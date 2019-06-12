 Зеленский обсудил с Тимошенко досрочные парламентские выборы

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Тимошенко.
"Только что провела встречу с президентом Владимиром Зеленским в его администрации. Говорили о текущей ситуации в стране, о досрочных парламентских выборах и о том, как воплотить в жизнь изменения, которые от новой власти ожидают люди", - говорится в сообщении.
Пєцік все одно вилетить на смітник політиків
Я вже тут писав що отримав вже гроши наперед на п'ять років.
ЭТО ПОБЕДА! Да, ЗеДебилы? правда тарифа вам в шутку пообещали снизить, но на то вы и лоховато-ЗЕленоватый дебилы.
Вы ещё за партию олигархов и лично коломойши "Слуга урода" проголосуйте, дайте этой шобле большинство в ВР и тогда с вами будут шутить уже по полной. А вы будите надеяться на ВаЗелин, когда вас будут иметь.
Так хочется скорее сдать Украину *****?
6 июня: за Голос - 4,5%
10 июня : за Голос 6,4%