EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Общество
  1818  77
Материалы по теме:
Все про:Филарет (447) Евстратий (Зоря) (59)

 Текст Томоса был известен до Собора на котором создавалась ПЦУ и Филарет был с ним знаком, - Евстратий

Текст Томоса об автокефалии ПЦУ известен еще с января текущего года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке архиепископ Православной церкви Евстратий Зоря, отвечая на слова "почетного патриарха" Филарета, который отказался признавать томос, поскольку он, якобы,  не знал его текста.

"Текст Томоса публично широко известен с 6 января 2019 г. А основные его положения были понятны еще из проекта Устава ПЦУ, предложенного Синодом ВП для Объединительного Собора. То есть 15 декабря 2018 г. точно было известно и про миро, и про диаспору, и о праве апелляции", - написал Зоря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Собор, на котором было подписано решение о самороспуске нашей церкви, не имеет юридической силы, - пресс-служба УПЦ КП

По его словам, не было известно дословно, но что указанные моменты являются принципиальными для Вселенского Патриархата и будут отражены в Томосе было известно.

"Поэтому по моему мнению нынешняя критика Томоса происходит вовсе не от его объективного содержания, ведь в противном случае она бы появилась минимум на 5 месяцев раньше", - добавил Зоря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы созываем поместный собор на 20 июня. Этим мы покажем, что Киевский патриархат был, есть и будет, - Филарет

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

Читайте также: Собор, на котором было подписано решение о самороспуске нашей церкви, не имеет юридической силы, - пресс-служба УПЦ КП

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополит Епифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласияипообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, чтопредстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".

Также на Цензор.НЕТ: Наш Поместный собор утвердит Киевский патриархат, но мы не будем выходить из так называемой ПЦУ, - Филарет на встрече со священниками

Источник: https://censor.net.ua/n3132060
 
   
 Топ комментарии
 
у Филарета уже старческий маразм и жажда власти - не по божески ведет себя.
 показать весь комментарий
 
А может просто не обращать так много внимания на на прогрессирующую деменцию одного деда?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Всё, что делает Филарет праведно! Слушайте его!
 показать весь комментарий
 
 
мона не качевряжиться На САМОМ ВЕРХУ решили призвать Филарета на собеседование. Родные и близкие могут попрощаться.
 показать весь комментарий
 
у Филарета уже старческий маразм и жажда власти - не по божески ведет себя.
 показать весь комментарий
 
 
Филарет плохо понимает суть митрополии. У него отложилось в голове, что патриархат выше, чем митрополия, а патриарх - глава над митрополитами. Это так, когда патриархат состоит из нескольких митрополий одной конфессии. В Украине сейчас создана единая православная церковь восточной кафолической веры, которая вошла в константинопольский (вселенский) патриархат, поэтому во-первых, нет необходимости объединять различные митрополии единым патриархатом. У нас он константинопольский. Во-вторых, нам это и не нужно. Более того ПЦУ в составе константинопольского патриархата - равная среди равных, а украинский митрополит вполне обосновано может быть выбран Вселенским патриархом с кафедрой в Константинополе. У Украины есть для этого вес основания, а именно - скорее всего будет самая большая церковная община
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Крышу деду оборвало, Свын с ним хай едет дальше!
 показать весь комментарий
 
 
Побольше церквей, хороших и разных. Дадим результат для книги Гиннеса.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
хфиларэт - хэйло? Текст Томоса был известен до Собора и Филарет был с ним знаком, - Евстратий - Цензор.НЕТ 2862
 показать весь комментарий
 
А может просто не обращать так много внимания на на прогрессирующую деменцию одного деда?
 показать весь комментарий
 
 
да нет, дед со связями простьім бьіт не может. тем более он не хочет становиться простьім.
 показать весь комментарий
 
 
Филарет , положил жизнь за правду , я ему верю . Остальное от пороси лукавого .
 показать весь комментарий
 
 
Здрасте козломордое и досвиданье .
 показать весь комментарий
 
 
не верь, не бойся, не проси... Никому верить нельзя
 показать весь комментарий
 
Такое ощущение что филарет в команде пороха. Типа обиделись, если нет пороха то уже и все достмгнутое нужно похерить
 показать весь комментарий
 
