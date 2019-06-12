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 Эстония поможет Украине создать "государство в смартфоне", - Федоров

Советник президента Украины Михаил Федоров договорился во время визита в Эстонию о помощи и экспертизе при реализации концепции "Государство в смартфоне".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Именно Эстония первой в мире ввела электронное взаимодействие реестров и ID-карты, провела электронные выборы и достигла показателя онлайн-услуг в 99%, предоставила возможность "электронного гражданства" - опыт этой страны действительно впечатляет. Наша цель - применить наиболее современные и инновационные технологии и подходы для внедрения концепции "Государство в смартфоне", чтобы сделать стремительный прыжок, пропустив несколько эволюционных этапов, где это возможно", - отметил Михаил Федоров.

Украинская делегация за 2 дня провела в Эстонии более 10 встреч.

"Договорились о конкретной поддержке по проведению аудита реестров, развитию системы "Трембита", современной электронной идентификации SmartID и внедрению e-Residency. На каждой встрече мы чувствовали абсолютную открытость и желание помочь Украине", - добавил советник главы государства.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Государство в смартфоне": советник Зеленского Федоров анонсировал презентацию модели в ближайшее время. ФОТО

Экспертные обсуждения концепции "Государство в смартфоне" начнутся на этой неделе. После этого документ будет обнародован - с детальным планом действий на 2019 и стратегическими целями до 2024 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3132043
 
 
 Топ комментарии
 
А вынуть из смартфона перзедента не поможет? Эстония поможет Украине создать "государство в смартфоне", - Федоров - Цензор.НЕТ 3426
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МАУ Коломойского тестирует судебные способы запрета работы лоукостов. На очереди WizzaAir и Ryanair.
https://www.avianews.com/ukraine/2019/06/12/skyup_court/
(C)
@golub

Полетали дёшево? Пора и честь знать
☹️
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Зеленский пошутил о снижении тарифов, зарплате учителям в 4000€, стремлении в НАТО и ЕС.
Зато не пошутил об отмене языкового закона, нарушениях конституции, разоружении армии, возвращении рыгов и олигархов.

73%, вы всё ещё верите, что это теплая вода на вас льется?
(С)
@JuntaChronicles
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А вынуть из смартфона перзедента не поможет? Эстония поможет Украине создать "государство в смартфоне", - Федоров - Цензор.НЕТ 3426
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МАУ Коломойского тестирует судебные способы запрета работы лоукостов. На очереди WizzaAir и Ryanair.
https://www.avianews.com/ukraine/2019/06/12/***********/
(C)
@golub

Полетали дёшево? Пора и честь знать
☹️
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Это всьо проделки Пороха! Маладая КОманда еще не успела ничево зделать! Ей постоянно палки в велосипедные колеса кто ставит.
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Теперь все будет ЗеБеня, не дёшево, но зато «свой»☹️
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вот и славно! как раз сегодня сдох второй смартфон на год. будем работать только на смартфоны
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Напишите модели этих смартфонов, чтоб больше никто их не смел брать.
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будет президент в смартфоне наблюдать за электораторм..
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Пока что этот лифтёр только ботов пасти научился по лахтинским алгоритмам. Читай, зелеботов станет еще больше. Другого от "каманды" уже можно и не ждать. Нам явно лепят Путина-2.
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Что-то уже пыталась одна эстонка Мерило внедрять и уехала, столкнувшись с нашими реалиями
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Воно вже є, у смартфоні. Зеленський запізнився. В смартфоні все чудово. В реалі - руїна.
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Именно Эстония первой в мире ввела электронное взаимодействие реестров и ID-карты, провела электронные выборы и достигла показателя онлайн-услуг в 99%, Источник: https://censor.net.ua/n3132043

Отлично. Позитивный опыт надо перенимать.
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Есть ридеры карт как отдельный прибор

А так по сути у вас возражений нет? У вас сомнения только в том что это реализуемо? Вот тут как раз опыт Эстонии и пригодится
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Ну тут уж общественность обязана проконтролировать чтобы граждан при дигитализации не ущемили бы в правах
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много наконтролировали при судебной и полицейской реформе?
---
Теми: Богдан люстрація Адміністрація президента.
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Ти шо? Кожній бабці вже дали по смартфону, а ти не знаєш.
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Зеленский пошутил о снижении тарифов, зарплате учителям в 4000€, стремлении в НАТО и ЕС.
Зато не пошутил об отмене языкового закона, нарушениях конституции, разоружении армии, возвращении рыгов и олигархов.

73%, вы всё ещё верите, что это теплая вода на вас льется?
(С)
@JuntaChronicles
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Вам и авторам ваших методичек тоже не мешало бы научиться шутить, полезное качество
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«Нет кумовству!» говорил Зеленский. Но и тут он пошутил. Потому что жена нового главы внешней разведки Владислава Бухарева Елена является одним из авторов сценариев студии «Квартал 95». А лысый Евгений Кошевой - кум этого самого Бухарева.
(C)
@ZeUkraine
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Поламать бы пыльцы порохоботу который это заспамил!!
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Это правильный истрУмент, с вами иначе нельзя...
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ох уж эти горячие эстонские парни! хотя бы в спешке дров не наломали. ))
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А вы разрешения у порохоботов спросили? бо очистные сооружения в Украине на такой поток фекалий не расчитаны)))
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Кожній бабці- по айфону!
Гроші Зеленський виділить із вторгованих на крові за продаж на показ серіалу ;Слуга народа; російській компанії ;Яндекс;, забороненій в Україні.
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Дайте вгадаю, сімка тепер буде прив'язана до паспорта?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЭстония поможет Украине создать "государство в смартфоне", - Федоров
 
 
 
 
 
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