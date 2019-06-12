 Зеленский обсудил с Тимошенко досрочные парламентские выборы

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Тимошенко.

"Только что провела встречу с президентом Владимиром Зеленским в его администрации. Говорили о текущей ситуации в стране, о досрочных парламентских выборах и о том, как воплотить в жизнь изменения, которые от новой власти ожидают люди", - говорится в сообщении.

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