 Текст Томоса был известен до Собора на котором создавалась ПЦУ и Филарет был с ним знаком, - Евстратий

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке архиепископ Православной церкви Евстратий Зоря, отвечая на слова "почетного патриарха" Филарета, который отказался признавать томос, поскольку он, якобы, не знал его текста.
"Текст Томоса публично широко известен с 6 января 2019 г. А основные его положения были понятны еще из проекта Устава ПЦУ, предложенного Синодом ВП для Объединительного Собора. То есть 15 декабря 2018 г. точно было известно и про миро, и про диаспору, и о праве апелляции", - написал Зоря.
По его словам, не было известно дословно, но что указанные моменты являются принципиальными для Вселенского Патриархата и будут отражены в Томосе было известно.
"Поэтому по моему мнению нынешняя критика Томоса происходит вовсе не от его объективного содержания, ведь в противном случае она бы появилась минимум на 5 месяцев раньше", - добавил Зоря.
Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.
6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.
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9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.
Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополит Епифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласияипообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, чтопредстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".
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але"Патріарх" надіявся її обійти,тримаючи Єпіфанія "ганчіркою для підлоги"..
Вы, боты, у меня все на одно лицо - чисто агенты Смит из «Матрицы»
все кто не с ним в душе слуги ******** Гундяева
чьи разедпризнаки угадаешь с 5 попыток?
******** Гундяев тряхает пыль верхом на Чаплинде - он пердотрях
кацап иди хах
И поделом
Сама история грязная да и Филарет не святой но Епифаний - это имхо просто жуть. Я вообще не уверена читал ли он Библию
Скорей бы их всех смыло уже
Ну, дураком он не выглядит. Хотя может и листал от нефиг делать, сидя на унитазе после плотного обеда деликатесами. Говорят что смеясь, веселей ср..ть
Жадность и алчность ,как всегда подвела его
А Филарета я поддерживаю в том,что он сам создал независимую церковь и что прозрел и разглядел афериста петра лексеича
В итоге Иероним улетел в Афины, не служа с Епифанием.
кому мешает его церковь ?
какой смысл вообще в ордодоксальной церкви ?
не лучше ли протестанты ?
Но лучше это не жрать ваще даже пусть и его будет чайная ложка на бочку амброзии)
я вас , увы, не понимаю,
но
Филарет - Лидер Народа Украины °
я никого ничего кушать не заставляю, это не ко мне
у Вас очень непонятное для меня мнение
простите
Кто как не попы какгбэ нам намекает(хоть и толсто) - не верьте, глупцы) Не верьте в туповатые сказочки в которых Яхве за такое легко мог бы истребить целое селение(правда, если бы оН саМ ссуществовал)
остальные - самозванцы