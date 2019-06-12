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 Политика Украины
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 Министр инфраструктуры Омелян заявил, что не будет принимать участия в парламентских выборах

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что не будет участвовать во внеочередных выборах в Верховную Раду.

Как передает  Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии 5 каналу.

"Я сознательно принял для себя решение не участвовать в парламентской кампании", — сказал Омелян, подчеркнув, что это его окончательное решение.

Объясняя причины своего решения, министр указал, что текущая политическая ситуация напоминает "политическую вакханалию".

"Здесь какая-то странная политическая вакханалия происходит, что я, пожалуй, лучше подожду и посмотрю на это со стороны. Если буду полезен Украине, то я всегда готов принести эту пользу на том направлении, где будет возможность этим заниматься", — сказал он.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян не исключал, что будет баллотироваться на выборах в Верховную Раду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В конце срока каждый президент становится "бандеровцем". Этот путь уготован и Зеленскому, - Омелян

Источник: https://censor.net.ua/n3132080
 
 
 Топ комментарии
 
Даже гнойсман этого зашкваренного к себе не взял)0)).
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И при чём тут "по приколу"? Абы вставить свою какашку в каждую тему? Кто мешает его соратникам по коалиции взять к себе в список? Пэдро не хочет? А-я-яй, а шо ж такое? Этот малохольный Гиперлуп так зад лизал дону Пэдро, и дарма?
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Даже гнойсман этого зашкваренного к себе не взял)0)).
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Чому Джо такий невловимий? А кому він потрібний, щоб за ним ганятися? Який придурок візьме у список Омеляна, щоб знищити свій рейтинг? Може Удар?
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Объясняя причины своего решения, министр указал, что текущая политическая ситуация напоминает "политическую вакханалию".Источник: https://censor.net.ua/n3132080

Это он слишком мягко... - правильнее дурдом, с сумасшедшими бениными клоунами...
Выбрали блин по приколу...
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И при чём тут "по приколу"? Абы вставить свою какашку в каждую тему? Кто мешает его соратникам по коалиции взять к себе в список? Пэдро не хочет? А-я-яй, а шо ж такое? Этот малохольный Гиперлуп так зад лизал дону Пэдро, и дарма?
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Не берут свои же ))).Как там Лешка дучеренко,каким там у Пети в списке)))Что то совсем пропал пр..тка.)))
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Міністр інфраструктури Омелян заявив, що не братиме участі в парламентських виборах - Цензор.НЕТ 3573

@_Fashington
Порохоботы, у меня для вас плохие новости…

Міністр інфраструктури Омелян заявив, що не братиме участі в парламентських виборах - Цензор.НЕТ 5603


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Шкода..Мені Омелян подобається-ще той русофоб Міністр інфраструктури Омелян заявив, що не братиме участі в парламентських виборах - Цензор.НЕТ 1778 Майже як я. Таких людей потрібно побільше зараз у всіх гілках влади.Бо ригі як щури лізуть боротися"за життя" бо пам"ятають як їм жилося при Хрякові.
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Так берите его в свою ЕвроСолид! Кто ж мешает?
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Да Петя с 8,5 только самых близких сможет взять только,не до омель уже)))
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Этот ублюдочный подонок украденное вернет, покается, мозги включит? НЕТ! Значит, должен подохнуть со всей своей дегенеративной семейкой! Готовься, падаль!
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Дааа. Вперше при Омеляні в Україну прийшли лоукостери європейські і похитнули монополію МАУ. І це зважаючи на спротив аєропортів, в Дніпро, де термінал у коломойші, так і не літають.

Оцінити роботу можна тільки в порівнянні з попередниками на цій посаді. Так ось, він найкращий. І залізницю до боросполя допиляли в яку при янику влили кучу бабла но вона так і не запрацювалаю. ВПЕРШЕ! за роки незалежності закупили нові тепловози.
З боєм запросили лоукостерів.
Вже і європейський автобусний перевізник прийшов(глянем тепер скільки протягне).

Но зубожілим все не так.
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Інфраструктура ж не змінилась. Як була кривою, так і лишилась. Невдалий міністр з Омеляна.
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А Вы сперму недоноска-гиперпулки со рта стирать не пробовали, приболевший на всю свою микроцефальную голову, клоун???
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омелян, не дай забути справу гіперлупу...це ж десь під дніпром(містом)?
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Омелян, может еще кого уговоришь не идти в парламент?

Без вас так хорошо!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинистр инфраструктуры Омелян заявил, что не будет принимать участия в парламентских выборах
 
 
 
 
 
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