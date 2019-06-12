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 Политика Украины
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 Экс-замминистра обороны Гусев отказался баллотироваться в Раду по спискам "Слуги народа"

Экс-заместитель министра обороны Юрий Гусев не идет на парламентские выборы по спискам партии "Слуга народа".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил НВ.

"Я решил и это мое решение не продолжать участие в парламентских выборах", — сказал Гусев.

По его словам, последние три дня на него произошла информационная атака. Гусев считает, что за этим стоят те же люди, которые его атаковали в 2015-м году, когда он работал в Министерстве обороны.

Гусев добавил, что за день до проведения съезда партии Слуга народа он прошел детектор лжи, результаты которого были переданы президенту и руководству АП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партия "Слуга народа" исключила из своего списка №73 - Ирину Панченко

"Насколько я знаю, результаты были позитивными", — сообщил он.

При этом Гусев говорит, что обсудил свое решение не баллотироваться в Раду с президентом.

Экс-замминистра остается в команде Владимира Зеленского, и будет ей помогать, однако в другой роли, о которой в дальнейшем станет известно.

"Фейковые новости буду опровергать фактами", - сказал он.

На съезде партии Слуга народа, который прошел 9 июня, его фамилию назвали 41-й в списке кандидатов в нардепы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партия "Слуга народа" исключила из своего списка №73 - Ирину Панченко

Источник: https://censor.net.ua/n3132073
 
 
 Топ комментарии
 
Боїться замазатись в Зеленку ?
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Я ТАК ПОНИМАЮ, ВСЕ ВОРЮГИ, КОТОРЫЕ ПЫТАЛИСЬ ПРОПОЛЗТИ В ПАРЛАМЕНТ НА ВОЛНЕ ПОПУЛЯРНОСТИ ЗЕЛЕНСКОГО, КОИХ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ВСКРЫЛА И ДАЛИ ПИНОК ПОД ЗАД, БУДУТ КАК ОДИН ВЕРЕЩАТЬ ПРО "ГРЯЗНУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ АТАКУ" И ЧТО ОНИ РЕЗКО ПЕРЕДУМАЛИ ИДТИ В ПОЛИТИКУ
Экс-замминистра обороны Гусев отказался баллотироваться в Раду по спискам "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 5347
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Лукреция! я вижу у вас синдром "капс лока"..
обычно так пишут женщины ,которым не хватает мужского внимания.. давно не хватает..
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Просто верх интеллектуальности плюс замечательное чувство юмора) И это все не про вас
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Чувство юмора достаточно замечательное, чтобы не замечать шипение змей, доносящееся из террариума.
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Ну так не шипи))😁
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так я ы не в террариуме, в отличии ОТ ...
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'Ы ' , 'в отличиИ' - выпили опять что ли ))
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..... Экс-замминистра обороны Гусев отказался баллотироваться в Раду по спискам "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 8432 .....

