EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, Общество
  794  37
Все про:суд (22208) судебная реформа (1210)

 Экс-глава КС о реформе судов ЗеКомандой: в реформировании судебной системы должна принимать участие только профессиональная общественность

Бывший глава Конституционного суда Иван Домбровский считает, что в реформировании судебной системы должна принимать участие только профессиональная общественность.

Об этом он заявил в комментарии Українським Новинам.

"Общественность должна быть профессиональной. Должен быть общественный совет (при каждом органе)", - сказал он.

По мнению Домбровского, для судебной ветви власти можно и нужно снять существующие возрастные ограничения.

Он отметил, что это позволит добавить профессионализма в процесс реформирования судебной отрасли.

"Но, согласно закону установлено ограничение по возрасту, 60 лет. А вот мне 72, и почему я не могу быть в общественном совете, зная судебную систему? Это неправильно", - подытожил юрист.

Он уверен, что судебную реформу должны реализовывать все ветви власти.

"Судебную реформу должны реализовывать все. Начиная от законодательства и завершая судьями. Ну и Президент, поскольку является субъектом законодательной инициативы. Ему никто не запрещает вносить любые законопроекты. Тем более новый президент. Он должен забрасывать Верховную Раду законопроектами", - отметил экс-глава КС.

Как сообщалось, ранее Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) заявила, что Общественный совет добропорядочности (ОСД) продолжает работу, но делает это с нарушением процедуры.

Судебная реформа не вернула народу право на справедливый суд.

Глава Государственной судебной администрации (ГСА) Зеновий Холоднюк раскритиковал методы внедрения судебной реформы.

Эксперты считают судебную реформу в Украине такой, что реализована неуспешно.

Источник: https://censor.net.ua/n3132016
 
 
 Топ комментарии
 
Ось якраз професіонали і довели країну до прірви,може нехай аматори спробують?
 показать весь комментарий
 
З Богом, Моісея ви вже вибрали. Экс-глава КС о реформе судов ЗеКомандой: в реформировании судебной системы должна принимать участие только профессиональная общественность - Цензор.НЕТ 9051
 показать весь комментарий
 
А для тех у кого работодатель на Кипре?

Например как у Зеленского
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Зе!Команда

Забьем, на референдум вынесем вместе с НАТО
 показать весь комментарий
 
Народ требует ,чтобы судьи избирались и отзывались самим народом за нерадивость,взяточничество и незаконные решения.
 показать весь комментарий
 
 
Я тоже хочу быть богатым и здоровым

Вы знаете рецепт, как это должно работать?


 показать весь комментарий
 
 
Професійна громадськість? А це що за кака, яка має все вирішувати? Це ті, яких нагнали з роботи і вони стали громадськістю?
 показать весь комментарий
 
 
Что Вы, уважаемый, это сделает обычное было, не переживайте - реформа будет мега успешной
 показать весь комментарий
 
 
Це дружини та чоловіки судей,якім ті носять грощі з хабарів))
 показать весь комментарий
 
Как сказали уЗеленского "я тоже чей-то кум"

Нужно будет справку из загса приносить? или церкви?


 показать весь комментарий
 
 
Ні,оціночну вартість майна,та довідку про доходи))
 показать весь комментарий
 
 
А для тех у кого работодатель на Кипре?

Например как у Зеленского
 показать весь комментарий
 
 
Мова йде про судей,чи в них роботодавці теж на Кіпрі?
 показать весь комментарий
 
 
А де они берутся эти судьи? Из уже судей? Тогда в чем разница?

Я ж так понял нужно человека хорошего найти, типа Вовки и назначить его судьей
 показать весь комментарий
 
 
Треба щоб люди оберали судей,як депутатів,а не щоб їх хтось призначав.
 показать весь комментарий
 
ну насчет возрпаста я бы посморил может лет до 65 но не более того....маразм сейчас у Зеленского в 41 год бьет ключем...а представляю когда ему стукнует если доживет до 60 лет како маразм он будет вытворять... Ексглава КС про реформу судів ЗеКомандою: в реформуванні судової системи має брати участь тільки професійна громадськість - Цензор.НЕТ 7869
 показать весь комментарий
 
 
Ось якраз професіонали і довели країну до прірви,може нехай аматори спробують?
 показать весь комментарий
 
 
Тоді вам вирачати нічого. Кажете до прірви? То робіть вже свій крок уперед Экс-глава КС о реформе судов ЗеКомандой: в реформировании судебной системы должна принимать участие только профессиональная общественность - Цензор.НЕТ 853 .
 показать весь комментарий
 
 
Ні,шпгайте ви туди,професіонали,а ми підемо в обхід))
 показать весь комментарий
 
 
Головне Іуду під сраку копняком погнали))
 показать весь комментарий
 
 
Е, ні: за часи Йуди саме більшість волала "Розіпни його!!" Це щодо Христа, Йуди натовпу ніколи не заважали.

