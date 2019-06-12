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 Политика Украины, Общество
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Все про:Зеленский (1731) тарифы (1592) Герус (24)

 Герус извинился за фразу о шутках Зеленского про тарифы: "Сказывается недостаток политического опыта, в частности в общении с журналистами"

Представитель президента в Кабмине Андрей Герус извинился за свои слова о том, что Владимир Зеленский шутил о тарифах и прямо не обещал их снизить.

Об этом он написал в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Хочу извиниться за неудачную свою фразу о том, что "Зеленский шутил о снижении тарифов". Сказывается недостаток политического опыта, в частности - в общении с журналистами. Конечно, тарифы это больная тема, поэтому - плохая тема для шуток или опрометчивых комментариев", - отметил Герус.

Он добавил, что на самом деле Зеленский уже дважды созывал совещание относительно поиска возможности снизить тарифы для населения. Но это снижение, по словам Геруса, должно происходить не вызвав девальвации, дополнительной инфляции или экономического кризиса.

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По словам Геруса, у команды президента, есть комплексный план для снижения тарифов:

- снижение тарифов там, где это можно сделать без негативных побочных эффектов;
- демонополизация энергетических рынков и полноценной работы Антимонопольного комитета;
- увеличение добычи газа и привлечения для этого иностранных инвесторов. (По подсчетам Геруса, отказ от импортного газа позволит снизить цену газа на 20-30%);
- пересмотр правил предоставления субсидий;
- энергоэффективность, термомодернизация жилого фонда;
- рост доходов населения.

"Кроме того, важным является сдерживание роста тарифов, и такая работа является как публичной, так и в тени. В частности, недавно появилась информация, что регулятор рассматривал возможность поднять для населения тарифы с 1 июля на газ на 10-15%, и на электроэнергию на 150%", - добавил представитель президента.

"Наше мнение было, что такое нельзя делать, не имея доверия и понимания общества... Насколько я понимаю, оно было учтено", - резюмировал Герус.

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Напомним, ранее в эфире программы "Вот оно как" Герус заявил, что Зеленский шутил о тарифах, но не обещал их снизить.

Герус извинился за фразу о шутках Зеленского про тарифы: Сказывается недостаток политического опыта, в частности в общении с журналистами 01

Источник: https://censor.net.ua/n3132017
 
 
 Топ комментарии
 
...сказывается недостаток мозга в черепе, впрочем, это актуально для всех 73%... Увы...
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Герус извинился за фразу о шутках Зеленского про тарифы: "Сказывается недостаток политического опыта, в частности в общении с журналистами" - Цензор.НЕТ 9741 Слуга народа@ZeUkraine

