EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  9603  350
Материалы по теме:
Все про:выборы (22512) Зеленский (1741) КС (1320) Тимошенко (24338)

 Тимошенко советует Зеленскому не считаться с решением КС: "Президент точно знает, что указ Конституционный"

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко советует президенту Владимиру Зеленскому не отменять свой указ о роспуске парламента, даже если Конституционный Суд признает его неконституционным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в эфире канала "112 Украина".

"Даже если Конституционный Суд на коррупционной основе признает указ президента о роспуске парламента неконституционным, тогда должен идти следующий шаг - президент должен отменить этот указ. Так же как если КС признает неконституционными некоторые положения закона, парламент должен отменить эти положения закона. А до тех пор, пока парламент не отменит или президент не отменит указ о досрочных выборах, все эти законодательные нормативные акты остаются в силе", - утверждает Тимошенко.

Поэтому, по ее словам, "даже если на коррупционной основе КС вынесет решение, что указ президента о роспуске Верховной Рады является неконституционным, то президенту как гаранту Конституции, который точно знает, что указ конституционный, можно указ не отменять".

В таком случае, подчеркнула лидер "Батькивщины", ЦИК обязана выполнить этот указ, несмотря на решение КС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил с Тимошенко досрочные парламентские выборы

"Даже если суд примет незаконное абсолютно решение, то президенту не надо отменять указ о роспуске парламента, а надо требовать его выполнения", - посоветовала она.

Тимошенко рассказала, что главной темой ее встречи с Зеленским в среду было то, "как не допустить отмены досрочных выборов, разрушения всего избирательного процесса".

"Нельзя допустить, чтобы КС разрушил досрочные выборы", - подчеркнула она.

Лидер "Батькивщины" также сказала, что выступает за объединение с партиями "Слуга народа" и "Голос" на некоторых мажоритарных округах, где присутствуют "выдающиеся монстры коррупции режима Порошенко".

"Следует трем партиям - "Слуга народа", "Батькивщина" и "Голос" - объединиться и выдвинуть единого кандидата, чтобы не дать этим монстрам за счет подкупа победить на этих округах", - заявила Тимошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тимошенко объявила первую пятерку партии "Батькивщина": в список попали Тарута и Наливайченко

Источник: https://censor.net.ua/n3132071
 
   
 Топ комментарии
 
Юля ради власти готова Украину разрушить.
 показать весь комментарий
 
Тимошенко или провокатор или подстава...или дура
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 4 из 4
<<<1 2 3 4
 
Жулька зчеплювалася з Парашей? Вот ето новость Тимошенко радить Зеленському не рахуватися з рішенням КС: "Президент точно знає, що указ Конституційний" - Цензор.НЕТ 177
 показать весь комментарий
 
 
Свіженьке. Без штампів. 30.05.19 12:34 "Тимошенко о предложении РФ начать переговоры "с чистого листа": "Правильная стратегия"."
 показать весь комментарий
 
З продажними стецьками спілкуватись - себе не поважати. Цапів треба відрізати від українських мереж, а своїх стецьків притягувати до відповідальності.
 показать весь комментарий
 
Косатой хоть по костям, но в премьеры,новый газовый подписывать
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Порохоботы , скоро вам всем кирдык Тимошенко радить Зеленському не рахуватися з рішенням КС: "Президент точно знає, що указ Конституційний" - Цензор.НЕТ 4702
 показать весь комментарий
 
 
"Скоро" это 22 апреля, да?
Вроде такую дату озвучивали.
 показать весь комментарий
 
 
Чучело волает про кирдык реально ещё с 21 апреля стало похоже на попугая))
 показать весь комментарий
 
 
В ЕС газ по 120$! Гройсман з Коболєвим продають нам, через офшорні продкладки, газ по 320$! Гнати гнид!
 показать весь комментарий
 
 
Свинорилі , завтра вас везуть на поля полуницю збирати
 показать весь комментарий
 
 
Оооооооо......, а Юлия Владимировна время зря не теряет............😁
 показать весь комментарий
 
 
Я помню как 5 лет назад так Яценюк парился Тимошенко радить Зеленському не рахуватися з рішенням КС: "Президент точно знає, що указ Конституційний" - Цензор.НЕТ 4606
 показать весь комментарий
 
