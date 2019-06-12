 Баканов: Жена находится в процессе оформления украинского гражданства

Как передает Цензор.НЕТ, текст заявления размещен в Фейсбуке СБУ.
В тексте говорится: "Когда мы с командой принимали решение идти в политику, каждый из нас осознавал, что его семья, друзья, соседи и даже домашние животные окажутся под общественным микроскопом. Был готов к этому и я. Поэтому всем, кто собирается меня шантажировать близкими, отвечу четко: так не будет. Никогда ничего не скрывал и не собираюсь это делать.
Моя спецпроверка не выявила никаких ограничений при назначении на должность заместителя Председателя СБУ и не нашла препятствий предоставлению мне допуска к государственной тайне.
Я женат, мы с женой имеем двух сыновей. Старший, Артур, после обучения в военном лицее им. И. Богуна закончил киевский вуз, он работает и живет отдельно. Младший - Степан, учится в школе. Оба украинцы.
Моя жена, украинка, жила и училась в школе Кривого Рога. Поступила в вуз на территории России, при распаде СССР получила паспорт гражданки РФ. Замечу, тогда были времена кардинально других отношений между Украиной и Россией. Потом, с 1998 г. она живет и работает в Украине с видом на жительство в нашей стране, находится в процессе оформления украинского гражданства.
Оксана не посещала территорию Российской Федерации с 2013 года.
Получение гражданства много лет было коррумпированной кормушкой для некоторых чиновников.
Мы никогда не подключали к процессу "фирмы", посредников и не будем обращаться с такой просьбой к Президенту.
Мы делаем это так, как и тысячи простых людей, в чьей памяти телефона нет номера Президента. Оксана имеет устойчивую проукраинскую позицию. Спасибо! Слава Украине!
https://ru.espreso.tv/news/2019/04/03/pokazat_offshory_otmenyt_quotrotterdam_quot_y_osvobodyt_semochko_komanda_zelenskogo_vydvynula_trebovanyya_k_prezydentu_poroshenko
Краще не пиши може за розумного сканаєш.
Президента РФ Владимира Путина на выборах 2018 года будут представлять музыканты, режиссеры, спортсмены и телеведущие.
представлять Путина будут режиссеры Федор Бондарчук, Карен Шахназаров и Никита Михалков, актеры Михаил Боярский, Сергей Безруков и Василий Лановой, музыканты Олег Газманов и Николай Расторгуев, композитор Игорь Крутой, телеведущие Александр Масляков и Леонид Якубович,
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/v-spisok-doverennyh-lic-putina-na-prezidentskih-vyborah-voshli-413-chelovek-228971.html
Надо бы Владимиру Александровичу торговую марку зарегистрировать "Квартал 95 - в Президенты", чтобы получать "комиссионные".
Тобто, вона вернулася в Україну, де народилася і має право на відновлення громадянства за народженням, з 1998-го живе тут з москальським паспортом ?
А якого вона брала москальске громадянство і відмовлялася від українського, якщо =поступіла в вуз= ?
Боже, як же вони примітивно брешуть, ці всі зе-члени ... Навіть на таке клепки не вистачає.
Ви неуважно читали - вона поступила до кацапського ВУЗу ще у СРСР і вочевидь вчилася там у 91му, тому при розвалі совка отримала російське громадянство, українського у неї не було.
З приводу 20річного отримання громадянства - так, дуже підозріло. Скоріш за все вона перші роки не парилася з цього приводу і лише з 14го почала оформлювати.
Може з тебе приклад взяла?)
Источник: https://censor.net.ua/n3132079"
Ага, да-да, верим-верим.
Только мы то помним, что гражданство, после распада СССР, давали ПО МЕСТУ ПРОПИСКИ в паспорте.
И интересно какая такая коррупция твоей бабе помешала за 21 год получить гражданство, будучи рожденной в Украине и замужем за гражданином Украины. Типичная х-ня для 73%-х интеллектуалов.
Спердоляй.
Зеленський ватне ЧМО якому в виші Кривого роху гебешний професор заклав в свідомість ненависть до всього Украінського.
Нам нужны люди исключительно с украинскими паспортами. Они же наши, родные!!!
Вот например: Ахметов, Медведчук, Бойко, Шуфрич, Добкин, Кернес, Труханов....
Они наши родненькие, а не какие-то там непонятные с российскими паспортами!!!
Плохо, если работа СБУ будет переориентирована на эту "миролюбную " политику нынешней украинской власти....
Спасибо Нацжонами, Авакову и другим симпатикам Президента Зеро...
Агенти кремля це ВО СВОБОДА !!!
Почему сейчас свобода не пикетирует новых керовников Украины ?
Потому что свобода в доле....
Судя по 4 м автомобилям у семьи , квартире в Крыму, ежегодным благотворительным концертам в родном селе недешевого" квартал95" --- борьба с наркомафией достаточно выгодное занятие....
"ФСБ с 1991 года была в Украине как дома"
Не совсем так - с 2005го началось серьезное сотрудничество с ЦРУ и ФСБ начали выбрасывать.
"и никому, кроме своих, побрякушки не раздавала"
Чушь. Подобные медали как раз исключительно для НЕ своих. Никто не будет палить консервы медалями.
ПРосто когда выдавались медальки, еще Крым был украинским, министр обороны и глава СБУ россиянами и т.д., и тогда никто не думал, что украинцы начнут не любить "русских братьев"
Вся суть работы спецслужб, это уменьшать риски, выбирать наиболее надежные варианты.
Тем более, что речь идет о руководителях служб (имею в виду и разведку и СБУ)....
А если о руководителе разведки - то он именно профи, вряд ли порядочный, но профи.
..... Кстати, то что такие крутые профи разведки могут одновременно быть и двойными и тройными -- упоминать не будем ...
Назвать Бухарика консервой - оскорбление. Какая же он консерва? Консервы - это мелочь наподобие бездаря Пасечника. Бухарик для чекистской мафии - свой человек далеко не низкого положения.
Как вы живете с такой богатой фантазией? Вам ФСБ из-под кровати спать не мешает?
Із 98 року отримує і ніяк не отримає???
П...здьож!!!
Так сходи в рыгаловку и поешь - че орешь то?
"вам" это кому? закажите целый зал - должно хватить
Дякуйте мені. Бо інакше фіг ви б бачили хоч щось
несколько лет на этом сайт я вижу тебя, который то ленточки задает, то агитирует за бабуюлю, потом за саакашвили, потом за зе и т.д. и т.п.
Извини, но ты каждые пол года агитируешь за кого то нового... Ты бот продажный... или шизофреник который за последние 2 года уже несколько раз сменил свою ориентацию ))))
После этого они ожидают уважения от людей?
А так, очередная божья роса для 73%.