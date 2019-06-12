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 В переходный период учреждения самостоятельно будут принимать решение о новом правописании, - МОН

Министерство образования и науки заявило, что в переходный период для новой редакции украинского правописания учреждения самостоятельно принимают решение об использовании его норм.

Об этом министерство сообщило "Укринформу", передает Цензор.НЕТ.

"С 3 июня рекомендуется применять нормы новой редакции правописания. В то же время сейчас идет переходный период, поэтому каждое учреждение может само принимать решение о переходе на новую редакцию. Конкретный план имплементации правописания во все сферы жизни сейчас разрабатывается. Мы предполагаем, что он будет представлен не раньше сентября, поскольку требует охвата большого количества вопросов и согласования с большим количеством сторон", - проинформировали в пресс-службе.

Напомним, 22 мая 2019 г. Кабинет министров Украины принял постановление № 437 "Вопросы украинского правописания", которым одобрена новая редакция ""Українського правопису".

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Источник: https://censor.net.ua/n3132040
 
 
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Терміново потрібно змінювати все керівництво МОН, поки діти ще писати не розучилися.
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В переходный период от ЗЕлиного суржика до его же фени.
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Правопис зразка 1918 року новий? Ви серйозно? В усьому свiтi подiбне називають деградацiєю. В переходный период учреждения самостоятельно будут принимать решение о новом правописании, - МОН - Цензор.НЕТ 9838
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так було легко - як почув, так і напиши...а тепер думай
кафедра чи катедра, міф або міт, ефір взагалі - етер.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ переходный период учреждения самостоятельно будут принимать решение о новом правописании, - МОН
 
 
 
 
 
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