 Жена главы СВР Бухарева не работала в "Квартале 95", - пресс-секретарь замглавы АП Руденко

Об этом Громадському сообщила экс-спикер "Квартала", пресс-секретарь заместителя главы Администрации президента Ольга Руденко, информирует Цензор.НЕТ. Также она прокомментировала вероятное кумовство Бухарева с участником "Квартала" Евгением Кошевым.
"Мы выяснили, что в "Квартале 95" она не работала. А по кумовству, я не могу комментировать, я не знаю", - отметила она.
Напомним, 11 июня главой Службы внешней разведки назначен Владислав Бухарев, который является действующим народным депутатом из фракции "Батькивщина".
Несмотря на работу исключительно на государственных должностях, новый глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев задекларировал немало недвижимости, несколько автомобилей, а своей дочери он подарил более 15 млн гривен ($570 тыс.) Также у Бухарева медаль от российской ФСБ, которую, как он утверждает, получил еще в 2004 году за международную операцию против сбыта наркотиков.
Це зразок єврейської хуцпи, звинуватити у брехні, приписавши видумане!
Притянуто за уши тут
Как и фотка дочери на Лиге смеха
Не нашли ее выступлений.
Так, кумівства не буде, у євреїв немає такого суспільного інституту як куми, у них все трохи інакше, але клановість ще гірша за будь-яке кумівство!
І ви це зараз бачите!
Доколе будут писаться сценарии незнамо кем!
Шо поделать, такая власть в Украине. Задача сатириков ее показывать и высмеивать.
Винить в этом Зеленского все равно что считать Шварценеггера агентомкремля после Красной жары
Но кому я объясняю
а так посмотри на своей новой Родине политическую сатиру. Уж как там дрючат политиков, так мало никому не кажется.
И вообще. Критиковать власть за дело - это да. Вот реально за дело. Но высмеивание Кварталом властьимущих, перекручивание их шуток с целью поливания говна - это недостойно.
Хотя я думаю что ты даже не видел тех номеров. Ну так найди и посмотри.
Ось так працює пропаганда. ************ сказане опонентом і звинувачують у брехні!
Яскравий зразок хуцпи!
у Зєєєлі все на єврейській хуцпі, гєни ж не викинеш у віконце!
Сплошные таланты с того квартала. Выигрывают любой конкурс...
"экс-спикер "Квартала", пресс-секретарь заместителя главы Администрации президента Ольга Руденко
Источник: https://censor.net.ua/n3132072"