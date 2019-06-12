EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Фоторепортаж
  615  3
Материалы по теме:
Все про:армия (7442) вертолет (576) Минобороны (5775) учения (2082)

 В отдельном батальоне морской пехоты прошли плановые прыжки с парашютом с вертолета. ФОТОрепортаж

В отдельном батальоне морской пехоты в соответствии с планом боевой подготовки прошли прыжки личного состава десантно-штурмовой роты и взвода разведки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В отдельном батальоне морской пехоты прошли плановые прыжки с парашютом с вертолета 01

"Прыжки проходили с высоты 600 метров с вертолета Ми-14. Среди военнослужащих, участвовавших в прыжках были не только опытные офицеры, сержанты и солдаты, но и новички, те, кто только недавно сделал свой первый прыжок под куполом парашюта", - говорится в сообщении.

В отдельном батальоне морской пехоты прошли плановые прыжки с парашютом с вертолета 02
В отдельном батальоне морской пехоты прошли плановые прыжки с парашютом с вертолета 03

Смотрите: Украинские десантники принимают участие в международных учениях "Saber guardian-2019" в Румынии. ФОТОрепортаж

В отдельном батальоне морской пехоты прошли плановые прыжки с парашютом с вертолета 04
В отдельном батальоне морской пехоты прошли плановые прыжки с парашютом с вертолета 05
В отдельном батальоне морской пехоты прошли плановые прыжки с парашютом с вертолета 06

Перед практическими прыжками морские пехотинцы отработали элементы прыжка на воздушнодесантном комплексе, изучили материальную часть и научились правильно укладывать парашют.

В отдельном батальоне морской пехоты прошли плановые прыжки с парашютом с вертолета 07

Также смотрите: Тактические учения с боевой стрельбой подразделений реактивной артиллерии проходят на Черниговщине. ФОТОрепортаж

В отдельном батальоне морской пехоты прошли плановые прыжки с парашютом с вертолета 08
В отдельном батальоне морской пехоты прошли плановые прыжки с парашютом с вертолета 09

Плановые прыжки личного состава батальона проходят на этапе подготовки к международным учениям "Си Бриз 2019", которые пройдут в июле.

Смотрите также: Украинские бронированные катера "Кременчуг" и "Лубны" провели учебные маневры со стрельбами на Азове. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3132042
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
старый анекдот:
В салоне самолета начинает блымать лампочка. Старший выходит из кабины и говорит:
- Первый пошел!
- Второй пошел!
- Парашютики не забываем, парашютики не забываем В отдельном батальоне морской пехоты прошли плановые прыжки с парашютом с вертолета - Цензор.НЕТ 463
 показать весь комментарий
 
 
Чому ви сепарам та негідникам,рила закриваєте,а обличчя наших воїнів ні?ти жидівська морда бутусов зливаєш наших захисників?????????????????
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиФоторепортажВ отдельном батальоне морской пехоты прошли плановые прыжки с парашютом с вертолета. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх