 Президент должен как можно быстрее подписать изменения в энергетическое приложение к Соглашению об ассоциации Украина-ЕС, - Климпуш-Цинцадзе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
"Долгожданное "энергетическое" приложение №27 к Соглашению, кропотливая работа над которым в правительстве, а затем и в парламенте, продолжалась год. Но надо, чтобы не только ВР и Кабмин сделали свою работу, а чтобы и президент подписал закон уже сейчас, за несколько недель до саммита Украина-ЕС (напомню, он запланирован на 8 июля). Ждем, беспокоимся", - отметила она.
По словам вице-премьера, начать переговоры о членстве Украины в ЕС можно будет с окончанием действия Соглашения об ассоциации и завершением ее выполнения Украиной".
"Но чтобы двигаться в исполнении соглашения, и это ключевое, - нужны полное понимание и сотрудничество всех задействованных институций. Если, по крайней мере, одно из звеньев демонстрирует неконструктивную позицию, весь процесс тормозится", - добавила Климпуш-Цинцадзе.
Также она посетовала на то, что некоторые из евроинтеграционных законопроектов ждут своей очереди на принятие уже годами.
"Еще одна проблема - способность властных институтов работать над евроинтеграцией. То же и с евроатлантическим направлением", - считает вице-премьер.
И нечего тут давить
Пинчук говорит зе - мне нужно пострычь много баранов через поднятие цен, так как обл газы у фирташа, с них украсть ничего не смогу, но вот с парашкой могу заработать на войне и поддержать зе мешками денег. Поднятие цен, торговля с агрессором и деньги для партии зе.У пети деньги на партию были изначально, и он сразу приступил к выдавлению олиграхов. Зе так сделать не сможет, денег у него немного, потому украину ждет ******-как янукович это решал - быстро наращивать денежную массу не сможет.Одно из решений это новая система для землян 424 или 425, но о ней говорить еще рано для украины. Нужно подождать пока зе окончательно опосрется, потому что по-другому и не было никогда.
🤣
🤔
Сегодня у пУчхе праздник - шайтан-труба шатают.
Чтобы пучхе сделать приятно, нужно не предоставить ему выбора быстрее.
Не мучайте пучхе. Делайте быстрее. Путен тоже в вилке возможностей сидит. Отдать крым, то есть предать кремль он не может-кацапы назовут предателем, и долго ждать, когда ему не предоставят выбора в отдаче крыма тоже не сидится. Потому нужно ему не предоставить выбора быстрее: предателем в кремле не обозвут так как нету выбора при отдаче крыма и пучхе сделаете приятно.
Кацапы попались в логическую, правовую и причинно-следственную ловушку в крыму: быстренько развалили рашискую ********* и пусть косячат дальше.
Вести всякие беспонтовые переговоры это вредить хателкам пучхе и нервировать касапов переговорами, которые они вынужденны дейстовать как на агрессию против них. НЕ любят кацапы убаюкивания, это для них красная тряпка на быка. Потому все, кто переговорами и всякими беспонтовыми договорами будет нервировать кацапов нужно истреблять.Кацапы уважают например финнов, которые красиво накосили их, кацапы любят когда в них стреляют. И сильно не любят когда в них не стреляют,всякие говноперемирья - это мировозренческая смерть для них.Тогда они сами начинают обстрелы. Учитесь понимать внутренний мир кацапа и не грузите себя беспоновой херней и ложными иллюзиями.
а то президент должен или не должен мне мало интересно как простому гражданину, пускай эта женщина с двойной фамилией лучше расскажет, что каждый выигрывает или проигрывает
По словам вице-премьера, начать переговоры о членстве Украины в ЕС можно будет с окончанием действия Соглашения об ассоциации и завершением ее выполнения Украиной".
Источник: https://censor.net.ua/n3132082.................
та зачекайте ви тепер з членством в ЄС... армією, мовою та вірою.... який ЄС ще? Не швидіть. Зпочатку референдум про те, чи потрібен напівватному українському електорату взагалі той ЄС та НАТО. А коли цей референдум? Ніхто про це конкретно не знає, відшутковуються. П,ять років попереду, часу вдосталь. А ви про членство ЄС, в НАТО, тепер спокійніше, шановні 73%...
Як вам щодо тайожного союзу?