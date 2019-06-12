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 ЕС ожидает, что все незаконно заключенные в РФ украинцы будут освобождены без промедления, - Косьянчич

Евросоюз в очередной раз призывает Россию прекратить аресты и обыски жилищ крымских татар в оккупированном Крыму.

Об этом в Twitter написала представитель Службы внешних действий ЕС Майя Косьянчич, передает Цензор.НЕТ.

"Поступают сообщения о еще одном раунде обысков и арестов крымских татар Россией на незаконно аннексированом полуострове. Мы ожидаем, что все незаконно заключенные украинцы будут освобождены без промедления", - говорится в сообщении.

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Косьянчич также добавила, что ЕС не признает применения российского законодательства в Крыму и в Севастополе, и ожидает, что все незаконно заключенные украинцы будут немедленно освобождены.

ЕС ожидает, что все незаконно заключенные в РФ украинцы будут освобождены без промедления, - Косьянчич 01

Напомним, 10 июня российские силовики в оккупированном Крыму задержали 8 крымских татар в рамках так называемого "дела Хизб ут-Тахрир". "Хизб ут-Тахрир" - международная исламская политическая партия, которая публично и свободно действует в странах Европы и в США.

Также читайте: Новыми карательными акциями РФ фактически реагирует на слушания против нее в международных судах, - заявление МИД об арестах крымских татар

Источник: https://censor.net.ua/n3132075
 
 
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ЄС очікує, що всі незаконно ув'язнені в РФ українці будуть звільнені без зволікання, - Косьянчич - Цензор.НЕТ 1943
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- А мы в прошлом или в будущем? - спросила Алиса.
- Мы на Дне. Дне России - ответил кролик
- А Дно - это настоящее?
- Дно - это в России символ вечности... (с)
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Лапнула, ачерез 10 минут и забыла.
Но тебя напечатали.
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а что она лично должна была сделать? Разбомбить Кремль?
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Увы. Рашка - это гопник. А гопник заднюю не включает, даже если понимает, что в убыток себе.
Вот почему Янык сломал ручку? Все ржали, а поняли-то кто? Он же тогда что-то бубнил про "уж простите, перегнули малость". А извиняться - не "по понятиям"! То есть, его аж колбасило, чтоб произнести эти простые слова.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЕС ожидает, что все незаконно заключенные в РФ украинцы будут освобождены без промедления, - Косьянчич
 
 
 
 
 
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