 В отдельном батальоне морской пехоты прошли плановые прыжки с парашютом с вертолета. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Прыжки проходили с высоты 600 метров с вертолета Ми-14. Среди военнослужащих, участвовавших в прыжках были не только опытные офицеры, сержанты и солдаты, но и новички, те, кто только недавно сделал свой первый прыжок под куполом парашюта", - говорится в сообщении.





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Перед практическими прыжками морские пехотинцы отработали элементы прыжка на воздушнодесантном комплексе, изучили материальную часть и научились правильно укладывать парашют.

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Плановые прыжки личного состава батальона проходят на этапе подготовки к международным учениям "Си Бриз 2019", которые пройдут в июле.

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