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Все про:суд (22208) убийство (5249) Олешко (48) Сигида Михаил (4)

 Суд во второй раз арестовал подозреваемого в убийстве Сармата Михаила Сигиду

Суд второй раз арестовал ранее освобожденного из-под стражи Михаила Сигиду, подозреваемого в организации убийства общественного активиста Виталия Олешко (Сармата).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, соответствующее решение принял Печерский районный суд Киева.

"Сигиду арестовали на 1 месяц", - сообщили в ведомстве. Такое решение суд принял в среду.

Напомним, 31 июля 2018 года в Бердянске мужчина выстрелил в 43-летнего местного жителя, общественного активиста и участника АТО Виталия Олешко (позывной Сармат), после чего скрылся с места происшествия. От полученного телесного повреждения Олешко умер.

В сентябре полиция задержала подозреваемого организатора убийства Виталия Олешко Михаила Сигиду. 16 декабря был задержан вероятный заказчик убийства Сармата - 34-летний бизнесмен из Днепра Евгений Бродский. 7 февраля 2019 года во Львове полиция задержала еще одного фигуранта дела Сармата - Виктора Власюка, который, по данным следствия, является лидером преступной группировки Днепра, бывший "торнадовец". Сейчас он уже отбывает наказание за стрельбу в мае 2013 года, в конце марта ему объявили подозрение по делу Сармата.

Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов рассказал у себя в Facebook, что у Олешко был конфликт с Пономаревым и депутатом БПП Сергеем Валентировым, которые "контролируют всю власть" в Бердянске.

6 июня 2019 года  подозреваемому в убийстве Олешко Михаилу Сигиде изменили меру пресечения. Вместо содержания под стражей его отправили под круглосуточный домашний арест. ГПУ пообещала обжаловать это решение суда.

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Источник: https://censor.net.ua/n3132026
 
 
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Знов кошерне рило вилізло,хабад знищує українців,а вони між собою *********,відкрийте вже очі нарешті,жидовня вас знищить.
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Главное кальян передайте,чтоб лучше думалось..)
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСуд во второй раз арестовал подозреваемого в убийстве Сармата Михаила Сигиду
 
 
 
 
 
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