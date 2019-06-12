 С начала года в Украине зарегистрировано 189 преступлений в сфере торговли людьми, - Нацполиция

Об этом шла речь во время дискуссии "Опыт Швеции по вопросам противодействия торговле людьми и сексуальной эксплуатации", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.

Из 189 правонарушений 91 случай - трудовая эксплуатация, 69 - сексуальная эксплуатация, 25 фактов вовлечения в преступную деятельность, а также по 2 факта торговли детьми и суррогатного материнства.

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Полицейские установили 159 человек, причастных к совершению уголовных преступлений указанной категории, и сообщили им о подозрении. Досудебное расследование завершено в 94 уголовных производствах этой сферы.

Также на сегодняшний день уже 205 гражданам предоставлен статус пострадавших в уголовных процессах. Среди них 123 мужчины, 78 женщины, 2 несовершеннолетних и 2 малолетних.

Кроме того, за пять месяцев 2019 года полицейские разоблачили 16 организованных групп, действовавших в сфере торговли людьми. Относительно 15 соучастников этих группировок пока избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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