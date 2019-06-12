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 40 лучших студентов украинских вузов впервые получат стипендии имени Героев Небесной Сотни, - Минобразования

В этом году 40 лучших студентов украинских вузов впервые получат академические стипендии имени Героев Небесной Сотни - их кандидатуры отобрала Конкурсная комиссия, куда, в частности, вошли представители семей Героев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования.

Выплата стипендий начнется с 1 сентября. Ежемесячно в течение одного учебного года стипендиаты будут получать 2 480 грн (для УВО III-IV уровня аккредитации) или 1 900 грн (для УВО І-ІІ уровня аккредитации).

Так, назначено по 5 стипендий по специальностям:

"Агроинженерия" - имени Героя Небесной Сотни Дмитрия Пагора;
"Архитектура и градостроительство" - имени Героя Небесной Сотни Александра Плеханова;
"Инженерия программного обеспечения" - имени Героя Небесной Сотни Сергея Байдовського;
"Психология" - имени Героя Небесной Сотни Юрия Дяковская;
"Экономика" - имени Героя Небесной Сотни Дмитрия Чернявского;
"Военное управление (по видам вооруженных сил)" - имени Героя Небесной Сотни Ивана Тарасюка.

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По 3 стипендии по специальностям:

"География" - имени Героя Небесной Сотни Игоря Костенко;
"Сценическое искусство" - имени Героя Небесной Сотни Сергея Нигояна.

По 2 стипендии по специальностям:

"Физическая терапия, Эрготерапия" - имени Героя Небесной Сотни Василия Моисея;
"Железнодорожный транспорт" - имена Героя Небесной Сотни Владислава Зубенко.

В 2019 году на получение стипендии имени Героев Небесной Сотни вузы номинировали 92 студента. Допущены к конкурсу было 80 студентов. Из них Конкурсная комиссия отобрала 40 стипендиатов.

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В состав комиссии вошли члены семей Героев Небесной Сотни Инна Плеханова, Владимир Биланюк, Виталий Зубенко, Светлана Дяковская, Роман Моисей, Николай Тарасюк, а также представители министерств, имеющих в подчинении вузы.

Источник: https://censor.net.ua/n3132058
 
   
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А зебіл ці стипендії не скасує? Он, вже скільки указів Порошенка вже похерив...
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хорошо бы ещё порохоботовские фермы похерить
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СН этот пункт надо внести в свою предвыборную агитацию - это ещё больше повысит их рейтинги
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5 років назад, Порошенко обвалив гривню в три рази. Співайте своіх пісень.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины40 лучших студентов украинских вузов впервые получат стипендии имени Героев Небесной Сотни, - Минобразования
 
 
 
 
 
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