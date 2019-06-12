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 Совет США по географическим названиям изменил Kiev на Kyiv в своих базах, - посольство Украины

Совет США по географическим названиям принял решение о замене официального названия столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv" в международной базе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук посольства Украины в США.

Соответствующие изменения в официальных базах Совета США по географическим названиям будут внесены 17 июня.

"Это решение является чрезвычайно важным и дает толчок, чтобы исправить официальное название столицы Украины и за пределами США, в частности на международных рейсах и в иностранных аэропортах во всем мире, ведь международные организации, включая Международную ассоциацию авиационного транспорта (IATA), ссылаются именно на официальные названия из базы Совета по географическим названиям США", - отметили в посольстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бейрут первым на Ближнем Востоке изменил в аэропорту написание Kiev на Kyiv, - посольство Украины

Совет США по географическим названиям изменил Kiev на Kyiv в своих базах, - посольство Украины 01

Источник: https://censor.net.ua/n3132074
 
   
 Топ комментарии
 
зеленин пересмотрит и внесет поправки Совет США по географическим названиям изменил Kiev на Kyiv в своих базах, - посольство Украины - Цензор.НЕТ 6880
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Это - победа??? Тогда, давайте имя нашего т.н. мэра писать не Кличко, а - Дрючко... Можно добавить: ТУПОЕ, ГНИЛОЕ, МЕРЗКОЕ!
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Это - победа??? Тогда, давайте имя нашего т.н. мэра писать не Кличко, а - Дрючко... Можно добавить: ТУПОЕ, ГНИЛОЕ, МЕРЗКОЕ!
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Правильно!
Ваще, надо выйти на его засратый мозг, вызвать Кличка, сказать ему, что он ТУПОЙ, ГНИЛОЙ, МЕРЗКИЙ, плюнуть в его харю и...
принять положение низкого старта...
Ну, это, конечно, если ты - чемпион Мира по бегу на большие дистанции Совет США по географическим названиям изменил Kiev на Kyiv в своих базах, - посольство Украины - Цензор.НЕТ 2960
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Кличкa может обидеть каждый. Далеко не каждый от него сможет убежать Совет США по географическим названиям изменил Kiev на Kyiv в своих базах, - посольство Украины - Цензор.НЕТ 8825
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Зеленские сегодня скучные их даже посылать жалко ..
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Куев?
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дождались, теперь всё зацветёт и запахнет
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ну вот ща тварей уберём от власти и появится шанс

интересно, ты кончаешь, кода твою страну называют Лохландия ?
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Вот московия всегда пахнет. А когда она зацветет?
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мне от сель не видно
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Зато вонь доносится, через приднестровье.
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Если Вы в США, то между нами нет Приднестровья
Хотя если через восток лететь - то есть
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Еще мож*д такое быть что придется просить поменять взад
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в зад это вопросы к законтаченно-апущенному биоматериалу, никак не к Неньки.
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це ,перемога!
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Омелян хвастається, що в Україну зайшов Flixbus. А саме у нього стоїть кацапський варіант Києва. Чи означає це рішення, що тут теж відбудуться зміни?
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там билеты от 5 єуро... А сиденья хоть есть в антобусах?
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у Євроклуба есть сидения. На сайте написано, что в кооперации с Євроклубом. )))) И что брендинг буса отличается от Фліксбуса. )))) отак они зашли в Украину.
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странно малюнок зроблено: чого NOT KIEV у жовтій смужечці, коли там повинен бути KYIV?
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це картинка цензор.нет. вернее они не думая каку постят.
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ну так одни змечают тупость лого, а догие его тупо постят ))))
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ну они освещают новости
но я согласна лого немного сильно не продумано
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Ненька все дальше от биоматериала и это радует.
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потому что буква звук "ЬІ" и ее украинский графический вариант так отображается в транслитерации. Так принято в мировьіх правилах отображения названий латинскими буквами.
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Kyiv это по-сельскому, теперь в США будут думать, шо Киев это село.
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то тебе так хочется. они вообще не будут об єтом думать, а просто пользоваться, раз официально так установлено.
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А ты давно то сам "гарацкой"? Уж больно комплексы неполноценности переехавшего в город сельского жителя из тебя прут.
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Чета не понимаю, как вообще правильно звучит само название столицы "киев" или "киив"?
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