 Трехлетний ребенок в Харькове выпил отбеливатель и попал в реанимацию

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации ГУ полиции Харьковщины.
"Правоохранители установили, что мальчик по месту жительства выпил отбеливатель, который находился в кружке на столе. Ребенок подлил воды и выпил жидкость. Родители малолетнего в это время находились дома, в соседней комнате", - сказано в сообщении.
Ребенка немедленно доставили в больницу. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.
Сейчас в полиции решают вопрос о привлечении родителей мальчика к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
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Я в детстве занимался исследованием розетки с помощью ножниц , ******* так , шо метра 3 летел . Моих родителей надо было привлечь к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей ? Или как ? Мамка на работе была , а батя после ночной смены спал ...
Ранее сообщалось, что Алибасов по ошибке выпил средство для прочистки труб, после чего был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Накануне ряд СМИ и Telegram-каналов сообщили о кончине известного продюсера.
Хотелось бы прекратить вот эти пляски на костях и дать правильную информацию вместо той, что поступает от людей, которые вообще не имеют отношения к семье», - сказала подруга знаменитости.
По ее словам, 72-летний музыкант не в коме, он дышит самостоятельно, но находится в тяжелом состоянии. Мухина, напомнив, что Алибасов - человек творческий и всегда отвлекается, перепутал стаканы и случайно выпил жидкость для очистки труб.
Бытовая химия вызвала ожог дыхательных путей, пищевода и желудка, сообщил телеканал «360». В связи с тем, что бригада скорой помощи приехала быстро, ему оперативно поставили капельницу, сделали промывание, добавила подруга продюсера.
На репетиции группы "На-на" Бари Алибасов упал с лестницы и сломал ногу. К счастью, участники группы не растерялись и немедленно наложили на конечность шину-шину-опа, опа-шину-на.
яка така "ребенок"? я непонімайт....
А нету...