 Экс-замминистра обороны Гусев отказался баллотироваться в Раду по спискам "Слуги народа"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил НВ.
"Я решил и это мое решение не продолжать участие в парламентских выборах", — сказал Гусев.
По его словам, последние три дня на него произошла информационная атака. Гусев считает, что за этим стоят те же люди, которые его атаковали в 2015-м году, когда он работал в Министерстве обороны.
Гусев добавил, что за день до проведения съезда партии Слуга народа он прошел детектор лжи, результаты которого были переданы президенту и руководству АП.
"Насколько я знаю, результаты были позитивными", — сообщил он.
При этом Гусев говорит, что обсудил свое решение не баллотироваться в Раду с президентом.
Экс-замминистра остается в команде Владимира Зеленского, и будет ей помогать, однако в другой роли, о которой в дальнейшем станет известно.
"Фейковые новости буду опровергать фактами", - сказал он.
На съезде партии Слуга народа, который прошел 9 июня, его фамилию назвали 41-й в списке кандидатов в нардепы.
соєві , на тверезу голову , не працюють ..))
Опять Таня врет и не краснеет ? У нее это часто случается.
пс. Про змей я не ошиблась.
Ця шастає за мною зі своїми провокаціями. Істерики під коментами влаштовує, претензій багато до мене має.. Скандальна особа.
Але ця Танька фанатіє від тієї і її копіює.
Ця Танька ******** подавати себе як манерну, освічену, культурну і моральну людину.
Але насправді не далеко втікла від банальної базарної баби. Крику забагато.
ЛУЗЕРИ !
обычно так пишут женщины ,которым не хватает мужского внимания.. давно не хватает..
ЛУЧШЕ ОЗАБОТЬСЯ КАК ТЕБЕ ЖИВЕТСЯ С ПОЖИЗНЕННО ТОРЧАЩИМ В ТВОЕМ ЗАДНЕМ ПРОХОДЕ ИНСТРУМЕНТОМ БАТЬКИ ВСЁ ТАК ПЛОХО? С УКРАИНСКОГО САЙТА НЕ ВЫЛЕЗАЕШЬ. ВСЁ ДРЫЩЕШЬ И ДРЫЩЕШЬ.
А ЕСЛИ ТЕБЕ ВОНЯЕТ - ПОПРОБУЙ ПОДМЫТЬСЯ И СМЕНИТЬ ТРУСНЯКИ. ЧИ МЫЛОМ НЕ НАУЧЕН ПОЛЬЗОВАТЬСЯ?
https://censor.net.ua/news/362320/shemy_kotorye_opozorili_volonterskiyi_desant_predusmatrivali_organizatsiyu_tenderov_pod_konkretnogo