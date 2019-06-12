 Эстония поможет Украине создать "государство в смартфоне", - Федоров

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Именно Эстония первой в мире ввела электронное взаимодействие реестров и ID-карты, провела электронные выборы и достигла показателя онлайн-услуг в 99%, предоставила возможность "электронного гражданства" - опыт этой страны действительно впечатляет. Наша цель - применить наиболее современные и инновационные технологии и подходы для внедрения концепции "Государство в смартфоне", чтобы сделать стремительный прыжок, пропустив несколько эволюционных этапов, где это возможно", - отметил Михаил Федоров.
Украинская делегация за 2 дня провела в Эстонии более 10 встреч.
"Договорились о конкретной поддержке по проведению аудита реестров, развитию системы "Трембита", современной электронной идентификации SmartID и внедрению e-Residency. На каждой встрече мы чувствовали абсолютную открытость и желание помочь Украине", - добавил советник главы государства.
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Экспертные обсуждения концепции "Государство в смартфоне" начнутся на этой неделе. После этого документ будет обнародован - с детальным планом действий на 2019 и стратегическими целями до 2024 года.
https://www.avianews.com/ukraine/2019/06/12/***********/
(C)
@golub
Полетали дёшево? Пора и честь знать
☹️
Отлично. Позитивный опыт надо перенимать.
А так по сути у вас возражений нет? У вас сомнения только в том что это реализуемо? Вот тут как раз опыт Эстонии и пригодится
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Теми: Богдан люстрація Адміністрація президента.
Зато не пошутил об отмене языкового закона, нарушениях конституции, разоружении армии, возвращении рыгов и олигархов.
73%, вы всё ещё верите, что это теплая вода на вас льется?
(С)
@JuntaChronicles
🤔
(C)
@ZeUkraine
🤔
Гроші Зеленський виділить із вторгованих на крові за продаж на показ серіалу ;Слуга народа; російській компанії ;Яндекс;, забороненій в Україні.