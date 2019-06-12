 Герус извинился за фразу о шутках Зеленского про тарифы: "Сказывается недостаток политического опыта, в частности в общении с журналистами"

Об этом он написал в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Хочу извиниться за неудачную свою фразу о том, что "Зеленский шутил о снижении тарифов". Сказывается недостаток политического опыта, в частности - в общении с журналистами. Конечно, тарифы это больная тема, поэтому - плохая тема для шуток или опрометчивых комментариев", - отметил Герус.
Он добавил, что на самом деле Зеленский уже дважды созывал совещание относительно поиска возможности снизить тарифы для населения. Но это снижение, по словам Геруса, должно происходить не вызвав девальвации, дополнительной инфляции или экономического кризиса.
По словам Геруса, у команды президента, есть комплексный план для снижения тарифов:
- снижение тарифов там, где это можно сделать без негативных побочных эффектов;
- демонополизация энергетических рынков и полноценной работы Антимонопольного комитета;
- увеличение добычи газа и привлечения для этого иностранных инвесторов. (По подсчетам Геруса, отказ от импортного газа позволит снизить цену газа на 20-30%);
- пересмотр правил предоставления субсидий;
- энергоэффективность, термомодернизация жилого фонда;
- рост доходов населения.
"Кроме того, важным является сдерживание роста тарифов, и такая работа является как публичной, так и в тени. В частности, недавно появилась информация, что регулятор рассматривал возможность поднять для населения тарифы с 1 июля на газ на 10-15%, и на электроэнергию на 150%", - добавил представитель президента.
"Наше мнение было, что такое нельзя делать, не имея доверия и понимания общества... Насколько я понимаю, оно было учтено", - резюмировал Герус.
Напомним, ранее в эфире программы "Вот оно как" Герус заявил, что Зеленский шутил о тарифах, но не обещал их снизить.
Фильтруй базар, чучело. Иначе до выборов растеряете всё то, что имеете.
24 травня 2019, 15:06
Перший заступник голови ради Національного банку України Тимофій Милованов заявив, що розпуск президентом Володимиром Зеленським Верховної Ради коштуватиме платникам податків $300-400 млн.
"З приводу розпуску парламенту - так, розпуск коштуватиме платникам податків 300-400 мільйонів доларів. Чому? Бо тепер позичати доведеться під інші відсотки", - написав він у коментарі до посту на своїй сторінці у Facebook
https://112.ua/politika/perezapusk-napk-izbiratelnaya-reforma-i-otmena-rotterdam-plyus-u-zelenskogo-vydvinuli-devyat-trebovaniy-k-poroshenko-486539.html
Напомню, что в 2014-м мы уже "экономили" на втором туре. Что получили, кроме МИЛЛИАРДОВ украденных/распиленных бабок? Где хотя бы обещанные Апачи?
Так что не свисти, потрохобот.
МОЖЕТ ПО 220?
Я про то, что они искренне уверены, что украинский фермер ОБЯЗАН продавать свою свинину на рынке дешевле бразильской. А если не захочет - так его надо того, за отсутствие патриотизма.....
Я НЕ В КУРСЕ.
зеленая команда сборище каких-то полных дегенератов.
впрочем, акак и их зеленый лохторат.
ВИДАТЬ, ПРЕДВЫБОРНАЯ ГОНКА ВАШИХ НИЧЕМУ НЕ НАУЧИЛА.
ПОДДАЙ! ТЫ МОЖЕШЬ!
вам нахер.
Если нанять сварщика - он будет варить. если нанять политика - он будет заниматься политикой. Если нанять комика - он будет шутить. Какие претензии?
Согласно опросу КМІС, снижения тарифов ждали 39.1% процент избирателей.
И теперь мне интересно, подобные заявления хоть как-нибудь повлияют на партийній рейтинг слуги народов?
Дальше можно не продолжать. Примерно то же лет 40 назад один неудавшийся папа сказал одной неудавшейся маме.
THANKS.
Просто відчуйте красу гри.
Спочатку Ігорвалеріч витрачає 50 лямів доларів тільки на критику схеми Ротердам +.
З кожної праски лунає, що от відмінемо Ротердам і тарифи знижаться, життя налогодиться і молодість повернеться. Заживемо!
Лох голосує за Ігорвалеріча і тепер Ігорвалеріч в нас влада.
І ставши владою, Ігорвалеріч з'ясовує, що відмінити Ротердам можна, якщо ввести третій енергопакет, на чому наполягає також ЄС.
Але ж ринкова ціна для підприємств Ігорьвалеріча - сюрпрайз - буде вища, ніж та, яку платить Ігорвалеріч зараз за злочинним Ротердамом.
Але ж зараз цей Ротердам - кого треба Ротердам.
Про що нам заявляє - та-дам - мосьє Герус, який ще нещодавно був палким борцуном з Ротердамом.
І тепер Ігорвалерічу нічого не залишається, ніж витрачати ще N лямів, щоб переконати обравшого його Лоха, що Ротердам + це насправді добре.
Каєф
мне смешно и я поддерживаю - прикольно беснуются
Над вами пошутили....
а сколько еще "открытий" избиратели Зеро узнают в ближайшее время ))))
И это не шутка.
А это недоразумение шутит на эту тему..
Он из какой реальности?
Такие делать заявы перед выборами,это то же что сливать Зе..
Зе убери этого идиота..
Лучше иметь умного врага,чем друга дурака..
"Умерла так умерла"(с).
Не фиг теперь выкручиваться. Ни один узеленского там безмозглый и наглый, как посмотреть на этот сброд недоумков.
Все такие - дерьмо коллаборационистское!!!
В одном оно право - ни хрена не знают, не умеют и не могут.
А собрались Конституцию менять!!!
фиолетовым по фиг... но все равно они дружно обозвали вас... голубыми
Слышь, герпес, так может ты вначале подучишься маненька, а потом уж будешь иметь хоть какое-то мизерное морально право других учить?
Что за быдло во власть попало?