 Заочно сообщено о подозрении двум гражданам Италии, воевавшим за террористов "ДНР", - Сарган

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, информирует Цензор.НЕТ.
Прокуратурой Донецкой области согласовано заочное сообщение о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренным законом военизированных или вооруженных формированиях) УК Украины, 43-летнему и 30-летнему гражданам Италии, которые принимали участие в боевых действиях на стороне террористической организации "ДНР".
В ходе досудебного расследования установлено, что в 2014 году мужчины прибыли в город Ясиноватая Донецкой области для добровольной службы на террористов в составе одного из незаконных вооруженных формирований. В их обязанности входило вооруженное дежурство на блокпосту и выполнение боевых задач, поставленных "руководством".
В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. В ближайшее время прокуратура обратится в суд за разрешением на задержание подозреваемых с целью их повода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.
А на самом дели ее граждане просто охотились на кроликов!
и объявить этих ушлёпков в международный розыск по статье пособничество терроризму
пускай теперь побегают,твари
Это лет 10 минимум.