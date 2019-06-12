 Трое 16-летних парней погибли при столкновении мотоциклов ИЖ и Suzuki на Луганщине, пассажирка госпитализирована, - полиция

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Луганской области, на месте происшествия полицейские предварительно установили, что на автодороге столкнулись мотоциклы ИЖ и Suzuki. В результате от полученных телесных повреждений погибли три 16-летние парни - два водителя и пассажир, а девушка 16 лет с травмами госпитализирована.
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- Вась, ты сколько мотоциклов сегодня продал?
- 7 кажется.
- Понятно, значит один ещ где то катается...