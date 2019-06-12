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 На 12 июня в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях объявлено штормовое предупреждение, - ГСЧС

Украинские синоптики 12 июня объявили штормовое предупреждение в четырех областях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"До конца суток 12 июня в Закарпатской, Львовской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях грозы, местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с (первый уровень опасности)", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 12 июня, в Украине ожидается преимущественно сухая погода, будет жарко – с максимальной температурой воздуха, характерной для середины июня. Осадки не ожидаются, лишь на Закарпатье и Прикарпатье во второй половине дня местами кратковременный дождь и грозы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3132033
 
 
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та да, тут с утра ветрюган сильный гонит. спрашиваю его: - вохин дуєм вір? - нах закарпаття!, каже))
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Спасибо Шо сооПЧили... День уже заканчиваеЦА... На 12 червня в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях оголошено штормове попередження, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2967
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа 12 июня в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях объявлено штормовое предупреждение, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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