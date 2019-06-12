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Все про:Львов (3473) отравление (1258) рестораны (157)

 Ресторан "Червона рута", где за два дня отравились 55 человек, закрыт, - Львовский горсовет

Сегодня, 12 июня, на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обсудили ситуацию, которая сложилась в результате отравления большого количества лиц в ресторане "Червона рута" во Львове.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Львовского горсовета, комиссия заслушала информацию от руководства Госпотребслужбы и Львовского лабораторного центра.

Специалисты отметили, что заведение не было зарегистрировано, то есть работало самовольно.

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"В заведении допущены очень серьезные нарушения - разрешено привести определенные блюда организаторам свадьбы, которые тоже могли вызвать отравление. Но и в самом заведении были очень большие нарушения санитарного законодательства. В пищеблоке потолки, полы - все поражено грибком", - рассказала главный специалист отдела государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства главного управления Госпотребслужбы во Львовской области Зоряна Стоцко.

По ее словам, также была нарушена технология приготовления блюд - готовили запрещенное на летний период: заливную рыбу, студни, майонезы собственного приготовления, печеночные торты, запеченная печень и подобное. Отсутствуют технологические карточки и документы, которые свидетельствовали бы качество продуктов. Весь персонал, который был привлечен к приготовлению блюд, не имел медосмотра и не прошел гигиенического обучения. Поэтому, по ее словам, это все были факторы, которые могли способствовать возникновению этого заболевания.

"Отобраны 12 проб готовых кулинарных изделий, 20 смывов и обследован персонал на носительство кишечной группы и стафилококка. Результатов еще нет, они в работе.

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11 июня в больницы начали поступать люди, которые были не на свадьбе, а на праздниках на следующий день. 9 июня в ресторане прошло 4 банкета с общим количеством гостей 57 человек.

"На сегодня 55 человек пострадавших, из них 6 детей. В инфекционной больнице на лечении находится 46 человек, из них 5 детей", - добавила Зоряна Стоцко.

Поэтому, ресторан закрыт с 10 июня, направлено предписание для устранения недостатков и составлен протокол для привлечения к административной ответственности. Полиция возбудила уголовное производство по этому факту.

Напомним, 8 июня в ресторане "Червона рута" проводилась свадьба примерно на 100 человек. Первые сообщения об отравлениях специалисты получили в воскресенье.

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Источник: https://censor.net.ua/n3132068
 
 
 Топ комментарии
 
не то шо устрицы, хамон и прочие буржуйские заморочки...
Сало, огиркы, цыбуля, картопля в мундире, крип та горилочка домашня - ото, мля, свальба и хрен кого скрутит Ресторан "Червона рута", где за два дня отравились 55 человек, закрыт, - Львовский горсовет - Цензор.НЕТ 6689
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Украина разная. И во многом - Европа. А это несбалансированный рацион, удар по печени, поджелудочной и ЖКТ
А главное - традиции веселья только в виде застолий

И не спорьте. Это не здорово.
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Вот где нужно было Зелёному по шаурмится Ресторан "Червона рута", где за два дня отравились 55 человек, закрыт, - Львовский горсовет - Цензор.НЕТ 9818
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сразу бы и анализ кала сдал в портки Ресторан "Червона рута", где за два дня отравились 55 человек, закрыт, - Львовский горсовет - Цензор.НЕТ 4838
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червону руту
не шукай вечорами
бо нечистіє руки
там були Ресторан "Червона рута", где за два дня отравились 55 человек, закрыт, - Львовский горсовет - Цензор.НЕТ 8996
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помогу забаненному в гугле... Ресторан "Червона рута", где за два дня отравились 55 человек, закрыт, - Львовский горсовет - Цензор.НЕТ 7919
Ру́та - род вечнозелёных многолетних душистых трав, полукустарников, кустарников семейства Рутовые.

Второй вариант - именно красная рута - мифический цветок карпатских поверий
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готовили запрещенное на летний период: заливную рыбу, студни, майонезы собственного приготовления, печеночные торты, запеченная печень и подобное. Источник: https://censor.net.ua/n3132068

У кого-то Новый год 🧐
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Ужасное меню в принципе
Оливье ещё до кучи и ковёр на стену
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стандартне для України меню.
я дуже ******** печінковий рулет з маслом
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Украина разная. И во многом - Европа. А это несбалансированный рацион, удар по печени, поджелудочной и ЖКТ
А главное - традиции веселья только в виде застолий

И не спорьте. Это не здорово.
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Для здорових людей саме те.
Я була на весіллях в різних частинах України. Особливої різниці не побачила хіба що на заході весілля пишніші.
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не то шо устрицы, хамон и прочие буржуйские заморочки...
Сало, огиркы, цыбуля, картопля в мундире, крип та горилочка домашня - ото, мля, свальба и хрен кого скрутит Ресторан "Червона рута", где за два дня отравились 55 человек, закрыт, - Львовский горсовет - Цензор.НЕТ 6689
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Хамон то якось не для українського весілля. Не буде того шарму і веселощів.
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Скоріше за все біди наробили наїдки, які люди привезли.
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Чем отравились?
№1 рыба горячего копчения
№2 содержащее тёплый мясной бульон.другой механизм!

сальмонельоз из яииц - совсем другой механизм. Ботулический токсин - третий!
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Шо то западенцы прославились - травят всех подряд.
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це традиція така .. продукцію викидати не можна
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Что серьезно, есть еда в ресторанах которую запрещают готовить летом?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРесторан "Червона рута", где за два дня отравились 55 человек, закрыт, - Львовский горсовет
 
 
 
 
 
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