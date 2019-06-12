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 Политика Украины
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Все про:СБУ (13516) Баканов Иван (21)

 Моя жена находится в процессе оформления украинского гражданства, - первый зампредседателя СБУ Баканов

Временно исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов выступил з официальным заявлением по поводу проукраинской позиции своей семьи.

Как передает Цензор.НЕТ, текст заявления размещен в Фейсбуке СБУ. 

В тексте говорится: "Когда мы с командой принимали решение идти в политику, каждый из нас осознавал, что его семья, друзья, соседи и даже домашние животные окажутся под общественным микроскопом. Был готов к этому и я. Поэтому всем, кто собирается меня шантажировать близкими, отвечу четко: так не будет. Никогда ничего не скрывал и не собираюсь это делать.

Моя спецпроверка не выявила никаких ограничений при назначении на должность заместителя Председателя СБУ и не нашла препятствий предоставлению мне допуска к государственной тайне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Баканов получил звание лейтенанта, чтобы иметь доступ к важной и секретной информации, - пресс-секретарь президента Мендель

Я женат, мы с женой имеем двух сыновей. Старший, Артур, после обучения в военном лицее им. И. Богуна закончил киевский вуз, он работает и живет отдельно. Младший - Степан, учится в школе. Оба украинцы.

Моя жена, украинка, жила и училась в школе Кривого Рога. Поступила в вуз на территории России, при распаде СССР получила паспорт гражданки РФ. Замечу, тогда были времена кардинально других отношений между Украиной и Россией. Потом, с 1998 г. она живет и работает в Украине с видом на жительство в нашей стране, находится в процессе оформления украинского гражданства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ отказала журналистам в ознакомлении с декларацией и.о. председателя Баканова, - "Схемы"

Оксана не посещала территорию Российской Федерации с 2013 года.

Получение гражданства много лет было коррумпированной кормушкой для некоторых чиновников.

Мы никогда не подключали к процессу "фирмы", посредников и не будем обращаться с такой просьбой к Президенту.

Мы делаем это так, как и тысячи простых людей, в чьей памяти телефона нет номера Президента. Оксана имеет устойчивую проукраинскую позицию. Спасибо! Слава Украине!

Читайте на "Цензор.НЕТ": В СБУ пояснили, на каких основаниях Баканов получил звание лейтенанта. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3132079
 
   
 Топ комментарии
 
Зебіли, ви зробили це разом.
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ТОЛКОВО ОТВЕТИЛ. МОЛОДЕЦ.
ТОЛЬКО ОДНО "НО": ВНЖ С 98ГО - ЗА 20 (!) ЛЕТ НЕ ПОЛУЧИТЬ ГРАЖДАНСТВО? Моя жена находится в процессе оформления украинского гражданства, - первый зампредседателя СБУ Баканов - Цензор.НЕТ 1603 ПОДОЗРИТЕЛЬНО.
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Замечу, тогда были времена кардинально других отношений между Украиной и Россией... У такої вати як ти, а я і тоді добре знав хто такі кацапи.
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П'ять років боротьби, а тепер тупі довб.би зливають країну кацапам..
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А как на счёт диплома?
Твой куплен на Петровке
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Ну хоч хтось з українців буде у владі? Чи це вже кінець?
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а Семочко пришлось уволить это полный пи...ц
это даже не де жа вю , это гораздо хуже ))))))
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Ну ще один напівпатріот жонатий на громадянці СРСР. Так що, це голова СБУ чи ФСБ? Чи може це голова ФЕС?
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Ось так, були ми Україною, а стаємо губернією мордора
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Ще потрібно відкрити кримінальну справу.Людина 21 !!!! рік оформлює українське громадянство !! Можна в кннигу рекордів заносити .Ні дня без жесті.
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Чем дальше в лес,тем больше дров.Жена руководителя СБУ, гос. службы, которая находится на переднем крае гибридногй войны с Россией,является гражданкой России и это мы узнаем только сейчас. Что еще скрывает от украинского народа Зеленский и его команда?
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лєна може мати ще один паспорт, з куркою-мутантом... А він сам - ізраїльський.
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Он уже сейчас высшее должностное лицо обязанности которого прописаны в законах и конституции,вот за их выполнение он и должен отвечать перед всеми нами.
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Вы хоть, в процессе мокания зебобиков в унитаз, давайте им продышаться))))))))))
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Паспортів не мають, мовою не володіють, від фронту всі відкосили, захоплюються «русским миром» і зневажають все українське.

