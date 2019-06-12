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 Еще 17 кандидатов-самовыдвиженцев зарегистрировал ЦИК, двум было отказано

На очередном заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) 12 июня зарегистрировано 17 кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах в порядке самовыдвижения.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу ЦИК.

"Всего по состоянию на 12 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 135 кандидатов в народные депутаты Украины, в частности тех, которые баллотируются в порядке самовыдвижения - 128, выдвинутых политическими партиями - семь", - говорится в сообщении.

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Кроме того, комиссия отказала в регистрации двум кандидатам в в народные депутаты Украины. Также, рассмотрев соответствующее представление, ЦИК зарегистрировала пять официальных наблюдателей от Всеукраинской общественной организации "Передовые правовые инициативы" на внеочередных выборах народных депутатов Украины в заграничном избирательном округе.

Еще 17 кандидатов-самовыдвиженцев зарегистрировал ЦИК, двум было отказано 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3132081
 
 
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История с продажей мест в СH просто ох№енная. Ты продаешь мeста в пaртийном cписке. Потом ты типа "исключaешь" тех, кто покупал мeста. Зeлибобы бьются в экстaзе от того, кaкой Цaрь мудрый и спрaведливый. А у тебя и бaбло, и oчередной взpыв рeйтинга. Остановите уже плaнету, а.
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Если бы было так, то таких «кидал» уже давно бы порешили
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И есть слоты на следующий цикл продажи)
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