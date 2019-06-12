 Министр инфраструктуры Омелян заявил, что не будет принимать участия в парламентских выборах

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии 5 каналу.

"Я сознательно принял для себя решение не участвовать в парламентской кампании", — сказал Омелян, подчеркнув, что это его окончательное решение.

Объясняя причины своего решения, министр указал, что текущая политическая ситуация напоминает "политическую вакханалию".

"Здесь какая-то странная политическая вакханалия происходит, что я, пожалуй, лучше подожду и посмотрю на это со стороны. Если буду полезен Украине, то я всегда готов принести эту пользу на том направлении, где будет возможность этим заниматься", — сказал он.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян не исключал, что будет баллотироваться на выборах в Верховную Раду.

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