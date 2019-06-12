 За пять лет 78 тыс. крымчан обратились в миграционную службу на Херсонщине для получения загранпаспорта

Об этом говорится в ответе управления Государственной миграционной службы Украины в Херсонской области на информационный запрос Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

По информации ведомства, чаще всего жители Крыма обращаются в Днепровское и Суворовское районные отделения миграционной службы в Херсоне, а также в отделения Госмиграции в Новотроицком, Геническе, Каланчаке и Чаплинке.

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