 
дык... зяблики же уверены, что ничего не было достигнуто и хуже не будет! не? Текст Томосу був відомий до Собору і Філарет був із ним знайомий, - Євстратій - Цензор.НЕТ 3904
 показать весь комментарий
 
 
порох не причем. дед сам по себе дажаден до влади.
 показать весь комментарий
 
 
То что текст был известен до вручения Томоса---не принципиально. На том отрезке процесса важнее было его получить. Что и было наконец сделано. И это никто не отнимет у Филарета! А когда всё стало на места---последовали претензии, и не безосновательные. Что плохо, что обратная сторона медали здесь? То что перестали переходить в ПЦУ! И правда сложно разобраться мелким приходам особенно. Тут Филарет не учёл. Но то что ушли от влияния бесовщины московитской---тут победа на века! Надо знать!
 показать весь комментарий
 
И все-то Филарет учел. Просто жажда власти в нем сильнее, чем здравый смысл и желание протидействовать РПЦ.
 показать весь комментарий
 
 
Та как угодно будет. Мы и сидячих судим и идущих тоже, а особо раздражают те кто цель пробил---достиг. А жажда власти по сути правильна---как пользуются ею---вот вопрос! Кто свой Рубикон переступил---назад на остальных не оглядывается---а нахрен?
 показать весь комментарий
 
не было известно одного--- условие Филарет не может быть главой
 показать весь комментарий
 
так Филарет сам сказал, что на договорняк надеялся.
 показать весь комментарий
 
Ця умова теж була відома..
але"Патріарх" надіявся її обійти,тримаючи Єпіфанія "ганчіркою для підлоги"..
 показать весь комментарий
 
Это было известно и публиковалось на Цензоре о письмах Варфоломея Филарету и Макарию с просьбой, чтобы они оба не выдвигали свои кандидатуры. И они оба согласились на это. Может быть, не с просьбой, а с условием. Но главное, что это все-таки было известно до того, как...
 показать весь комментарий
 
Господи как мне не нравится вся эта история кто бы знал
 показать весь комментарий
 
 
да брось - это ж твой любимый зю подкормил гордыню Филарета! Филарет добился... видим мы, чего бы он добился.... без *********....
 показать весь комментарий
 
Простите, мы знакомы?
Вы, боты, у меня все на одно лицо - чисто агенты Смит из «Матрицы»
 показать весь комментарий
 
 
не в тему. впрочем, заболтать - это ваше всё. ибо ни на что другое...
 показать весь комментарий
 
Филарет - пастырь
все кто не с ним в душе слуги ******** Гундяева
 показать весь комментарий
 
нда... украинским владеешь слабо... ретранслируешь мацковские тезисы... а гонору-гонору...
чьи разедпризнаки угадаешь с 5 попыток? Текст Томосу був відомий до Собору, на якому створювалась ПЦУ, і Філарет був із ним знайомий, - Євстратій - Цензор.НЕТ 4746
 показать весь комментарий
 
с первой -
******** Гундяев тряхает пыль верхом на Чаплинде - он пердотрях
кацап иди хах
 показать весь комментарий
 
тебе что до моего владения изікамі ?
 показать весь комментарий
 
боти.. при чому зе до гордині маразматика ф.?
 показать весь комментарий
 
Подленький петруся и тут обляпался
И поделом
 показать весь комментарий
 
 
Та хрен бы с ним Тот
Сама история грязная да и Филарет не святой но Епифаний - это имхо просто жуть. Я вообще не уверена читал ли он Библию

Скорей бы их всех смыло уже
 показать весь комментарий
 
 
Епифаний продался за полтинник получая церковную власть,да и томос нечистый получился учитывая как криминал участвовал в этих схемах
 показать весь комментарий
 
 
Когда церковь начинает разжигать а не миротворить, это прям гундяевщина
 показать весь комментарий
 
 
Я вообще не уверена читал ли он Библию\\\\

Ну, дураком он не выглядит. Хотя может и листал от нефиг делать, сидя на унитазе после плотного обеда деликатесами. Говорят что смеясь, веселей ср..ть Текст Томосу був відомий до Собору, на якому створювалась ПЦУ, і Філарет був із ним знайомий, - Євстратій - Цензор.НЕТ 4001
 показать весь комментарий
 
