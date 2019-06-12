 Министр инфраструктуры Омелян заявил, что не будет принимать участия в парламентских выборах

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии 5 каналу.
"Я сознательно принял для себя решение не участвовать в парламентской кампании", — сказал Омелян, подчеркнув, что это его окончательное решение.
Объясняя причины своего решения, министр указал, что текущая политическая ситуация напоминает "политическую вакханалию".
"Здесь какая-то странная политическая вакханалия происходит, что я, пожалуй, лучше подожду и посмотрю на это со стороны. Если буду полезен Украине, то я всегда готов принести эту пользу на том направлении, где будет возможность этим заниматься", — сказал он.
Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян не исключал, что будет баллотироваться на выборах в Верховную Раду.
Это он слишком мягко... - правильнее дурдом, с сумасшедшими бениными клоунами...
Выбрали блин по приколу...
🤣🤣🤣
@_Fashington
Порохоботы, у меня для вас плохие новости…
так еще премии лишат
Оцінити роботу можна тільки в порівнянні з попередниками на цій посаді. Так ось, він найкращий. І залізницю до боросполя допиляли в яку при янику влили кучу бабла но вона так і не запрацювалаю. ВПЕРШЕ! за роки незалежності закупили нові тепловози.
З боєм запросили лоукостерів.
Вже і європейський автобусний перевізник прийшов(глянем тепер скільки протягне).
Но зубожілим все не так.
Без вас так хорошо!