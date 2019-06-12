 Численность воинских частей будем приводить к оптимальной, не снижая боеспособности, - глава Генштаба Хомчак

Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Я уже отдал соответствующие указания, работают соответствующие структуры для того, чтобы привести численность, штаты воинских частей к оптимальному количеству, которое должно быть. Конечно, не снижая боеспособность, не снижая готовность к ответу на те угрозы и вызовы, которые стоят перед государством", - сказал начальник Генштаба, отвечая на вопрос о некомплекте военных частей вместе с увеличением их количества в последние годы..

В то же время он отметил, что о сокращении количества воинских частей речь пока не идет.

"Я поднял проблему, поставил задачу изучить ее, доложить мне предложения, как надо сделать. Или это за счет того, чтобы штат воинской части унифицировать, сделать более оптимальным. Сегодня не стоит такого, что я сказал: сократить военные части. Если их разворачивали, значит, это было вызвано какими-то расчетами. Поэтому сейчас этот вопрос обосновывается, изучается. Это идет процесс", - пояснил глава Генштаба.

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Комментируя проблему увольнения военных из армии, Хомчак высказал мнение, что проблема заключается в личных отношениях между подчиненными и командирами, в частности - в отсутствии доверия.

"Солдат видит проблему или нарушения и идет не к своему командиру, чтобы сказать, что есть проблема или нарушение, надо прекратить или решить, а начинает звонить волонтеру и звонить еще кому-то, чтобы зайти наверх и чтобы сверху этот вопрос решили. Это не везде, но есть такие случаи, и я так понимаю, что это нездоровые отношения там, в коллективе", - говорит командующий.

По словам Хомчака, для решения проблемы он уже собирал командиров, отвечающих за морально-психологическое обеспечение.

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"Я планирую, что мы подкорректируем эту ситуацию и выстроим такие отношения в Вооруженных силах, где командир будет хотеть знать проблемы своих подчиненных, хотеть их исправить", - отметил начальник Генштаба.