Крута команда, нічого не скажеш.
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ukr_sks Так більшість їх хоче бачити у владі.По виборах до верховної ради це закріпиться.
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Мне вот интересно с этих новых назначенцев или ихних родственников.есть участники АТО (Хомчак не в счет).
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Да! Специализированный 95-й батальон песен и плясок.
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С 25 января 2013 - руководитель ООО "Квартал 95", а с 27 декабря 2013 - руководитель ООО "Студия Квартал-95".
На имя Ивана Баканова зарегистрированы компании ООО "Студия Квартал-95" и ООО "Квартал-95". Их основатель и конечный бенефициар - "Грин Фемили" Лтд (Green Family Ltd) - зарегистрирован на Кипре, в Никосии. Там указаны два руководителя - Оксана Лазаренко (жена Ивана Баканова) и Марина Разомова-Георгиу.
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Вот и вся история. Через жену текло всё бабло.
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21 год понадобился человеку живущему в Украине чтобы решиться получить гражданство. Я так понимаю первые отчеты о деятельности появятся в году так 2040
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вот что вы пристали: дали все таки лейтенанта, а не камер-юнкера. или вы хотите чтоб он стрелялся на 10 шагах за свою супругу?
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Це поки що. Якунович здається за рік з нуля став чи полковником, чи навіть генерал-майором.
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Страшное в том, что зебилам все побоку! Да хоть сам Баканов с Зеленским граждане Росии и Израиля одновременно. Колбасу по2.20 -ДАЕШЬ? Вот одно непреодолимое желание. И кто эту колбасу пообещает(потом конечно скажет-что пошутил), за того и проголосуют.
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Так а чего вам семочко был не похер,когда при Пете работал)))Ну вы и смешные правдорубы)))
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Какое то сборище недоносков, с расейскими паспортами и медалями...
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Дебилов всегда хватало и будет хватать,удачи вам в работе.
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Наскільки ж ти, паскудо, любиш Україну, що навіть жінці паспорта не зробив. Мало того, що уклоніст вбиває наших захисників на потіху ворогу. Так тепер ще й цей ФСб-шник буде внутрішній супротив зачищати!
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Він яким був, таким і залишився. Питати потрібно з секти-73 кого це вони обрали.
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Не ну как-та неубедительна...во если бы его жена с Трухляновым рушнык вышивала или на канале Ахметки вливала в уши украинцев какую нить дичь, тогда да, патриотка!
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Щось дуже довго вона "находится в процессе оформления украинского гражданства" - з1998року- 20 років?????
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Не понял: он женат или замужем? Или это - в стадии принятия решения
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Моя дружина перебуває в процесі оформлення українського громадянства, - перший заступник голови СБУ Баканов - Цензор.НЕТ 9838

@Anakoyher
Извините, тут читатели поправляют. Зеленский шутил не о снижении тарифов, а об окончании эпохи бедности. Так это же совсем другое дело.


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Хто б сумнівався, що тут без кацапського гіменця👎🏼
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Прочитал. Всплакнул... Зачем плохие люди нападают на такую кристально чистую и честную людинку? Моя дружина перебуває в процесі оформлення українського громадянства, - перший заступник голови СБУ Баканов - Цензор.НЕТ 177
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самое паскудное в этой истории (да и в других подобных), что зелемойцам на это наср..ть. У них как пелена на бэньках. Зачарованные Моя дружина перебуває в процесі оформлення українського громадянства, - перший заступник голови СБУ Баканов - Цензор.НЕТ 8355
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І плюс малю-ю-ю-сінька дрібничка .
На имя Ивана Баканова зарегистрированы компании ООО "Студия Квартал-95" и ООО "Квартал-95". Их основатель и конечный бенефициар - "Грин Фемили" Лтд (Green Family Ltd) - зарегистрирован на Кипре, в Никосии. Там указаны два руководителя - Оксана Лазаренко (жена Ивана Баканова) и Марина Разомова-Георгиу.