соєві , на тверезу голову , не працюють ..))
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Что значит "опять"?
Опять Таня врет и не краснеет ? У нее это часто случается.
пс. Про змей я не ошиблась.
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Напевно ні. Але кому від того краще ?
Ця шастає за мною зі своїми провокаціями. Істерики під коментами влаштовує, претензій багато до мене має.. Скандальна особа.
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Але чомусь усі три особи однаково коментують🤔
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Певна схожість є...
Але ця Танька фанатіє від тієї і її копіює.
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У мене є одне старе спостереження про ту, що за життя. Дуже подібним вчинок до тої, яка весь час перемелює.
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Ні. Це дві різні особини, але подібні за характером та звичками.
Ця Танька ******** подавати себе як манерну, освічену, культурну і моральну людину.
Але насправді не далеко втікла від банальної базарної баби. Крику забагато.
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Вам и Вашей коллеге Лалала понравилась шуточка клоуна за германскую порноактрису. Т.е., это уровень Вашего интеллекта и Ваше чувство юмора.
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Посмотрите на работу троллей. Атакуют парой. Прямо напрашиваются на оскорбление.
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Все, кто отказался - боятся лезть в петлю, хотят сохранить наворованное
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Попадёшь в зелёное болото,по гроб доски не отмоешься!
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Я ТАК ПОНИМАЮ, ВСЕ ВОРЮГИ, КОТОРЫЕ ПЫТАЛИСЬ ПРОПОЛЗТИ В ПАРЛАМЕНТ НА ВОЛНЕ ПОПУЛЯРНОСТИ ЗЕЛЕНСКОГО, КОИХ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ВСКРЫЛА И ДАЛИ ПИНОК ПОД ЗАД, БУДУТ КАК ОДИН ВЕРЕЩАТЬ ПРО "ГРЯЗНУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ АТАКУ" И ЧТО ОНИ РЕЗКО ПЕРЕДУМАЛИ ИДТИ В ПОЛИТИКУ
Экс-замминистра обороны Гусев отказался баллотироваться в Раду по спискам "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 5347
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Лукреция! я вижу у вас синдром "капс лока"..
обычно так пишут женщины ,которым не хватает мужского внимания.. давно не хватает..
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ИННАХ, ПРЕДУР СОЕВЫЙ.
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Так ты пол сменил? Может тебя просто раздражает твой инструмент для игры на рояле?
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У ВАС ЧО ТАМ, В "СОЕВОМ ДЕПАРТАМЕНТЕ ДЕРЬМА" ДАЛИ КОМАНДУ МЕНЯ ВАЛИТЬ? Экс-замминистра обороны Гусев отказался баллотироваться в Раду по спискам "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 2734
ЛУЧШЕ ОЗАБОТЬСЯ КАК ТЕБЕ ЖИВЕТСЯ С ПОЖИЗНЕННО ТОРЧАЩИМ В ТВОЕМ ЗАДНЕМ ПРОХОДЕ ИНСТРУМЕНТОМ БАТЬКИ Экс-замминистра обороны Гусев отказался баллотироваться в Раду по спискам "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 4391 ВСЁ ТАК ПЛОХО? С УКРАИНСКОГО САЙТА НЕ ВЫЛЕЗАЕШЬ. ВСЁ ДРЫЩЕШЬ И ДРЫЩЕШЬ.
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Похоже, что ты действительно о мужике мечтаешь... Только с твоим запахом к тебе никто не подойдёт. Попробуй перед бомжами задом покрутить, хоть что-то получишь.
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ТА Я ОТСЮДА ВИЖУ, ШО ТЫ ТОКА ПЕРЕД БОМЖАМИ ЗАДОМ И КРУТИШЬ.
А ЕСЛИ ТЕБЕ ВОНЯЕТ - ПОПРОБУЙ ПОДМЫТЬСЯ И СМЕНИТЬ ТРУСНЯКИ. ЧИ МЫЛОМ НЕ НАУЧЕН ПОЛЬЗОВАТЬСЯ? Экс-замминистра обороны Гусев отказался баллотироваться в Раду по спискам "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 6783
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это еще не крайняя стадия...вот когда перейдешь на большой и толстый...шрифт-вот это уже приехала Экс-замминистра обороны Гусев отказался баллотироваться в Раду по спискам "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 2838
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Если бы был не гусев, а гусьман... А то такэ... Не прошел по 5-й графе Экс-замминистра обороны Гусев отказался баллотироваться в Раду по спискам "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 4114
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Турчинов стал главой СНБО Украины, хоть ранее занимал должность заведующего отделом агитации и пропаганды Днепропетровского обкома комсомола. Не получил медаль за операцию против наркокартеля, а прорабатывал и внедрял в жизнь коммунистическую агитацию и пропаганду.
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странно... проходной же. Впервые кандидаты 100% проходящие отказываются.
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Проходной на сегодняшний день . А в день выборов - не факт .
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значит имелись темные делишки, испугался.
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Гусєв за часів риго-банди працював у Каськіва в Агентстві Націнвестицій на одній з керівних посад. Дуже сумнівно, що аферист Каськів узяв до себе чесну людину.

Экс-замминистра обороны Гусев отказался баллотироваться в Раду по спискам "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 9839

https://censor.net.ua/news/362320/shemy_kotorye_opozorili_volonterskiyi_desant_predusmatrivali_organizatsiyu_tenderov_pod_konkretnogo
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А ведь эти люди представляют нацию перед всем миром 🙈
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Это те, которые на весь мир говорят, что ВСУ обстреливают детсады и школы, что в Украине гражданская война, т.к. ***** орков не контролирует?
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КАКИМ БОКОМ ТЕБЯ ВОЛНУЮТ ДЕЛА УКРАИНЫ И УКРАИНЦЕВ?
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ДАВНО ПОНЯТНО - НИ РАЗУ ОН НЕ ОТВЕТИЛ НА ЭТОТ ВОПРОС. В МЕТОДИЧКЕ НЕ УКАЗАЛИ
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это известная чекистская **** с белорусской легендой
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ну тебе клоунов нации и долбайобов нации подавай, что б не отличаться от них...
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Мабуть знає цей слуга, що на нього є компромат.
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Про прохождение «детектора лжи» (я так понимаю ,что бы стать «членом» партии Слуга народа) - жесть..........☹️
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭкс-замминистра обороны Гусев отказался баллотироваться в Раду по спискам "Слуги народа"
 
 
 
 
 
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