 Текст Томоса был известен до Собора на котором создавалась ПЦУ и Филарет был с ним знаком, - Евстратий

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке архиепископ Православной церкви Евстратий Зоря, отвечая на слова "почетного патриарха" Филарета, который отказался признавать томос, поскольку он, якобы, не знал его текста.

"Текст Томоса публично широко известен с 6 января 2019 г. А основные его положения были понятны еще из проекта Устава ПЦУ, предложенного Синодом ВП для Объединительного Собора. То есть 15 декабря 2018 г. точно было известно и про миро, и про диаспору, и о праве апелляции", - написал Зоря.

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По его словам, не было известно дословно, но что указанные моменты являются принципиальными для Вселенского Патриархата и будут отражены в Томосе было известно.

"Поэтому по моему мнению нынешняя критика Томоса происходит вовсе не от его объективного содержания, ведь в противном случае она бы появилась минимум на 5 месяцев раньше", - добавил Зоря.

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Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

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9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополит Епифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласияипообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, чтопредстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".

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