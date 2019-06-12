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Все про:дети (3575) Нацполиция (9535) Харьков (4298)

 Трехлетний ребенок в Харькове выпил отбеливатель и попал в реанимацию

Отбеливатель стоял на столе в кухне. Ребенок долил в него воды и выпил. Родители при этом были в комнате.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации ГУ полиции Харьковщины.

"Правоохранители установили, что мальчик по месту жительства выпил отбеливатель, который находился в кружке на столе. Ребенок подлил воды и выпил жидкость. Родители малолетнего в это время находились дома, в соседней комнате", - сказано в сообщении.

Ребенка немедленно доставили в больницу. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Сейчас в полиции решают вопрос о привлечении родителей мальчика к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

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Источник: https://censor.net.ua/n3132020
 
 
 Топ комментарии
 
" Сейчас в полиции решают вопрос о привлечении родителей мальчика к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей."

Я в детстве занимался исследованием розетки с помощью ножниц , йобнуло так , шо метра 3 летел . Моих родителей надо было привлечь к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей ? Или как ? Мамка на работе была , а батя после ночной смены спал ...
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на якій це мові написано????? чи там повні ідіоти зібрались?????
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Бедное дитя, несчастные родители. Скорешего выздоровления малышу
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" Сейчас в полиции решают вопрос о привлечении родителей мальчика к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей."

Я в детстве занимался исследованием розетки с помощью ножниц , ******* так , шо метра 3 летел . Моих родителей надо было привлечь к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей ? Или как ? Мамка на работе была , а батя после ночной смены спал ...
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Меня пугали розеткой в детстве, так что даже в мыслях не было.
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Паровози треба душити, доки вони чайники.
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Трирічна дитина в Харкові випила відбілювач і потрапила в реанімацію - Цензор.НЕТ 6480

Ранее сообщалось, что Алибасов по ошибке выпил средство для прочистки труб, после чего был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Накануне ряд СМИ и Telegram-каналов сообщили о кончине известного продюсера.

Хотелось бы прекратить вот эти пляски на костях и дать правильную информацию вместо той, что поступает от людей, которые вообще не имеют отношения к семье», - сказала подруга знаменитости.

По ее словам, 72-летний музыкант не в коме, он дышит самостоятельно, но находится в тяжелом состоянии. Мухина, напомнив, что Алибасов - человек творческий и всегда отвлекается, перепутал стаканы и случайно выпил жидкость для очистки труб.

Бытовая химия вызвала ожог дыхательных путей, пищевода и желудка, сообщил телеканал «360». В связи с тем, что бригада скорой помощи приехала быстро, ему оперативно поставили капельницу, сделали промывание, добавила подруга продюсера.
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Згадав жарт ще з 90-х:

На репетиции группы "На-на" Бари Алибасов упал с лестницы и сломал ногу. К счастью, участники группы не растерялись и немедленно наложили на конечность шину-шину-опа, опа-шину-на.
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Бедное дитя, несчастные родители. Скорейшего выздоровления малышу
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"Правоохранители установили, что мальчик по месту жительства выпил отбеливатель, который находился в кружки на столе. Ребенок подлила воды и выпила жидкость"

яка така "ребенок"? я непонімайт.... Трехлетний ребенок в Харькове выпил отбеливатель и попал в реанимацию - Цензор.НЕТ 8837
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Переклад з "дитина", цензорята не володіють мовою.
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так навіщо перекладати? чи в Україні україньску мову не розуміють?
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Хз, можне там перекладач на окладі, але якийсь з тайги, тупо через гугл перекладає.
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Піду вип'ю скроні з кригою або горілки на нирках - бо немає сечі таке читати.
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та они тупые журнашлюхи-копипастеры - банят нараз - а то, что им уже несколько лет пишу что "включите проверку орфографии" перед тем как копипастить - так для этого немножко мозгов нужно - на уровне школьника.

А нету... Трирічна дитина в Харкові випила відбілювач і потрапила в реанімацію - Цензор.НЕТ 3238
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на якій це мові написано????? чи там повні ідіоти зібрались?????
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Це лінгвістичні борошна машинного перекладу. Вже немає сечі таке читати.
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Это смотря какой отбеливатель. Концентрированный раствор гипохлорита, к примеру, вполне себе тяжелый ожог может вызвать - та же щелочь.
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за 30 лет работы токсикологом ни разу никто не умер, даже от употребления серной кислоты Трирічна дитина в Харкові випила відбілювач і потрапила в реанімацію - Цензор.НЕТ 6887
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У той час поки дитина шукала на столі що б попити, батьки носом клювали державу в смартфоні.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТрехлетний ребенок в Харькове выпил отбеливатель и попал в реанимацию
 
 
 
 
 
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