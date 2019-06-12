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 Сотрудник ГФС задержан в Херсоне при попытке дать 500 долл. взятки следователю за закрытие уголовного производства, - Нацполиция. ФОТО

В Херсоне задержан сотрудник Государственной фискальной службы Украины за попытку подкупить следователя полиции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сотрудник ГФС задержан в Херсоне при попытке дать 500 долл. взятки следователю за закрытие уголовного производства, - Нацполиция 01

За возможность избежать уголовной ответственности за хранение наркотиков и закрытие начатого уголовного производства сотрудник  ГФС предлагал 500 долларов заместителю следственного отделения Херсонского отдела полиции.

26-летнего старшего оперуполномоченного УГФС задержали после передачи им денег следователю. 

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Сотрудник ГФС задержан в Херсоне при попытке дать 500 долл. взятки следователю за закрытие уголовного производства, - Нацполиция 02

В случае доказательства вины по ч.3 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины сотруднику ГФС грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3132083
 
   
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