В Зе-команде сказали: «Зеленский шутил о тарифах, что они высокие. Зеленский шутил о "Роттердам+", что это коррупционная формула. Но он ничего не обещал». Считаю, что вкладчики МММ, зрители «Битвы экстрасенсов» и избиратели Зеленского - это все одни и те же люди.
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Наверняка по шапке прилетело от пейсатого шефа. Такое ляпать и пред выборами...Хотя лохторат до такой степени деградировал что готов с закрытыми глазами голосовать за СЛугу Урода..Я просто уверен шо после выборов этим зебилам совершено в наглую не прячась будут ссать в рожу.
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Идиот вначале брякнул фигню, а потом, получив по шапке, начал "назад наши с пирогами".
Фильтруй базар, чучело. Иначе до выборов растеряете всё то, что имеете.
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НБУ: Українці заплатять $300-400 млн за розпуск Зеленським Верховної Ради
24 травня 2019, 15:06
Перший заступник голови ради Національного банку України Тимофій Милованов заявив, що розпуск президентом Володимиром Зеленським Верховної Ради коштуватиме платникам податків $300-400 млн.
"З приводу розпуску парламенту - так, розпуск коштуватиме платникам податків 300-400 мільйонів доларів. Чому? Бо тепер позичати доведеться під інші відсотки", - написав він у коментарі до посту на своїй сторінці у Facebook
https://112.ua/politika/perezapusk-napk-izbiratelnaya-reforma-i-otmena-rotterdam-plyus-u-zelenskogo-vydvinuli-devyat-trebovaniy-k-poroshenko-486539.html
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И что? А ты знаешь, СКОЛЬКО теряет страна за ОДИН ДЕНЬ власти барыг/мародеров/коррупционеров??? 300-400 штук заленых по сравнению с этим- ЭТО МЕЛОЧЬ!!! И их, несомненно, стоит заплатить, ради того, чтобы вымести ворье из власти!
Напомню, что в 2014-м мы уже "экономили" на втором туре. Что получили, кроме МИЛЛИАРДОВ украденных/распиленных бабок? Где хотя бы обещанные Апачи?
Так что не свисти, потрохобот.
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Да если так то чем нынешние бариги отличаются от старых? Тем,что эти рашке жопу готовятся лизать????херовая замена
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Если бы просто "брякнул фигню". На самом деле это и была правда, просто ее рано сказали, ДО парламентских выборов. Фальстарт называется. А сейчас Герпес просто пытается путать следы. Наверное, партийные боссы таки вставили ему пистон в одно место за словесное недержание.)))
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На долго ли вам хватит колбасы по 2-20, если её реальная себестоимость 22-00?
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ГДЕ ТЫ ПО 22-00 НАШЕЛ? Я ДАЖЕ КОШКЕ НЕ ПОЗВОЛЮ ЖРАТЬ ЕЁ
МОЖЕТ ПО 220?
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Я не про то...
Я про то, что они искренне уверены, что украинский фермер ОБЯЗАН продавать свою свинину на рынке дешевле бразильской. А если не захочет - так его надо того, за отсутствие патриотизма.....
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ХМ. А ПОЧЕМУ УКРАИНСКАЯ СВИНИНА ДОЛЖНА СТОИТЬ СТОЛЬКО ЖЕ ИЛИ ДОРОЖЕ, ЧЕМ БРАЗИЛЬСКАЯ? РАЗВЕ ЧТО, ЕСЛИ ПЕРВАЯ КАЧЕСТВОМ ВЫШЕ. ИБО В БРАЗИЛЬСКОЙ ЕСТЬ ЕЩЕ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЦЕНЫ.
Я НЕ В КУРСЕ.
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чтоб это понять нужно знать географию и какой климат в Бразилии, а там очень тепло круглогодично соответственно и затрат меньше на корма и обогрев помещений, соответственно у нас дешевле содержание никак не выходит. ну куда уж такому мозгу, в экономику
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Через чур витиевато. это избиратель клована, он метафор не понимает.