Може варто задуматись, "переважна більшосте"? ))
 показать весь комментарий
 
 
Конечно, любая домохозяйка набросает вам судебную реформу за 5 минут

И да, Портнов тут совершенно не при чем

Как тут выразился один Ваш единомышленник "палач по вызову". Сейчас вызывающий Зеленский
 показать весь комментарий
 
 
Навіть швидше,скопіювати з Американської,наприклад))
 показать весь комментарий
 
 
Быстро только кролики плодятся, даже если копировать с американской.

Перед этим сначала нужно привить менталитет американский...

Вы согласитесь на месяц бросить все уехать хрен знает куда и быть присяжным?

А там не спрашивают, повестка пришла и вперед
 показать весь комментарий
 
 
Исполнять честно свои обязанности не пробовали?бла бла бла вы профи.
 показать весь комментарий
 
 
а шо оно не орало, когда кондитер рэформував？
 показать весь комментарий
 
 
А чего было орать? Имитация полового акта, это же не изнасилование)
 показать весь комментарий
 
За попередника рейтингові контори щотижня оголошували свіжачок,покажіть рейтинг Зеленського.
 показать весь комментарий
 
Ржунимагу "проФФессиональная апчественнасть" ... говори прямо, уроды сами себя должны реформировать!
 показать весь комментарий
 
 
Судьи должны избираться всенародно, как и депутаты, иначе их профессионализм не помешает им подгрести под себя все, до чего руки дотянутся. Порошенковская реформа нам это четко демонстрирует.
 показать весь комментарий
 
 
Як свідчить досвід, коли система починає сама себе реформувати, то шанси на хороший результат мізерні.
Виходить вкрай дорого і дуже неефективно і що цікаво все вроді правильно, але така "машина" зовсім не їде.
 показать весь комментарий
 
 
Пчелы будут отучать себя от меда. 90% законов приняты радой,имеют негативный выснвок
экспертизы той же рады перед подачей на голосование. Дурдом.С этим надо разабраться.
Кто виноват и что с ними делать?
 показать весь комментарий
 
Зебіли реформують суди "на марші":
В распоряжении The Page оказалась копия заявления юристов Игоря Коломойского от 3 июня, в котором он и кипрская компания Triantal Investments LTD дополнили список требований, которые рассматриваются Хозяйственным судом Киева по его иску.
Согласно новым требованиям, Коломойский требует перечислить на счет ему и кипрской компании акции Приватбанка. Ранее предприниматель заявлял, что не намерен возвращать акции банка.
Как рассказал The Page источник, представляющий одного из ответчиков, смена предмета и оснований иска для них стала неожиданностью. «Такое действие является грубым нарушением процесса, и судья не должна была принимать заявление. Однако она, даже не предоставив копию заявления сторонам, удовлетворила изменение предмета и обоснований иска. Подобные действия в очередной раз вызывают сомнение в беспристрастности и объективности судьи», - утверждает собеседник издания.

3 мая Хозсуд Киева объединил в одно все пять производств, открытых по искам Коломойского к НБУ и Приватбанку о недействительности договоров кредитов рефинансирования и личного поручительства.
16 мая Кабинет министров подал апелляцию на решение Окружного админсуда Киева, отменившего 18 апреля национализацию Приватбанка.
В конце мая Коломойский вернулся в Украину из-за границы. Он заявил, что выход из ситуации, сложившейся вокруг Приватбанка, видит в возвращении своего капитала.
Следующее заседание суда состоится 19 июня.

источник: https://thepage.com.ua/exclusive/igor-kolomojskij-potreboval-vernut-sebe-akcii-privatbanka
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭкс-глава КС о реформе судов ЗеКомандой: в реформировании судебной системы должна принимать участие только профессиональная общественность
 
 
 
 
 
 вверх