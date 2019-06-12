 ЕС ожидает, что все незаконно заключенные в РФ украинцы будут освобождены без промедления, - Косьянчич

Об этом в Twitter написала представитель Службы внешних действий ЕС Майя Косьянчич, передает Цензор.НЕТ.
"Поступают сообщения о еще одном раунде обысков и арестов крымских татар Россией на незаконно аннексированом полуострове. Мы ожидаем, что все незаконно заключенные украинцы будут освобождены без промедления", - говорится в сообщении.
Косьянчич также добавила, что ЕС не признает применения российского законодательства в Крыму и в Севастополе, и ожидает, что все незаконно заключенные украинцы будут немедленно освобождены.
Напомним, 10 июня российские силовики в оккупированном Крыму задержали 8 крымских татар в рамках так называемого "дела Хизб ут-Тахрир". "Хизб ут-Тахрир" - международная исламская политическая партия, которая публично и свободно действует в странах Европы и в США.
- Мы на Дне. Дне России - ответил кролик
- А Дно - это настоящее?
- Дно - это в России символ вечности... (с)
Не бачу передумов
Но тебя напечатали.
Вот почему Янык сломал ручку? Все ржали, а поняли-то кто? Он же тогда что-то бубнил про "уж простите, перегнули малость". А извиняться - не "по понятиям"! То есть, его аж колбасило, чтоб произнести эти простые слова.