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 Минветеранов будет мониторить качество медицинских услуг для участников боевых действий, - Фриз

Министерство по делам ветеранов будет осуществлять мониторинг качества предоставления медицинских услуг для участников боевых действий.

Об этом сообщила министр по делам ветеранов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал. Мероприятие было инициировано Министерством по делам ветеранов.

"Наша цель заключается в создании эффективной системы предоставления медицинских услуг для ветеранов. В частности, мы предложили к обсуждению формат, когда пять опорных госпиталей в тесном сотрудничестве с медицинскими высшими учебными заведениями, что позволит соединить науку и практику, предоставлять комплексное медицинское обеспечение ветеранам", - отметила Ирина Фриз и добавила, что Минветеранов также будет сотрудничать с областными центрами по реабилитации, работающими по комплексным программам.

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"Мы поддерживаем тезис Ульяны Супрун по формированию единого медицинского пространства, в котором "деньги следуют за пациентом", в нашем случае - за ветераном. То есть дополнительный пакет услуг для ветерана будет платить Минветеранов, но там, где ветеран хочет получить лечение", - сообщила Ирина Фриз и отметила, что Министерство по делам ветеранов осуществлять мониторинг качества предоставления медицинских услуг для участников боевых действий.

Источник: https://censor.net.ua/n3132046
 
 
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А прогноз погоди буде вчасно передавати прогноз погоди. Ще щось наскребти можна за сусєками?
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