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Начало эпохи агрессивного невежества и непрофессионализма. Везде и во всём, куда бы ни полезли "новые лица". На фронте "Азов" уже поплатился за это - сначала ты предаешь своего Гетьмана, потом к тебе в блиндаж прилетает мыролюбивый подарочек. Я уже с нетерпением жду, когда эти кривые руки полезут в экономику. Скучно не будет. А вот хуже - обязательно. Когда это система работала лучше после влезания самоуверенных дилетантов?
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Я ТАК ПОНИМАЮ, ДО ТОГО, ПРИЛЁТ СНАРЯДОВ ЛИЧНО ОСТАНАВЛИВАЛА БОЖЕСТВЕННАЯ СУЩНОСТЬ ПЕТЬКИ? Герус вибачився за фразу щодо жартів Зеленського про тарифи: "Дається взнаки брак політичного досвіду, зокрема у спілкуванні з журналістами" - Цензор.НЕТ 3956
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Нет, неизвестная третья сила. А тут почему-то нет. Наверное испугалась трибунала имени Антона Геращенко за недостаток мыролюбия
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Я так понимаю. что 73% вместе со своим кумиром смеялись над Голодомором, Томосом и т.д. Так а почему ж про тарифы не смешно?
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73% ... имеют проблемы с генетикой, мутируют, так сказать.
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Уверена. что никто не смеялся, ни те, ни другие.... Разница лишь в том, что эти злополучные тарифы касаются всех без исключения. а не только отдельно взятого 5-ти-этажного дома. Всем несмешно. Владимир вроде обещал, что он сделает все для того, чтобы люди не плакали. Видимо, и не смеялись больше тоже...
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пора узеленскому герусу заводить собственного толкователя
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да это уже ни в какие ворота, как гртца.
зеленая команда сборище каких-то полных дегенератов.
впрочем, акак и их зеленый лохторат.
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СОЕВОЕ, НУЖНО СЕЯТЬ БОЛЬШЕ НЕНАВИСТИ ПО ОТНОШЕНИЮ К СВОИМ ЖЕ СОГРАЖДАНАМ. ВЫ Ж В ПАРЛАМЕНТ ХОТИТЕ?
ВИДАТЬ, ПРЕДВЫБОРНАЯ ГОНКА ВАШИХ НИЧЕМУ НЕ НАУЧИЛА.
ПОДДАЙ! ТЫ МОЖЕШЬ!
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успокойтесь, товарищ кацап.
вам нахер.
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Не путай ненависть,с сожалением в больным и убогим)
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капс в Сети считается криком. на такую манеру общения имеют право люди из категории "что с них возьмёшь". отношение к тому, что они прокричали соответствующее. не знало?
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та вате похрен , у нее ватонепроницаемость , а вот протестные антипорохи уже плеваться устали ... даже Спивак из списка слуг выскочил - соромно стало быть в этом лягушатнике
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ПРО КРЫСУ И ФЛЮГЕРА СПИВАКА ТЫ СМЕШНО ПОШУТИЛА Герус вибачився за фразу щодо жартів Зеленського про тарифи: "Дається взнаки брак політичного досвіду, зокрема у спілкуванні з журналістами" - Цензор.НЕТ 1262
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Зато какой хороший повод покуражится дал порохобецилам, они были в восторге, визжали, хрюкали, гавкали, чем хуже Украине и украинцам, тем лучше порохобецилам и их хозяину мародеру.. Так ненавидеть Украину и украинцев могут только ватники, что и требовалось доказать, кто работает на мародера и КО. Герус вибачився за фразу щодо жартів Зеленського про тарифи: "Дається взнаки брак політичного досвіду, зокрема у спілкуванні з журналістами" - Цензор.НЕТ 2300
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Лучший коммент отсюда:

