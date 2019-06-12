 Ресторан "Червона рута", где за два дня отравились 55 человек, закрыт, - Львовский горсовет

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Львовского горсовета, комиссия заслушала информацию от руководства Госпотребслужбы и Львовского лабораторного центра.

Специалисты отметили, что заведение не было зарегистрировано, то есть работало самовольно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отравление на свадьбе во Львове: количество госпитализированных возросло до 47 человек

"В заведении допущены очень серьезные нарушения - разрешено привести определенные блюда организаторам свадьбы, которые тоже могли вызвать отравление. Но и в самом заведении были очень большие нарушения санитарного законодательства. В пищеблоке потолки, полы - все поражено грибком", - рассказала главный специалист отдела государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства главного управления Госпотребслужбы во Львовской области Зоряна Стоцко.

По ее словам, также была нарушена технология приготовления блюд - готовили запрещенное на летний период: заливную рыбу, студни, майонезы собственного приготовления, печеночные торты, запеченная печень и подобное. Отсутствуют технологические карточки и документы, которые свидетельствовали бы качество продуктов. Весь персонал, который был привлечен к приготовлению блюд, не имел медосмотра и не прошел гигиенического обучения. Поэтому, по ее словам, это все были факторы, которые могли способствовать возникновению этого заболевания.

"Отобраны 12 проб готовых кулинарных изделий, 20 смывов и обследован персонал на носительство кишечной группы и стафилококка. Результатов еще нет, они в работе.

Также читайте: В речке Рось нашли следы 11 химикатов, но их содержание не превышает норму

11 июня в больницы начали поступать люди, которые были не на свадьбе, а на праздниках на следующий день. 9 июня в ресторане прошло 4 банкета с общим количеством гостей 57 человек.

"На сегодня 55 человек пострадавших, из них 6 детей. В инфекционной больнице на лечении находится 46 человек, из них 5 детей", - добавила Зоряна Стоцко.

Поэтому, ресторан закрыт с 10 июня, направлено предписание для устранения недостатков и составлен протокол для привлечения к административной ответственности. Полиция возбудила уголовное производство по этому факту.

Напомним, 8 июня в ресторане "Червона рута" проводилась свадьба примерно на 100 человек. Первые сообщения об отравлениях специалисты получили в воскресенье.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Отравление в лагере в Черновицкой области: пятеро подростков и один взрослый госпитализированы. ВИДЕО (обновлено)