 Экс-глава КС о реформе судов ЗеКомандой: в реформировании судебной системы должна принимать участие только профессиональная общественность

Об этом он заявил в комментарии Українським Новинам.
"Общественность должна быть профессиональной. Должен быть общественный совет (при каждом органе)", - сказал он.
По мнению Домбровского, для судебной ветви власти можно и нужно снять существующие возрастные ограничения.
Он отметил, что это позволит добавить профессионализма в процесс реформирования судебной отрасли.
"Но, согласно закону установлено ограничение по возрасту, 60 лет. А вот мне 72, и почему я не могу быть в общественном совете, зная судебную систему? Это неправильно", - подытожил юрист.
Он уверен, что судебную реформу должны реализовывать все ветви власти.
"Судебную реформу должны реализовывать все. Начиная от законодательства и завершая судьями. Ну и Президент, поскольку является субъектом законодательной инициативы. Ему никто не запрещает вносить любые законопроекты. Тем более новый президент. Он должен забрасывать Верховную Раду законопроектами", - отметил экс-глава КС.
Как сообщалось, ранее Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) заявила, что Общественный совет добропорядочности (ОСД) продолжает работу, но делает это с нарушением процедуры.
Судебная реформа не вернула народу право на справедливый суд.
Глава Государственной судебной администрации (ГСА) Зеновий Холоднюк раскритиковал методы внедрения судебной реформы.
Эксперты считают судебную реформу в Украине такой, что реализована неуспешно.
Забьем, на референдум вынесем вместе с НАТО
Вы знаете рецепт, как это должно работать?
Нужно будет справку из загса приносить? или церкви?
Например как у Зеленского
Я ж так понял нужно человека хорошего найти, типа Вовки и назначить его судьей
Може варто задуматись, "переважна більшосте"? ))
И да, Портнов тут совершенно не при чем
Как тут выразился один Ваш единомышленник "палач по вызову". Сейчас вызывающий Зеленский
Перед этим сначала нужно привить менталитет американский...
Вы согласитесь на месяц бросить все уехать хрен знает куда и быть присяжным?
А там не спрашивают, повестка пришла и вперед
Виходить вкрай дорого і дуже неефективно і що цікаво все вроді правильно, але така "машина" зовсім не їде.
https://hvylya.net/analytics/politics/pravda-ta-brehnja-pro-parlamentsku-koaliciju.html
экспертизы той же рады перед подачей на голосование. Дурдом.С этим надо разабраться.
Кто виноват и что с ними делать?
В распоряжении The Page оказалась копия заявления юристов Игоря Коломойского от 3 июня, в котором он и кипрская компания Triantal Investments LTD дополнили список требований, которые рассматриваются Хозяйственным судом Киева по его иску.
Согласно новым требованиям, Коломойский требует перечислить на счет ему и кипрской компании акции Приватбанка. Ранее предприниматель заявлял, что не намерен возвращать акции банка.
Как рассказал The Page источник, представляющий одного из ответчиков, смена предмета и оснований иска для них стала неожиданностью. «Такое действие является грубым нарушением процесса, и судья не должна была принимать заявление. Однако она, даже не предоставив копию заявления сторонам, удовлетворила изменение предмета и обоснований иска. Подобные действия в очередной раз вызывают сомнение в беспристрастности и объективности судьи», - утверждает собеседник издания.
3 мая Хозсуд Киева объединил в одно все пять производств, открытых по искам Коломойского к НБУ и Приватбанку о недействительности договоров кредитов рефинансирования и личного поручительства.
16 мая Кабинет министров подал апелляцию на решение Окружного админсуда Киева, отменившего 18 апреля национализацию Приватбанка.
В конце мая Коломойский вернулся в Украину из-за границы. Он заявил, что выход из ситуации, сложившейся вокруг Приватбанка, видит в возвращении своего капитала.
Следующее заседание суда состоится 19 июня.
источник: https://thepage.com.ua/exclusive/igor-kolomojskij-potreboval-vernut-sebe-akcii-privatbanka