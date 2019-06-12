EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  566  24
Все про:самоуправление (86) судья (2138) Шишкин Виктор (1)

 Экс-судья КС Виктор Шишкин поддерживает идею Зеленского о введении института мировых судей

Бывший судья Конституционного суда Виктор Шишкин выступает за введение в Украине института мировых судей и считает его эффективным элементом местного самоуправления.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил Українським Новинам.

"Я за мировых судей, потому что это элемент местного самоуправления. То есть, мировых судей избирает община. Они рассматривают определенную категорию дел, которые определены законом. Конечно, не сложных дел. Бытовых, соседских, внутрисемейных и так далее. И они не все являются профессиональными судьями, то есть профессиональными юристами. Это могут быть и не юристы. Это люди, которым доверяет община быть таким арбитром. Я за такую систему мировых судей. Более того, я хотел бы отметить, что сегодня Зеленский в данном вопросе является пионером, поскольку Тимошенко в своей программе презентовала институт мировых судей", - сказал он.

По его словам, печально, что этот институт не прописан в Конституции.

"Мы давно декларируем необходимость создания в Украине института мировых судей, еще с середины 90-х годов. Обидно, что это не вошло в Конституцию 96-го года. Я за такой институт. Но нужно понимать, что имеется ввиду "мировые судьи". Потому что у нас народных заседателей назвали присяжными, но у нас нет суда присяжных, хотя в законе написано, что берут участие присяжные. Мировые судьи сегодня существуют и в России, но это не мировые судьи, потому что они структурированы в общую судебную систему государства Российской федерации. А вот мировые судьи в Италии, это совсем другие судьи, которые не структурированы в судебную систему Италии", - отметил юрист.

Говоря об усилении роли общественности в проведении судебной реформы, Шишкин выступил за возращение института народных заседателей.

"Что касается усиления роли общественности (в реформировании судебной системе), то я за возвращение института народных заседателей, которых почему-то у нас считают рудиментом Советского периода. Ничего подобного, это не рудимент Советского периода и большевики ничего не выдумывали нового, а исказили институт. Во всей западной Европе у нас существуют народные заседатели. Что касается института присяжных, то он тоже у нас отсутствует, он у нас искажен. Это также участие народа, общественности. При чем, это не право, а обязанность", - добавил экс-судья.

Ранее Зеленский заявил, что намерен запустить институт мировых судей и суд присяжных.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский отменил назначение Порошенко двух членов ВСП и назначил новую комиссию для отбора кандидатов.

Адвокат Евгений Солодко считает, что идея юриста и члена команды Владимира Зеленского Ирины Венедиктовой передать Высшему совету правосудия дисциплинарные санкции против адвокатов, является прямым вмешательством в деятельность адвокатов и не может быть реализована.

Источник: https://censor.net.ua/n3132065
 
   
 Топ комментарии
 
Можно сходить к раввину - он рассудит.
 показать весь комментарий
 
я хотел бы отметить, что сегодня Зеленский в данном вопросе является пионером, поскольку Тимошенко в своей программе презентовала институт мировых судей", - сказал он.

Бахиня презентовала, а зейло пианэр. Поцелуй двух задниц одновременно. Профи канеша каких мало.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Я впевнений, що ідею мирових суддів перший в Світі запропонував Зеленський🤗
 показать весь комментарий
 
Гораздо важнее для общества, чтобы "резонансные дела" решались исключительном судом присяжных заседателей из числа авторитетной общественности в количестве - 11 человек. Только так можно сохранить Дух закона, который сегодня вытеснен его "закорлючкой-буквой", которую крутилы судьи-адвокаты-прокуроры по очереди ставят в нужное им место. Эти т.н. "юристы" крутят законом, как черт солнцем. Решение суда должно отвечать ожиданиям общественности (народа).
 показать весь комментарий
 
насчет что не юристы как то не согласен... и не только юрист по образоанию а и опыт работы... а вот насчет доверяет община как то с трудом вериться смотришь на нуворишей мэров которые по сути своей в большнстве за Путина как то стремно становится....
 показать весь комментарий
 
Можно сходить к раввину - он рассудит.
 показать весь комментарий
 
 
Тогда местное управление должно выбирать шерифа и раздать ружья - иначе на кого будет опираться мировой судья в своих решениях, опять на государство? На полицию? Тогда это будет пшик, а не мировой судья - как в РФ
 показать весь комментарий
 
я хотел бы отметить, что сегодня Зеленский в данном вопросе является пионером, поскольку Тимошенко в своей программе презентовала институт мировых судей", - сказал он.

Бахиня презентовала, а зейло пианэр. Поцелуй двух задниц одновременно. Профи канеша каких мало.
 показать весь комментарий
 
 
Двухпалатный парламент - ещё куча дармоедов на шею украинского народа. Мировые судьи ещё куча дармоедов... А этот зе оказывается тоже умный президент будет - быдло-элита ещё больше разжиреет.
 показать весь комментарий
 
між тим Шишкін дуже поважна та розумна людина. це вам не юлько пльокульоль
 показать весь комментарий
 
Давно пора. Мы 90-годы упустили---как допались до окорочков, по сей день со льдом пополам лопаем. Мировые судьи хороши при стабильности, когда общество высоко-морально. А когда новорождённых в мусор кидают, над старухами смеются, феерверки пускают во время войны---тут трибунал нужен. К сожалению.
 показать весь комментарий
 
 
Майбутній Генеральний Прокурор України.. Більш за все - петю в буцигарню заштовхає, і заштовхає надовго голого і босого.. Володимир Олександрович і Юлія Володимирівна - залюбки йому в цьому допоможуть.. Экс-судья КС Виктор Шишкин поддерживает идею Зеленского о введении института мировых судей - Цензор.НЕТ 9956
 показать весь комментарий
 
 
ВВХ еще в этот список добавь, пердун лахтинский Экс-судья КС Виктор Шишкин поддерживает идею Зеленского о введении института мировых судей - Цензор.НЕТ 5654
 показать весь комментарий
 
 
Ти , як і всі інші прихильники нікчемного петі на тутешньому форумі - дуже невихований і дуже не чемний.. Але я радий цьому - саме такою манерою спілкування і поведінки -ти і вганяєш цвях за цвяхом в домовину майбутнього сивочолого гетьмана і батька нації.. Наснаги тобі, і цій шляхетній справі.. Экс-судья КС Виктор Шишкин поддерживает идею Зеленского о введении института мировых судей - Цензор.НЕТ 7432
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Сколько помидоры стоят в Киеве?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Обожаю помидоры
 показать весь комментарий
 
И поэтому засунул свои рога на этот сайт.Иди капусту грызи казламордое😄😄😄🌷
 показать весь комментарий
 
 
Ты тоже вернуться хочешь в "молодую команду"? Экс-судья КС Виктор Шишкин поддерживает идею Зеленского о введении института мировых судей - Цензор.НЕТ 854
 показать весь комментарий
 
мировые судьи это правильно, но только однобоко, выше высказались, шериф тоже нужен.
и какой может быть судья без юридического образования и опыта работы в суде...
причем желателен адвокатский опыт, а не помощника или секретаря
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭкс-судья КС Виктор Шишкин поддерживает идею Зеленского о введении института мировых судей
 
 
 
 
 
 вверх