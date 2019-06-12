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 Трое 16-летних парней погибли при столкновении мотоциклов ИЖ и Suzuki на Луганщине, пассажирка госпитализирована, - полиция

В Попаснянский отдел полиции 12 июня в 15:20 поступило сообщение, что на автодороге между Тошковкой-1 и Тошковкой произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Луганской области, на месте происшествия полицейские предварительно установили, что на автодороге столкнулись мотоциклы ИЖ и Suzuki. В результате от полученных телесных повреждений погибли три 16-летние парни - два водителя и пассажир, а девушка 16 лет с травмами госпитализирована.

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Источник: https://censor.net.ua/n3132077
 
 
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Чоловіки- це чудом виживші в дитинстві хлопчики...
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я всегда говорил, мотоцикл-смерть в розстрочку......
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Жах,я трьох друзів поховав,які побились на мотоциклах.Співчуваю батькам,це горе.
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Директор морга звонит другу, директору магазина по продаже мотоциклов и спрашивает:

- Вась, ты сколько мотоциклов сегодня продал?
- 7 кажется.
- Понятно, значит один ещ где то катается...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТрое 16-летних парней погибли при столкновении мотоциклов ИЖ и Suzuki на Луганщине, пассажирка госпитализирована, - полиция
 
 
 
 
 
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