Если нанять сварщика - он будет варить. если нанять политика - он будет заниматься политикой. Если нанять комика - он будет шутить. Какие претензии?
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Там же:

Согласно опросу КМІС, снижения тарифов ждали 39.1% процент избирателей.

Герус вибачився за фразу щодо жартів Зеленського про тарифи: "Дається взнаки брак політичного досвіду, зокрема у спілкуванні з журналістами" - Цензор.НЕТ 8698

И теперь мне интересно, подобные заявления хоть как-нибудь повлияют на партийній рейтинг слуги народов?
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сколько ты ещё про Петю будешь визжать чучело? тебе в рожу ссут уже твои клоуны, а ты всё про Петю визжишь
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Конечно, повлияют, на меня лично - уже
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"Хочу извиниться за неудачную..."

Дальше можно не продолжать. Примерно то же лет 40 назад один неудавшийся папа сказал одной неудавшейся маме. Герус вибачився за фразу щодо жартів Зеленського про тарифи: "Дається взнаки брак політичного досвіду, зокрема у спілкуванні з журналістами" - Цензор.НЕТ 6978
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Андрюшу Геруса ,цього косоокого красуня треба гнати в шию.Хай набирається досвіду і думає перед тим,як щось ляпати язиком.
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Згоден. Таке враження що в команду Зеленського затесалися шкiдники, задача котрих обвалити рейтенги. I нажаль Герус там не один такий.
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О, знакомая мантра. Царь хороший, а бояре плохие))) Старье! Придумайте что-нибудь поумнее.
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я пошутил что пошутил что зеля пошутил...
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Тобто, з ваших слів, Порошенко такий же мародер, як і його Свинарчуки? Змушений погодитися. Герус вибачився за фразу щодо жартів Зеленського про тарифи: "Дається взнаки брак політичного досвіду, зокрема у спілкуванні з журналістами" - Цензор.НЕТ 6144
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тебе толкователем к герусу надо идти, будешь такую же пургу нести
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Вам так за Петра-мародера болить? Тут вже нiчого не вдiєш.
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NO, SORRY.
THANKS.
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Оно не знает, что это такое. Оно просило больше не писать.
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А шо, хватило сил только на пламенную речь зеленина? Слабо посмотреть 6-ти часовый репортаж? Герус вибачився за фразу щодо жартів Зеленського про тарифи: "Дається взнаки брак політичного досвіду, зокрема у спілкуванні з журналістами" - Цензор.НЕТ 9338
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Sergii Iesipov
Просто відчуйте красу гри.

Спочатку Ігорвалеріч витрачає 50 лямів доларів тільки на критику схеми Ротердам +.
З кожної праски лунає, що от відмінемо Ротердам і тарифи знижаться, життя налогодиться і молодість повернеться. Заживемо!

Лох голосує за Ігорвалеріча і тепер Ігорвалеріч в нас влада.
І ставши владою, Ігорвалеріч з'ясовує, що відмінити Ротердам можна, якщо ввести третій енергопакет, на чому наполягає також ЄС.
Але ж ринкова ціна для підприємств Ігорьвалеріча - сюрпрайз - буде вища, ніж та, яку платить Ігорвалеріч зараз за злочинним Ротердамом.
Але ж зараз цей Ротердам - кого треба Ротердам.
Про що нам заявляє - та-дам - мосьє Герус, який ще нещодавно був палким борцуном з Ротердамом.
І тепер Ігорвалерічу нічого не залишається, ніж витрачати ще N лямів, щоб переконати обравшого його Лоха, що Ротердам + це насправді добре.
Каєф Герус вибачився за фразу щодо жартів Зеленського про тарифи: "Дається взнаки брак політичного досвіду, зокрема у спілкуванні з журналістами" - Цензор.НЕТ 6759
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Как и попы - сначала КП - очень плохо, потом - очень хорошо, а МП очень плохо. Теперь КП очень плохо и его даже не существует. И не существовало(©Варволомей)
Герус вибачився за фразу щодо жартів Зеленського про тарифи: "Дається взнаки брак політичного досвіду, зокрема у спілкуванні з журналістами" - Цензор.НЕТ 4515
мне смешно и я поддерживаю - прикольно беснуются
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«извинения» принимаются......., НО если дальше будете «шлангами» прикидываться (не правильно поняли/не удачно прокомментировал и пр.), то долго не протянете........
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Молодец,что сам оправдался а не Мендель...Хороша команда профессионалов!Что ни заявление,следом оправдание. Может это мы такие дурные,что неправильно понимаем их шутки...
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У этих кловунов юморок как у Задорнова только кацапнутые дегенераты понимают..
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а...хахаха... Бедная зе масса )))

Над вами пошутили....