Текст то он знал. Не знал токо шо вы его кинете, как последнего лоха. На снятие анафемы купился...Вот уедет в Москву - будете знать тада.
 показать весь комментарий
 
 
Мог прочитать заклинание - если вот эти мощи превратятся в колбасу - то значит не киданут, а если нет - то будет как всегда)
 показать весь комментарий
 
К пеци нет доверия и то что там не было дописано вина его
Жадность и алчность ,как всегда подвела его
А Филарета я поддерживаю в том,что он сам создал независимую церковь и что прозрел и разглядел афериста петра лексеича
 показать весь комментарий
 
 
"Сегодня (11 июня) его (Варфоломея - ред.) тезоименитство. В честь этого события он приглашал представителей поместных церквей, однако, прибыл только один Предстоятель Элладской Церкви Архиепископ Иероним. Мне думается, что владыка Иероним уже десять раз пожалел, что приехал в Стамбул. Ведь он даже в страшном сне не мог представить, что встретит на всенощном бдении надежду и столпа "виковых устремлинь" Сирожу Думенко (Епифания - ред.). Как видно из приветственной речи Думенка, которую опубликовал Иван Зоря, его приезд на Фанар не планировался и не анонсировался. Как вы думаете почему? А потому что Владыка Иероним, не явился бы на "совет нечестивых", если бы этот "совет" анонсировался", - пишет настоятель херсонской епархии УПЦ Геннадий Шкиль.

В итоге Иероним улетел в Афины, не служа с Епифанием.
 показать весь комментарий
 
ты б ещё соловьёва процитировал, "патриот"
 показать весь комментарий
 
Филарет развернулся на 180 град как только узнал о поражении Порошенко на выборах - он видит, что власть поменялась, власть за "термос" не извиняется, что Украина развернулась обратно - а он что рыжий?
 показать весь комментарий
 
главное, что ******** гундяев играет на балалайке
 показать весь комментарий
 
средневековье, дядьки в юбках и мертвые с косами
 показать весь комментарий
 
 
петрлексеич насрал везде, где всунул грязное рыло
 показать весь комментарий
 
 
в целом какие вопросы к Филарету ?
кому мешает его церковь ?
какой смысл вообще в ордодоксальной церкви ?
не лучше ли протестанты ?
 показать весь комментарий
 
Сорта христоедства - это как жрать хавно, но с различными "присадками": от репы(рашка) до меда(Норвегия))
Но лучше это не жрать ваще даже пусть и его будет чайная ложка на бочку амброзии)
 показать весь комментарий
 
вы не в теме, я с вами не согласен,
я вас , увы, не понимаю,
но
Филарет - Лидер Народа Украины °
я никого ничего кушать не заставляю, это не ко мне
у Вас очень непонятное для меня мнение
простите
 показать весь комментарий
 
Веропитеки, как и все, обижаются когда политирасты лгут ..... Ну а тут даже приближенные рабы Яхве - и то диаметрально противоположное вопят. Текст Томосу був відомий до Собору, на якому створювалась ПЦУ, і Філарет був із ним знайомий, - Євстратій - Цензор.НЕТ 4630

Кто как не попы какгбэ нам намекает(хоть и толсто) - не верьте, глупцы) Не верьте в туповатые сказочки в которых Яхве за такое легко мог бы истребить целое селение(правда, если бы оН саМ ссуществовал) Текст Томосу був відомий до Собору, на якому створювалась ПЦУ, і Філарет був із ним знайомий, - Євстратій - Цензор.НЕТ 6653
 показать весь комментарий
 
вам следует отметить свой ацкий комент как спам
 показать весь комментарий
 
Филарет - лидер
остальные - самозванцы
 показать весь комментарий
 
 
Достижение пети за 5 лет - это заболтать филарета. Без пети никакого единения церквей ради Томоса не было бы. В суде зачтется этот его подвиг.
 показать весь комментарий
 
 
Не надо делать из Филарета умственно отсталого. То что сейчас происходит это следствие закулисных договорняков с печеньками. Фил не получил то, на что рассчитывал, он явно обижен и использует Украину в качестве личной мести.
 показать весь комментарий
 
 
нормик, Филарет будет чесать московскую падлоту за хвост и палкой
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоТекст Томоса был известен до Собора на котором создавалась ПЦУ и Филарет был с ним знаком, - Евстратий
 
 
 
 
 
 вверх