Жулька прикармливает очередную жертву по спине которой пролезет во власть опять.
 показать весь комментарий
 
 
А на СКОЛЬКО ТОЧНО оно ЭТО знает? Ну хотябы в %? 75 ?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Хто ти . бовдур ?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Петя после выхода с Банковой скотился с 25 на 8,5процентов.Минстець поднажми)))А кто будет в парламенте и премьером уже не вам решать.Будите с жопоблоком на пару в парламенте говорящими головами.Ну а кс ,чтоб не решил,так и будет.Просто нужно по осени тогда мою на ноль на выборах умножить.
 показать весь комментарий
 
 
Вот и правильно. Не нравятся законы - не будем их исполнять. Завтра народ перестанет налоги платить - это точно никому не нравится. И понеслась...!
 показать весь комментарий
 
 
Жулька опять во власти ето зашквар. Давайте тогда уже и Януковоща с Азировым возвращайте. Честно говоря думал что днище было оставлять Рюкзакова во власти но ето снизу как говорится постучали теми же граблями
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Оце порохоботи димлять Тимошенко радить Зеленському не рахуватися з рішенням КС: "Президент точно знає, що указ Конституційний" - Цензор.НЕТ 6073
 показать весь комментарий
 
 
тюлька уж очень самку богомола напоминает)))) свихнулась вона, если думает, что после бесславной гибели преза зебубочки-куда она его уверенно толкает, выживет...
 показать весь комментарий
 
 
**** ворвская хорошо понимает, что ети выборы ее последняя лебединная песня и что воровать нужно много и все
http://cenzoriv.net/index.php?name=pages&file=Tymoshenko


 показать весь комментарий
 
 
Мама Рімма,заберіть скоріше свого мальчіка Вовочку додому,бо тьотя Юля доведе вашого мальчіка до цугундера
 показать весь комментарий
 
 
У- уу , так у нас уже появился сцарь Тимошенко радить Зеленському не рахуватися з рішенням КС: "Президент точно знає, що указ Конституційний" - Цензор.НЕТ 5484 ,, которому должно быть пох.. на суды и Конституцию .

Указ сцаря не должен никем подлежать сомнению Тимошенко радить Зеленському не рахуватися з рішенням КС: "Президент точно знає, що указ Конституційний" - Цензор.НЕТ 5491 , , так шо ли , бабюля ? Тимошенко радить Зеленському не рахуватися з рішенням КС: "Президент точно знає, що указ Конституційний" - Цензор.НЕТ 5214 .
 показать весь комментарий
 
 
Юлька буде поради давати,а Вова буде строк мотати.
 показать весь комментарий
 
 
Вы только представьте если бы эта косатая стала Президентом? Она бы как «гарант» Конституции такого бы наворотила
 показать весь комментарий
 
Я помню как в 2014 году она возмущалась по поводу отмены Конституции яныка, где президент имел огромные полномочия и возвращения к старой Конституции...
 показать весь комментарий
 
Як свинопесиків пучить, крррасота!
🤣🤣🤣
 показать весь комментарий
 
Короче Зе как гарант Конституции, сам должен решать что законно, а что нет. Тем более он же "юрист", он разбирается в законах... Да уж, очень не терпится Юле стать премьером, а затем глядишь и канцлером. Буду очень смеяться если ее кинут и не дадут должность.
 показать весь комментарий
 
 
Может мы чего не знаем? Может ВАНА больная и до осени не доживёт, а порулить хоть трошки очень хочитсо? Тимошенко радить Зеленському не рахуватися з рішенням КС: "Президент точно знає, що указ Конституційний" - Цензор.НЕТ 7871
 показать весь комментарий
 
 
Подивишся на рейтинги в соцопитуваннях - що в Юлі, що в петі практично однакові. Чому ж на Цензорі вєруючих во бабло Пєтра як собак недорізаних?
 показать весь комментарий
 
я тебе открою секрет,но Петро это уже прошлое,пришло время Клована
 показать весь комментарий
Страница 4 из 4
<<<1 2 3 4
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТимошенко советует Зеленскому не считаться с решением КС: "Президент точно знает, что указ Конституционный"
 
 
 
 
 
 вверх