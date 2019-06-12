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 Заочно сообщено о подозрении двум гражданам Италии, воевавшим за террористов "ДНР", - Сарган

Прокуратурой Донецкой области заочно сообщено о подозрении двум гражданам Италии, которые воевали на стороне террористической организации "ДНР".

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, информирует Цензор.НЕТ.

Прокуратурой Донецкой области согласовано заочное сообщение о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренным законом военизированных или вооруженных формированиях) УК Украины, 43-летнему и 30-летнему гражданам Италии, которые принимали участие в боевых действиях на стороне террористической организации "ДНР".

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В ходе досудебного расследования установлено, что в 2014 году мужчины прибыли в город Ясиноватая Донецкой области для добровольной службы на террористов в составе одного из незаконных вооруженных формирований. В их обязанности входило вооруженное дежурство на блокпосту и выполнение боевых задач, поставленных "руководством".

В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. В ближайшее время прокуратура обратится в суд за разрешением на задержание подозреваемых с целью их повода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Заочно сообщено о подозрении двум гражданам Италии, воевавшим за террористов ДНР, - Сарган 01

Источник: https://censor.net.ua/n3132019
 
   
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Заочно ви їх навіть розстріляти можете,тільки їм це до сраки))Як Януку.
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видишь ли какая хрень они не политики так что интерпол уже не спрыгнет что ето политический проговор, так что дальше Италии им никуда не вылезти....да и итальянцы тоже будут обьязаны провести своё расследование по этим двум
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Хехе, як ларчик просто відкривається. Італійці направляють найманців на Донбас, захопили Марківа заручником. Хто там квакав, що ЄЕС проти Путіна.
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Счасс выступить МЗС Итальяшек с заявой - что это наглая подстава в ответку на арест нашего АТО ка.
А на самом дели ее граждане просто охотились на кроликов!
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вот это правильно
и объявить этих ушлёпков в международный розыск по статье пособничество терроризму
пускай теперь побегают,твари
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Давно так треба було по всім італійцям (сербам, унгарам) у якіх засвербіло постріляти в Україні.
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Эти итальянцы обязаны быть привлечены к уголовной ответственности и обязаны быть осуждены. От них уже не отвяжутся. Гаплык итальянским дегенератам.
Это лет 10 минимум.
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этож каким нужно быть идиотом что бы поехать на мизерные заработки боевика в Украине от итальянских зарплат?
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