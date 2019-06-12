 Совет США по географическим названиям изменил Kiev на Kyiv в своих базах, - посольство Украины

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук посольства Украины в США.
Соответствующие изменения в официальных базах Совета США по географическим названиям будут внесены 17 июня.
"Это решение является чрезвычайно важным и дает толчок, чтобы исправить официальное название столицы Украины и за пределами США, в частности на международных рейсах и в иностранных аэропортах во всем мире, ведь международные организации, включая Международную ассоциацию авиационного транспорта (IATA), ссылаются именно на официальные названия из базы Совета по географическим названиям США", - отметили в посольстве.
Ваще, надо выйти на его засратый мозг, вызвать Кличка, сказать ему, что он ТУПОЙ, ГНИЛОЙ, МЕРЗКИЙ, плюнуть в его харю и...
принять положение низкого старта...
Ну, это, конечно, если ты - чемпион Мира по бегу на большие дистанции
интересно, ты кончаешь, кода твою страну называют Лохландия ?
Хотя если через восток лететь - то есть
но я согласна лого немного сильно не продумано