EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Происшествия
  96  3
Все про:Нацполиция (9535) торговля людьми (176)

 С начала года в Украине зарегистрировано 189 преступлений в сфере торговли людьми, - Нацполиция

Полицейские подразделения по борьбе с торговлей людьми в текущем году зарегистрировали 189 уголовных правонарушений по статье 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.

Об этом шла речь во время дискуссии "Опыт Швеции по вопросам противодействия торговле людьми и сексуальной эксплуатации", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.

Из 189 правонарушений 91 случай - трудовая эксплуатация, 69 - сексуальная эксплуатация, 25 фактов вовлечения в преступную деятельность, а также по 2 факта торговли детьми и суррогатного материнства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Жительница Львова пыталась продать за $2700 свою 17-летнюю дочь для сексуальной эксплуатации за границей. ФОТОрепортаж

Полицейские установили 159 человек, причастных к совершению уголовных преступлений указанной категории, и сообщили им о подозрении. Досудебное расследование завершено в 94 уголовных производствах этой сферы.

Также на сегодняшний день уже 205 гражданам предоставлен статус пострадавших в уголовных процессах. Среди них 123 мужчины, 78 женщины, 2 несовершеннолетних и 2 малолетних.

Кроме того, за пять месяцев 2019 года полицейские разоблачили 16 организованных групп, действовавших в сфере торговли людьми. Относительно 15 соучастников этих группировок пока избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Также смотрите: Правоохранители пресекли в Мелитополе вывоз за границу двух украинок для сексуальной эксплуатации. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3132084
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Судя только по 2 фактам торговли детьми и суррогатного материнства на миллионы людей, то можно только догадываться сколько не зарегистрировано
 показать весь комментарий
 
Легалізована проституція багато чого би вирішила,але не все.Також легальний виробництво порно.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала года в Украине зарегистрировано 189 преступлений в сфере торговли людьми, - Нацполиция
 
 
 
 
 
 вверх