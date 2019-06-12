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 В США рассматривают возможность введения санкций против проекта "Северный поток-2", - Трамп

Президент Трамп раскритиковал Германию за закупки российского газа и заявил, что рассматривает возможность введения санкций США против кремлевского газового проекта "Северный поток-2".

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Мы защищаем Германию от России, и Россия получает миллиарды и миллиарды долларов из Германии за газ", - отметил Трамп.

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Многие европейские страны, включая Польшу, хотят получить сжиженный газ из США, заявил президент США Дональд Трамп, обращаясь к прессе: "Чрезвычайные объемы продаются".

У Германии есть сила заблокировать этот процесс, перестав покупать российский газ, убежден президент США.

"Германия имеет возможность заблокировать трубопровод, - сказал он о кремлевском проекте. - Знаете как? Не покупать российское. Германия решила купить огромный процент своих энергоносителей в России".

Он поделился соображениями, что немецкий народ не доволен решением покупать российский газ, ведь это делает "Германию заложницей России".

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Трамп также подтвердил планы провести встречу с президентом России Путиным во время собрания Большой 20-ки в Японии в конце июня.

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии наравне с уже действующим "Северным потоком". Его мощность составит 55 млрд кубометров газа в год, длина – свыше 1,2 тыс. км. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро. Согласно замыслу, газопровод "Северный поток-2" должен удвоить объемы газа, транспортируемого из России в Германию в обход Украины и Польши. Планируется, что газопровод должен начать поставки газа по дну Балтийского моря с 1 января 2020 года.

В проекте принимают также участие компании из Германии, Австрии, Великобритании и Франции. Противники проекта – в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания – утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет в ЕС около трети объемов газа. Польская власть хочет, чтобы Европейская комиссия подчинила эту инвестицию законодательству Европейского союза. В результате чего "Северный поток-2" может стать убыточным для Газпрома.

Газпром получил разрешения на строительство "Северного потока-2" в России, Финляндии, Швеции и Германии. В конце марта 2019 года Дания отказала Газпрому в прокладке "Северного потока-2" в своих территориальных водах. Это единственная страна, которая пока не предоставила Газпрому разрешение на строительство.

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Администрация Трампа последовательно выступает против проекта "Северный поток-2".

Источник: https://censor.net.ua/n3132085
 
 
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Тим часом в Москві, на мирному мітингу, гвинтять бабусь...

В США рассматривают возможность введения санкций против проекта "Северный поток-2", - Трамп - Цензор.НЕТ 8595
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"Мы защищаем Германию от России, и Россия получает миллиарды и миллиарды долларов из Германии за газ", - отметил Трамп. Источник: https://censor.net.ua/n3132085»

В Європі теж є свої «єврохохли», у яких НУЛЬОВЕ РОЗУМІННЯ дійсноїго стану питання.
Але мозок на 100% вправно застратий кремлівскими пропагандонами.
Трамп це розуміє.

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К чему эта болтовня, строительство уже идет, санкции нужно или вводить или не делать вид, что против строительства.
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якщо не помиляюсь, то Трамп вже майже другий рік саботує імплементацію протикацапських санкцій у фінансовому секторі, що прийняв Сєнат. Оце і все, що треба знати про його "слова та справи".
P.S. якщо вже підписав він цей закон, то зкорегуйте.
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Після введення ПП2 зе не буде отримувати газ і транзитні гроші з росії і тому почне закру увати гайки. Вітаю з цим усіх зебілів.
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Какая связь между Зеленским и Северным Потоком-2? Его пропустил Порошенко - пусть отвечает. Зеленский президент без году неделя.
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Имели бы такое желание - ввели бы давно.

Санкции против СП2 = санкции против Германии, Франции, Италии, Голландии, Австрии. Достаточно круто - начинать ругаться с ядром ЕС... С Китаем уже перегрызлись. Так можно со всем миром переругаться. В США рассматривают возможность введения санкций против проекта "Северный поток-2", - Трамп - Цензор.НЕТ 5519
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Ну а как еще лоббировать свой газ? предложить за три копейки, а потом поднять цену, типа кинуть?
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Выгодно им газ у России покупать, а жаренным запахнет- полезут под крыло дяди Сэма Как актриса из немецкого фильма.....
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Можно подумать сам Сэм с Рашкой не торгует. К тому же Европейцы не раз воевали с кацапами без всяких Штатов, иногда даже успешно.
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Трамп тянет время. Путлер и его союзники строят без перекуров.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ США рассматривают возможность введения санкций против проекта "Северный поток-2", - Трамп
 
 
 
 
 
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