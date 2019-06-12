 Моя жена находится в процессе оформления украинского гражданства, - первый зампредседателя СБУ Баканов

Как передает Цензор.НЕТ, текст заявления размещен в Фейсбуке СБУ.
В тексте говорится: "Когда мы с командой принимали решение идти в политику, каждый из нас осознавал, что его семья, друзья, соседи и даже домашние животные окажутся под общественным микроскопом. Был готов к этому и я. Поэтому всем, кто собирается меня шантажировать близкими, отвечу четко: так не будет. Никогда ничего не скрывал и не собираюсь это делать.
Моя спецпроверка не выявила никаких ограничений при назначении на должность заместителя Председателя СБУ и не нашла препятствий предоставлению мне допуска к государственной тайне.
Я женат, мы с женой имеем двух сыновей. Старший, Артур, после обучения в военном лицее им. И. Богуна закончил киевский вуз, он работает и живет отдельно. Младший - Степан, учится в школе. Оба украинцы.
Моя жена, украинка, жила и училась в школе Кривого Рога. Поступила в вуз на территории России, при распаде СССР получила паспорт гражданки РФ. Замечу, тогда были времена кардинально других отношений между Украиной и Россией. Потом, с 1998 г. она живет и работает в Украине с видом на жительство в нашей стране, находится в процессе оформления украинского гражданства.
Оксана не посещала территорию Российской Федерации с 2013 года.
Получение гражданства много лет было коррумпированной кормушкой для некоторых чиновников.
Мы никогда не подключали к процессу "фирмы", посредников и не будем обращаться с такой просьбой к Президенту.
Мы делаем это так, как и тысячи простых людей, в чьей памяти телефона нет номера Президента. Оксана имеет устойчивую проукраинскую позицию. Спасибо! Слава Украине!
Твой куплен на Петровке
это даже не де жа вю , это гораздо хуже ))))))
Крута команда, нічого не скажеш.
С 25 января 2013 - руководитель ООО "Квартал 95", а с 27 декабря 2013 - руководитель ООО "Студия Квартал-95".
На имя Ивана Баканова зарегистрированы компании ООО "Студия Квартал-95" и ООО "Квартал-95". Их основатель и конечный бенефициар - "Грин Фемили" Лтд (Green Family Ltd) - зарегистрирован на Кипре, в Никосии. Там указаны два руководителя - Оксана Лазаренко (жена Ивана Баканова) и Марина Разомова-Георгиу.
@Anakoyher
Извините, тут читатели поправляют. Зеленский шутил не о снижении тарифов, а об окончании эпохи бедности. Так это же совсем другое дело.
На имя Ивана Баканова зарегистрированы компании ООО "Студия Квартал-95" и ООО "Квартал-95". Их основатель и конечный бенефициар - "Грин Фемили" Лтд (Green Family Ltd) - зарегистрирован на Кипре, в Никосии. Там указаны два руководителя - Оксана Лазаренко (жена Ивана Баканова) и Марина Разомова-Георгиу.
Так от ,хто така ,ця бізнес-партнер дружини Баканова :Марина Разумова-Георгіу ватниця і аферистка: хто вона і як вона пов'язана із Зеленським
Про це повідомляє Детектор медіа.
"За відмову проголосували 15 членів комісії, один член - за дозвіл, двоє заявили заздалегідь про конфлікт інтересів, а один член комісії не брав участі в засіданні через зайнятість на зйомках. Прізвища членів комісії не оголошували, але представникам "1+1" на усний запит Держкіно надало заповнені експертні картки з рішенням та аргументацією. За словами голови Держкіно Пилипа Іллєнка, картки були надані членами експертної комісії напередодні, 11 червня", - ідеться в повідомленні.
Заступник генерального директора "1+1 медіа" з правових питань В'ячеслав Мієнко повідомив, що "1+1 медіа" подала заявку на поновлення прокатного посвідчення на другий сезон серіалу "Свати" 28 травня 2019 року. За його словами, Держкіно мало протягом п'яти днів розглянути цю її, оскільки йдеться про повторну видачу прокатного посвідчення.
У відповідь на це Пилип Іллєнко зауважив, що за законом у разі суспільного резонансу і надходження скарг на фільм або серіал Держкіно має право розглядати таку заявку протягом 25 днів, цей термін ще не завершився.
Іллєнко зазначив, що офіційне рішення Держкіно буде опубліковано 13 червня.
Як повідомлялося, 28 листопада 2017 року Міністерство культури України внесло російського актора Федора Добронравова - виконавця ролі в серіалі "Свати" студії "Квартал 95" - до переліку осіб, що становлять загрозу національній безпеці.
29 листопада 2017 року Держкіно скасувало державну реєстрацію та визнало недійсними прокатні посвідчення на всі сезони серіалу "Свати".
Наприкінці 2017 року ТРК "Студія 1+1" оскаржила в суді внесення зірки "Сватів" Федора Добронравова до так званого "чорного списку".
ТОВ "Кіноквартал" також оскаржило в суді заборону трансляції серіалу "Свати" та внесення Федора Добронравова до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Відповідачами виступали Служба безпеки України, Міністерство культури України і Державне агентство з питань кіно.
17 січня 2018 року Окружний адміністративний суд міста Києва відмовився задовольнити заяву про забезпечення позову ТОВ "Кіноквартал" і зупинити дію наказу Держкіно про скасування прокатного посвідчення серіалу "Свати".
27 березня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва скасував заборону на в'їзд актору "Сватів" Федору Добронравову та визнав протиправною заборону серіалу.
16 травня Шостий апеляційний адміністративний суд не задовольнив апеляційні скарги СБУ та Держкіно та підтвердив скасування заборони серіалу "Свати" та скасування заборони на в'їзд до України російському актору.
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2720170-komisia-derzkino-pidtrimala-zaboronu-drugogo-sezonu-svativ.html
В этой зешобле-***** хоть один нормальный чувак или чувиха будут?
и вот вам пример, у семочко или как его там бывшая жена это зрада, а у зелеботов щас норм...