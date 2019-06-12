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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 Зеленский обсудил с Тимошенко досрочные парламентские выборы

Лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко обсудила с президентом Украины Владимиром Зеленским ситуацию в стране и внеочередные выборы в Верховную Раду.

Как передает Цензор.НЕТ, об  этом говорится в Фейсбуке Тимошенко.

"Только что провела встречу с президентом Владимиром Зеленским в его администрации. Говорили о текущей ситуации в стране, о досрочных парламентских выборах и о том, как воплотить в жизнь изменения, которые от новой власти ожидают люди", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина" и "Голос" проходят в Раду, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3132054
 
   
 Топ комментарии
 
Тип характеру: якщо я не "рулю" цією країною, то навіщо цій країні існувати?
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Вот это сейчас самое главное в экономике и развитии Украины. ТВАРИ! Зеленский обсудил с Тимошенко досрочные парламентские выборы - Цензор.НЕТ 3844
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Подейкують що якщо ми повернемося до юліних контрактів, РФ готова надати нам кредит на 10 лярдів доларів. Які можна пустити на оплату газу і знизити ціну для населення. Це мені місцевий голова осередку БЮТ розповів.
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та ти що кажеш, та не таке буде
Пєцік все одно вилетить на смітник політиків
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Юлька не должна промахнуться! Возможно всё будет хорошо-для Народа?
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Спочатку нехай Раша розрахується з Україною по Юліним контрактам, як вирішив суд в Стокгольмі. Ще два ярди баксів Раша нам торчить. Можемо взяти борг Західним Сибіром і Північним Потоком. Як тобі, манкурте?
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Ти проти політики Юлі? Чи ти думаєш що доволі високий БЮТівець говорить сам від себе?
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Стоп. Юля сказала своє слово? Чи пан кацахол став її речником?
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Ну не знаю как пан кацахол речником, но то шо ты штатный лизун юлиных сапогов это весь Цензор понял давно...
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Премьерство Тимошенко станет контрольным выстрелом по ********** порохосрани. Зеленський обговорив з Тимошенко дострокові парламентські вибори - Цензор.НЕТ 6845
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У петиной партии рейтинги вдвое выше чем у Бабы Жюлиной Гробовщины которая на грани вылета. Не потому ли банда Днепровской мафии хочет снизить проходной до 3%, так как их подельница уже не пролазит..
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Йулью не люблю, но она посадит барыгу и К°!
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Юлю кацахол любит,прям жить без нее не может....
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З Юлю стецькам платять більше, ніж за когось
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Во как четвертаков корежит. Ваше воровское время закончились, хрен вас кто теперь кормить будет. Езжайте село поднимать. Там еще можно у соседа картошку украсть.Хрен ваш барыга вернется...Только тюрьма....
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Кацапи геть з сайтів, у вас є чебурнет - там кидайте гівно на вентилятор.
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Это бесполезно, ее посодют. Опять. На роль премьера прут совершенно другие люди и она лишняя в этом раскладе. Но у каждого своя Голгофа. У нее - Голгофа в виде камеры.
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Невже нарешті Жюлька виплатить всім свою тисячу?
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не разлей вода подельники во всем - и в добыче и в наказании
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І навіщо нам на Цензорі російські фейки?
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Адресу я бачив. Фейковий сайт, косить під Цензор. Фейк цей розтиражований на російських сайтах, вже тоді його передрукували на тому сайті. До речі, автора у висеру нема.
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Мій юний друже.
Я вже тут писав що отримав вже гроши наперед на п'ять років.
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Мабуть тому, що Бєня - ЄДИНИЙ з скоробагатьків, хто справами довів свою відданість українській Незалежності.
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Ага. Гробанув ПриватБанк на 155 - 160 миллиардов гривен. Т.е. ГОСБЮДЖЕТ, а в конечном итоге нас с вами. Тем самым он много чего доказал. Сейчас его "патриотизмом" в США ФБР занимается, да так, шо его сынуля рванул из Штатов в Украину.
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Старуха-колясочница и фигляр обговорили! Зеленський обговорив з Тимошенко дострокові парламентські вибори - Цензор.НЕТ 6258
ЭТО ПОБЕДА! Да, ЗеДебилы? правда тарифа вам в шутку пообещали снизить, но на то вы и лоховато-ЗЕленоватый дебилы.
Вы ещё за партию олигархов и лично коломойши "Слуга урода" проголосуйте, дайте этой шобле большинство в ВР и тогда с вами будут шутить уже по полной. А вы будите надеяться на ВаЗелин, когда вас будут иметь. Зеленський обговорив з Тимошенко дострокові парламентські вибори - Цензор.НЕТ 4593
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Старый вояка привык клиторы у малолеток лизать? А умная женщина тебе в рот только захочет нассать и пукнуть при этом! Но, ты не огорчайся, продолжай ванговать!
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Если Батькивщина и Слуга договорятся создать коалицию то это хорошо . Потому что жоппоблок и пес создадут свою -воровскую , антинародную
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Что? Столько занесли в КС что нет сомнений в досрочных выборах?
Так хочется скорее сдать Украину *****?
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Слила выборы даже Пете и вылетела в первом же туре, и сейчас рейтинг её Гробовщины намного ниже Петиной партии....Надеюсь она вообще не преодолеет 5% барьер, вот была бы хохма)))
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3 июня: за Голос - 2,5%
6 июня: за Голос - 4,5%
10 июня : за Голос 6,4%

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский обсудил с Тимошенко досрочные парламентские выборы
 
 
 
 
 
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