 "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина" и "Голос" проходят в Раду, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 6-9 июня 2019, 69% опрошенніх выразили однозначную готовность принять участие в голосовании на досрочных выборах в Верховную Раду 21 июля 2019 г. Еще 15% отметили, что скорее готовы участвовать, 12% - не будут голосовать, 4% - не определились, передает Цензор.НЕТ.

По даннім опроса, лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 47,5% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. Также преодолевают проходной барьер "Оппозиционная платформа - За життя" (10,4%), "Европейская Солидарность" (7,9%), "Батькивщина" (7,5%) и партия "Голос" (6 4%). Партию "Сила и честь" готовы поддержать 4,3%, Радикальную партию - 2,5%, партию "Гражданская позиция" - 2,4%, Рейтинг других политических сил - менее 2%.

Вместе с тем, 10,6% избирателей могут проголосовать за партию "Слуга народа" если партия, которую они поддерживают сейчас, не будет участвовать в выборах (так называемый "второй выбор"); 7,8% - могут поддержать партию "Батькивщина"; 6,7% - партию "Голос"; 6,6% - партию "Оппозиционная платформа - За життя"; 5,7% - партию "Сила и честь"; 3,9% - партию "Гражданская позиция"; 3,1% - партию "Европейская солидарность". Остальные партии - менее 3%.

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Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения исследования: 6-9 июня 2019 г.