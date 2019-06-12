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 Политика Украины, Экономика
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 Президент должен как можно быстрее подписать изменения в энергетическое приложение к Соглашению об ассоциации Украина-ЕС, - Климпуш-Цинцадзе

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе считает важным, чтобы президент Владимир Зеленский подписал изменений в приложение №27 к Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС как можно быстрее до саммита Украина-ЕС.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке. 

"Долгожданное "энергетическое" приложение №27 к Соглашению, кропотливая работа над которым в правительстве, а затем и в парламенте, продолжалась год. Но надо, чтобы не только ВР и Кабмин сделали свою работу, а чтобы и президент подписал закон уже сейчас, за несколько недель до саммита Украина-ЕС (напомню, он запланирован на 8 июля). Ждем, беспокоимся", - отметила она.

По словам вице-премьера, начать переговоры о членстве Украины в ЕС можно будет с окончанием действия Соглашения об ассоциации и завершением ее выполнения Украиной".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутаты должны поддержать кандидатуру Пристайко на пост главы МИД, - Климпуш-Цинцадзе

"Но чтобы двигаться в исполнении соглашения, и это ключевое, - нужны полное понимание и сотрудничество всех задействованных институций. Если, по крайней мере, одно из звеньев демонстрирует неконструктивную позицию, весь процесс тормозится", - добавила Климпуш-Цинцадзе.

Также она посетовала на то, что некоторые из евроинтеграционных законопроектов ждут своей очереди на принятие уже годами.

"Еще одна проблема - способность властных институтов работать над евроинтеграцией. То же и с евроатлантическим направлением", - считает вице-премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство будет эффективно работать с новым президентом, - Климпуш-Цинцадзе

Источник: https://censor.net.ua/n3132082
 
   
 Топ комментарии
 
щас подпишет-вот только шерсть между пальцами повыдергивает и подпишет
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Пані Клімпуш дорадилась Порошенку, що його рік тому прийшло слухати на Мюнхенській конференції безпеки Аааааж.... НУЛЬ європейських політиків. Давайте без порад, пані Клімпуш, ага?
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Занадто ненормальний той законопроект - складний і плутаний. Явно чувак з ПТУ-шною освітою й досвідом торговлею бракованих китайських трусів із туалетного паперу над ним потрудився. Таке підписувати - курям на сміх.
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Никто ваши бумажульки просто так, без экспертизы подписывать не будет