а сколько еще "открытий" избиратели Зеро узнают в ближайшее время ))))
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Предвыборные шутки Президента Украины -- видео
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Хочется подчеркнуть замеченное - нет защитников ЗЕ в таком количестве , как было до президентских, И МОРЕ издевающихс над ЗЕлягушатником... А те тихонечко покрикивают называя всех порохоботами - НУ-НУ, ТЕШЬТЕ СЕБЯ ЗЕБОТИКИ ...
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это сейчас над зебиками ещё слегка шутят, после того как эта мафия в слуге Бабломойского пролезет в Раду зебилам начнут открыто ссать в рожу..
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НЕ ПУТАЙТЕ С ТЕМ, ЧТО ДЕЛАЕМ ВАМ В РОЖИ ПЕТЬКА Герус вибачився за фразу щодо жартів Зеленського про тарифи: "Дається взнаки брак політичного досвіду, зокрема у спілкуванні з журналістами" - Цензор.НЕТ 4951
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Учите правильнасть русского язык. И рога с капслока подвинь животное
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А разрушение схематоза и коррупционной составляющей у господина Геруса в повестке дня не стоит? Опять увеличение количества субсидиантов, то есть помощь одним за счет обдирания других? Господин Президент, избавляйтесь от таких помощников, если хотите быть президентом, лично для меня этот Герус уже повод не голосовать за вашу команду, и я уверена, что не только для меня. Неужели у нас нет действительно умных ичестных и мы приречены ктерпеть и далее идиотов и воров?
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Снизить тарифы зеро может только через примирение с пуйлом - через референдум.
И это не шутка.
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Да половина украицев проголосовало за Зе,из расчета что уберут эти драковоские тарифы..
А это недоразумение шутит на эту тему..
Он из какой реальности?
Такие делать заявы перед выборами,это то же что сливать Зе..
Зе убери этого идиота..
Лучше иметь умного врага,чем друга дурака.. Герус вибачився за фразу щодо жартів Зеленського про тарифи: "Дається взнаки брак політичного досвіду, зокрема у спілкуванні з журналістами" - Цензор.НЕТ 5840 Герус вибачився за фразу щодо жартів Зеленського про тарифи: "Дається взнаки брак політичного досвіду, зокрема у спілкуванні з журналістами" - Цензор.НЕТ 6096 Герус вибачився за фразу щодо жартів Зеленського про тарифи: "Дається взнаки брак політичного досвіду, зокрема у спілкуванні з журналістами" - Цензор.НЕТ 6960
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Нет нет...сказал так сказал...
"Умерла так умерла"(с).
Не фиг теперь выкручиваться. Ни один узеленского там безмозглый и наглый, как посмотреть на этот сброд недоумков.
Все такие - дерьмо коллаборационистское!!!
В одном оно право - ни хрена не знают, не умеют и не могут.
А собрались Конституцию менять!!!
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В переводе на нормальный язык: "Леди и джентльмены, вас ****..., тьфу, пошутили. За что искренне извиняемся. До новых встреч.",- Герус.
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Бачили очі,що вибирали?Іжтещоб повилазили
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Бачили очі,що вибирали?Іжтещоб повилазили
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ЗЕленые покраснели - им за вас, шутников, стыдно
фиолетовым по фиг... но все равно они дружно обозвали вас... голубыми

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Что в принципе и следовало ожидать. Действительно ЗеК никому и ничего не обещал. Только меня, как гражданина, не интересуют обещания. За 20 лет мы их услышали больше, чем на столетие вперёд. Меня интересуют реальные дела. А вот с этим как раз и проблема. У Президента есть все рычаги урегулировать эту проблему. Беда в том, что он не знает на чей мозоль при этом наступить.
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Так чаво,тарихвы,снижать не будут?А за чо я на зеленинских хронтах контужен бил,лысого бяз меня цалуют,я ведь тоже как все презедент
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Только что, товарищ зеленый герпес, признал факт о том, что он.... неуч.
Слышь, герпес, так может ты вначале подучишься маненька, а потом уж будешь иметь хоть какое-то мизерное морально право других учить?
Что за быдло во власть попало?
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Ааа, то він не шутіл, а созивал...Ну то це ж зовсім друге діло. Спасіба вам, лекше стало, появилися опять сили агітірувать за зе. Обізатільно проголосую за "слугам нарота", бо рєально класні чуваки та і Юзік буде дєпутатом...
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Зебилы, институт президенства это не учебный комбинат, тем более в воюющей стране! Вы заявили на всю страну, что справитесь лучше, зебилы за вас прАгАлАсАвали. Некогда нам ждать пАка вы набЄрЄтесь опыта, раздуплитесь в экономической и политической ситуации. Если дело так пойдет дальше то и страну можно потерять с такими экспериментами...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГерус извинился за фразу о шутках Зеленского про тарифы: "Сказывается недостаток политического опыта, в частности в общении с журналистами"
 
 
 
 
 
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