сокращать, однако их численность планируют привести к оптимальной. Источник: https://censor.net.ua/n3132087»

«Внутрі Зємного Шара, єсть єщє одін шар, діамєтр, которого, больше чєм наружний.»(с)
«Похожденія бравого солдата Швейка».
Я. Гашєк.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧисленность воинских частей будем приводить к оптимальной, не снижая боеспособности, - глава Генштаба Хомчак
 
 
 
 
 
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