Так от ,хто така ,ця бізнес-партнер дружини Баканова :Марина Разумова-Георгіу ватниця і аферистка: хто вона і як вона пов'язана із Зеленським
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Я також із задоволення прочитав вікіпедію про цього державного діяча. Зараз сижу ламаю голову, як він отримав лейтенанта, не служивши в Армії і не вчившись на військовій кафедрі.
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"Никогда ничего не скрывал и не собираюсь это делать." - декларацію про доходи в студію!
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Експертна комісія при Держкіно проголосувала за відмову у видачі каналу "1+1" повторного прокатного посвідчення на другий сезон серіалу "Свати" виробництва ТОВ "Кіноквартал".

Про це повідомляє Детектор медіа.
"За відмову проголосували 15 членів комісії, один член - за дозвіл, двоє заявили заздалегідь про конфлікт інтересів, а один член комісії не брав участі в засіданні через зайнятість на зйомках. Прізвища членів комісії не оголошували, але представникам "1+1" на усний запит Держкіно надало заповнені експертні картки з рішенням та аргументацією. За словами голови Держкіно Пилипа Іллєнка, картки були надані членами експертної комісії напередодні, 11 червня", - ідеться в повідомленні.
Заступник генерального директора "1+1 медіа" з правових питань В'ячеслав Мієнко повідомив, що "1+1 медіа" подала заявку на поновлення прокатного посвідчення на другий сезон серіалу "Свати" 28 травня 2019 року. За його словами, Держкіно мало протягом п'яти днів розглянути цю її, оскільки йдеться про повторну видачу прокатного посвідчення.
У відповідь на це Пилип Іллєнко зауважив, що за законом у разі суспільного резонансу і надходження скарг на фільм або серіал Держкіно має право розглядати таку заявку протягом 25 днів, цей термін ще не завершився.
Іллєнко зазначив, що офіційне рішення Держкіно буде опубліковано 13 червня.
Як повідомлялося, 28 листопада 2017 року Міністерство культури України внесло російського актора Федора Добронравова - виконавця ролі в серіалі "Свати" студії "Квартал 95" - до переліку осіб, що становлять загрозу національній безпеці.
29 листопада 2017 року Держкіно скасувало державну реєстрацію та визнало недійсними прокатні посвідчення на всі сезони серіалу "Свати".
Наприкінці 2017 року ТРК "Студія 1+1" оскаржила в суді внесення зірки "Сватів" Федора Добронравова до так званого "чорного списку".
ТОВ "Кіноквартал" також оскаржило в суді заборону трансляції серіалу "Свати" та внесення Федора Добронравова до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Відповідачами виступали Служба безпеки України, Міністерство культури України і Державне агентство з питань кіно.
17 січня 2018 року Окружний адміністративний суд міста Києва відмовився задовольнити заяву про забезпечення позову ТОВ "Кіноквартал" і зупинити дію наказу Держкіно про скасування прокатного посвідчення серіалу "Свати".
27 березня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва скасував заборону на в'їзд актору "Сватів" Федору Добронравову та визнав протиправною заборону серіалу.
16 травня Шостий апеляційний адміністративний суд не задовольнив апеляційні скарги СБУ та Держкіно та підтвердив скасування заборони серіалу "Свати" та скасування заборони на в'їзд до України російському актору.
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2720170-komisia-derzkino-pidtrimala-zaboronu-drugogo-sezonu-svativ.html
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А для чого призначати такого голову служби безпеки, від якого хіба небезпеки чекати? Може це обман ворога?
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Хоч би хтось перевірку по Зеленскьому провів. Той також, мабуть, свій російський паспорт ховає. Потім скаже, а мене ніхто і не питав, я ж нічого і не скриваю.
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В квартале куда не плюнь в кацапскую гниду *********** попадеш...
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Нивинаватая она! Он сам распался!
В этой зешобле-***** хоть один нормальный чувак или чувиха будут?
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Треба весь 95-й квартал (разом з родичами та друзями) посадити на літак та відправити на гастролі в Сирію, як російський хор ім. Александрова.
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Это просто звиздец! Чувак, допущенный к гостайне, во время войны с россией, имеет жену -гражданку россии. Что вообще происходит в стране? Куда ведет украинцев этот маленький еврейский мальчик Вова Зеленский?
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а что сложного было получить гражданство имея мужа гражданина украины - только вата
и вот вам пример, у семочко или как его там бывшая жена это зрада, а у зелеботов щас норм...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМоя жена находится в процессе оформления украинского гражданства, - первый зампредседателя СБУ Баканов
 
 
 
 
 
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