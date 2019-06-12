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 Политика Украины
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Все про:Администрация_Президента (1550) Квартал-95 (75) СВР (54) Бухарев Владислав (4)

 Жена главы СВР Бухарева не работала в "Квартале 95", - пресс-секретарь замглавы АП Руденко

Жена нового главы Службы внешней разведки Елена Бухарева не работает в "Студии Квартал 95", о чем ранее сообщили СМИ.

Об этом Громадському сообщила экс-спикер "Квартала", пресс-секретарь заместителя главы Администрации президента Ольга Руденко, информирует Цензор.НЕТ. Также она прокомментировала вероятное кумовство Бухарева с участником "Квартала" Евгением Кошевым.

"Мы выяснили, что в "Квартале 95" она не работала. А по кумовству, я не могу комментировать, я не знаю", - отметила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Призываю коллегу Бухарева, ставшего главой СВР, публично рассказать об участии в АТО, работе в Налоговой и доходах, - нардеп Рябчин

Напомним, 11 июня главой Службы внешней разведки назначен Владислав Бухарев, который является действующим народным депутатом из фракции "Батькивщина".

Несмотря на работу исключительно на государственных должностях, новый глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев задекларировал немало недвижимости, несколько автомобилей, а своей дочери он подарил более 15 млн гривен ($570 тыс.) Также у Бухарева медаль от российской ФСБ, которую, как он утверждает, получил еще в 2004 году за международную операцию против сбыта наркотиков.

Источник: https://censor.net.ua/n3132072
 
 
 Топ комментарии
 
Не працювала, а на замовлення сценарії писала. Ні хто не стверджував що вона там працювала!
Це зразок єврейської хуцпи, звинуватити у брехні, приписавши видумане!
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Тобто не буде кумівства, а призначають лише кумів та знайомих!
Так, кумівства не буде, у євреїв немає такого суспільного інституту як куми, у них все трохи інакше, але клановість ще гірша за будь-яке кумівство!
І ви це зараз бачите!
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"братушек" треба брати у лапки. Бо насправді вони угро-фінські мокшани брати по крові лише угорцям-мадярам!
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Не працювала, а на замовлення сценарії писала. Ні хто не стверджував що вона там працювала!
Це зразок єврейської хуцпи, звинуватити у брехні, приписавши видумане!
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Так сценаристы которые на аутсорсинге работают, пишут всем подряд
Притянуто за уши тут

Как и фотка дочери на Лиге смеха
Не нашли ее выступлений.
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Тобто не буде кумівства, а призначають лише кумів та знайомих!
Так, кумівства не буде, у євреїв немає такого суспільного інституту як куми, у них все трохи інакше, але клановість ще гірша за будь-яке кумівство!
І ви це зараз бачите!
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есть старый добрый анекдот на эту тему. про успехи мужа, что были лишь продолжением талантов его жены в роли порноактрисы... ее не назначали на должности
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Що ти з "іхтамнєтом" сперечаєшся? Він собі ******** від кухарчука ***** надрочує. Йому "плюй в глаза, а он - божья роса"!
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Да действительно, какая разница, кто клоуну пишет сценарии? Интересно, кто написал ему шуточку за германскую порноактрису?
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Ну подай на него в партком заявление
Доколе будут писаться сценарии незнамо кем!
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А вам неинтересно, кто кто написал эту шуточку? Вам, видимо, она понравилась.
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Не сомневался. Насчет "кастрюлеголовых свидомитов" вы, по видимости, тоже шутите...
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По крайней мере эта мадам из Германии ответила честно. Остальные зебобики просто начинают метать дерьмо из пасти.
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И про эбонитовые палочки тоже
Шо поделать, такая власть в Украине. Задача сатириков ее показывать и высмеивать.

Винить в этом Зеленского все равно что считать Шварценеггера агентомкремля после Красной жары

Но кому я объясняю
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Да действительно, кому? Я никогда русню и хохлов не понимал, не пойму и Вас.
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всю жизнь жил в РФ и не понимаешь россиян? Дружина глави СЗР Бухарєва не працювала в "Кварталі 95", - прес-секретар заступника голови АП Руденко - Цензор.НЕТ 1954

а так посмотри на своей новой Родине политическую сатиру. Уж как там дрючат политиков, так мало никому не кажется.

И вообще. Критиковать власть за дело - это да. Вот реально за дело. Но высмеивание Кварталом властьимущих, перекручивание их шуток с целью поливания говна - это недостойно.
Хотя я думаю что ты даже не видел тех номеров. Ну так найди и посмотри.
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Всю сознательную жизнь прожил как раз в США, а не в германском заповеднике для русни. Если бы Рыжий позволил себе шуточки в стиле вашего клоуна сегодня, завтра его закопали бы как раз трампоиды. Но для хохлов это смешно...
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А она вообще где-то работала? Сказки про сценарии пусть оставит для зебилов
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Казали що вона ПОВЯЗАНА з 95 кварталом, писала для цих мандєїв сценарії!
Ось так працює пропаганда. ************ сказане опонентом і звинувачують у брехні!
Яскравий зразок хуцпи!
у Зєєєлі все на єврейській хуцпі, гєни ж не викинеш у віконце!
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Те що я вкрав 100 баксів нагла брехня(гучно),там було тільки 96(тихо) Жена главы СВР Бухарева не работала в "Квартале 95", - пресс-секретарь замглавы АП Руденко - Цензор.НЕТ 7900
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экс-спикер "Квартала", пресс-секретарь заместителя главы Администрации президента Ольга Руденко, Источник: https://censor.net.ua/n3132072
Сплошные таланты с того квартала. Выигрывают любой конкурс...
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Главное, что она не кум....
"экс-спикер "Квартала", пресс-секретарь заместителя главы Администрации президента Ольга Руденко
Источник: https://censor.net.ua/n3132072"
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а фотка есть сией особы, а то фамилия стремная очень
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Девичья, видать, ещё хуже была. По типу, как Тихобздеева выйдя замуж стала Громкопёрдовой! Дружина глави СЗР Бухарєва не працювала в "Кварталі 95", - прес-секретар заступника голови АП Руденко - Цензор.НЕТ 1315
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Не работала в квартале, а работала на квартал - писала тексты.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЖена главы СВР Бухарева не работала в "Квартале 95", - пресс-секретарь замглавы АП Руденко
 
 
 
 
 
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