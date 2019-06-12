 Трехлетний ребенок в Харькове выпил отбеливатель и попал в реанимацию

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации ГУ полиции Харьковщины.

"Правоохранители установили, что мальчик по месту жительства выпил отбеливатель, который находился в кружке на столе. Ребенок подлил воды и выпил жидкость. Родители малолетнего в это время находились дома, в соседней комнате", - сказано в сообщении.

Ребенка немедленно доставили в больницу. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Сейчас в полиции решают вопрос о привлечении родителей мальчика к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

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