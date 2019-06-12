EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Происшествия, Фоторепортаж
  484  4
Материалы по теме:
Все про:взятка (4577) Черкасщина (593) Сарган (349) Госрыбагентство (29)

 На Черкасщине инспектор Госрыбагентства попался на взятке 25 тыс. грн. ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали на взятке инспектора Управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Черкасской области.

Об этомна своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, информирует Цензор.НЕТ.

На Черкасщине инспектор Госрыбагентства попался на взятке 25 тыс. грн 01

"Чиновник предложил гражданину за денежное вознаграждение осуществить выход на воду в акватории Кременчугского водохранилища реки Днепр с целью осуществления незаконного вылова водных живых биоресурсов во время нереста запрещенными орудиями лова", - говорится в сообщении.

Злоумышленник задержан при получении очередного транша в сумме 12 тыс. грн из общей суммы взятки в 25 тыс. гривен.

На Черкасщине инспектор Госрыбагентства попался на взятке 25 тыс. грн 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Закарпатье начальник Управления Госрыбагентства задержан на взятке 1 тыс. долл., - Нацполиция. ФОТО

На Черкасщине инспектор Госрыбагентства попался на взятке 25 тыс. грн 03

Сейчас решается вопрос о сообщении взяточнику о подозрении и избрании меры пресечения. Предварительная правовая квалификация преступления - ч.3 ст. 368 УК Украины.

Также смотрите: Полиция задержала раховских чиновников, которые требовали с предпринимателя $1500 за оформление разрешительных документов. ФОТОрепортаж

На Черкасщине инспектор Госрыбагентства попался на взятке 25 тыс. грн 04

Источник: https://censor.net.ua/n3132069
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
зато как красиво борцуны рассказывают о трудной своей работе )))
 показать весь комментарий
 
таке мале миршаве та плюгавеньке а туди ж ,,гребе все до себе
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Черкасщине инспектор Госрыбагентства попался на взятке 25 тыс. грн. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх