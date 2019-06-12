 Прокуратура еще не установила, кто избил телеоператора во время столкновений на харьковском рынке "Барабашово"

Об этом в эфире "Нині вже" на Громадському сообщила пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Вита Дубовик, передает Цензор.НЕТ.

Сейчас в этом деле на скамье подсудимых - Сергей Козлюк, которому инкриминируют совершение преступлений по статьям "хулиганство" и "препятствование профессиональной деятельности журналистов", "насилие в отношении журналиста", за что ему грозит до 7 лет тюрьмы. Козлюк отверг свою принадлежность к "Нацкорпусу". В то же время активисты так называемых инициативных групп "Барабашово" призвали в своих онлайн-сообществах приехать в Киевский районный суд и "защитить" члена "Национального корпуса".

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По данным следствия, он стрелял во время конфликта, но оператор попал в больницу из-за избиения.

Напомним, 7 июня вечером на территории ТЦ "Барабашово" произошла массовая драка с участием представителей "Национального корпуса" и ветеранов АТО. Больше всех пострадал оператор местного телеканала Вадим Макарюк: камера разбита, сам он до сих пор находится в реанимации.