И нечего тут давить
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ну да в евросоюзе сидят идиоты а зелеботы умники?))) энергорынок должен быть конкурентным а не монополией, эксперт хренов)))
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щас подпишет-вот только шерсть между пальцами повыдергивает и подпишет
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Пані Клімпуш дорадилась Порошенку, що його рік тому прийшло слухати на Мюнхенській конференції безпеки Аааааж.... НУЛЬ європейських політиків. Давайте без порад, пані Клімпуш, ага?
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"Как можно быстрее" и по возможности не читая... Главное, чтоб в тексте стояло "ЕС".
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Много воды, чем это энергетическое соглашение выгодно Украине - если вкратце?
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Занадто ненормальний той законопроект - складний і плутаний. Явно чувак з ПТУ-шною освітою й досвідом торговлею бракованих китайських трусів із туалетного паперу над ним потрудився. Таке підписувати - курям на сміх.
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Задача Зе в реале это обоsраться, как до него это делали все остальные. По чуть-чуть он скатится в коррупционные рельсы, как и все остальные, да еще и возглавит их. Уже сегодня продает места в партии "Черт народа", понятно деньги при такой системе просто нужны, иначе ничем с воровскими олигархами не повоюешь, но это его затянет в суперкоррупцию. Но петя хоть всех остальных крупных коррупционров олигархов выдавливал, за что ему такую сильную противорекламу по зомбоящику на своих отбеливающих себя каналов устроили преступные олигархи.Ну, не хватило ему ресурсов выдавить всех, например фирташ на облгазах наворовал на 1.5 млрд$, поднимая цены на газ, чтобы поднасрать пете. Кучма со своим воровским олигархом пинчуком устроили шоу под названием "пинчук хочет торговать с агрессором",обещав ему откаты с торговли, подставив зеленого зелю. Но это будет усугубляться и зеля шаг за шагом возглавит коррупцию со всеми левочкинами как было всегда. Саакашвилли зарубили под ноль.Потому шанс это петя- когда одна крыса в бочке сожрет всех остальных. Зе - это проср 5 лет, как кличко проср 5 лет киева. Пару лет эму нужно учится минимум.
Пинчук говорит зе - мне нужно пострычь много баранов через поднятие цен, так как обл газы у фирташа, с них украсть ничего не смогу, но вот с парашкой могу заработать на войне и поддержать зе мешками денег. Поднятие цен, торговля с агрессором и деньги для партии зе.У пети деньги на партию были изначально, и он сразу приступил к выдавлению олиграхов. Зе так сделать не сможет, денег у него немного, потому украину ждет ******-как янукович это решал - быстро наращивать денежную массу не сможет.Одно из решений это новая система для землян 424 или 425, но о ней говорить еще рано для украины. Нужно подождать пока зе окончательно опосрется, потому что по-другому и не было никогда.
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Пай, вам, порохоботам так подобається клеїти дурня? Невже ви своїми курячими мізками не дотумкали, що люди в більшості своїй голосували не за Зеленського, а проти клептомана? Зарубайте собі на носі: чим старанніше ви будете вилизувати дупу лузеру Порошенку, тим далі пошлють вас люди.
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А європейці не хочуть розкупити Укрзалізницю? Була б реальна допомога Україні.
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Капапские агенты и коллаборационисты бойко, мураев, рабинович, мертветчук и прочая шобла, которая существовала и дальше кормится с путинских подачек и их каналы 112,newsone это старая обойма предателей и коррупицонеров, обдирающих украину. В нормальных странах их бы ждал расстрел.
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Соевые прихлебатели свои советы уже могут засунуть очень глубоко в зад
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Сегодня у пУчхе праздник - шайтан-труба шатают.
Чтобы пучхе сделать приятно, нужно не предоставить ему выбора быстрее.
Не мучайте пучхе. Делайте быстрее. Путен тоже в вилке возможностей сидит. Отдать крым, то есть предать кремль он не может-кацапы назовут предателем, и долго ждать, когда ему не предоставят выбора в отдаче крыма тоже не сидится. Потому нужно ему не предоставить выбора быстрее: предателем в кремле не обозвут так как нету выбора при отдаче крыма и пучхе сделаете приятно.
Кацапы попались в логическую, правовую и причинно-следственную ловушку в крыму: быстренько развалили рашискую ********* и пусть косячат дальше.
Вести всякие беспонтовые переговоры это вредить хателкам пучхе и нервировать касапов переговорами, которые они вынужденны дейстовать как на агрессию против них. НЕ любят кацапы убаюкивания, это для них красная тряпка на быка. Потому все, кто переговорами и всякими беспонтовыми договорами будет нервировать кацапов нужно истреблять.Кацапы уважают например финнов, которые красиво накосили их, кацапы любят когда в них стреляют. И сильно не любят когда в них не стреляют,всякие говноперемирья - это мировозренческая смерть для них.Тогда они сами начинают обстрелы. Учитесь понимать внутренний мир кацапа и не грузите себя беспоновой херней и ложными иллюзиями.
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Огласите суть этих приложений?
а то президент должен или не должен мне мало интересно как простому гражданину, пускай эта женщина с двойной фамилией лучше расскажет, что каждый выигрывает или проигрывает
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а чтобы и президент подписал закон уже сейчас, за несколько недель до саммита Украина-ЕС (напомню, он запланирован на 8 июля). Ждем, беспокоимся", - отметила она.
По словам вице-премьера, начать переговоры о членстве Украины в ЕС можно будет с окончанием действия Соглашения об ассоциации и завершением ее выполнения Украиной".
Источник: https://censor.net.ua/n3132082.................
та зачекайте ви тепер з членством в ЄС... армією, мовою та вірою.... який ЄС ще? Не швидіть. Зпочатку референдум про те, чи потрібен напівватному українському електорату взагалі той ЄС та НАТО. А коли цей референдум? Ніхто про це конкретно не знає, відшутковуються. П,ять років попереду, часу вдосталь. А ви про членство ЄС, в НАТО, тепер спокійніше, шановні 73%...
Як вам щодо тайожного союзу?
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Президент должен как можно быстрее подписать изменения в энергетическое приложение, потому что так надо Ахметову.
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а в рожу ей этой бумажкой, шоб научилась челобитную подавать
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Он никому ничего не должен. Разве только Бабломойскому и своим друзьям- товарищам
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрезидент должен как можно быстрее подписать изменения в энергетическое приложение к Соглашению об ассоциации Украина-ЕС, - Климпуш-Цинцадзе
 
 
 
 
 
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