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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина" и "Голос" проходят в Раду, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Пять политических партий могут пройти в Верховную Раду на досрочных выборах 21 июля.

Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 6-9 июня 2019, 69% опрошенніх выразили однозначную готовность принять участие в голосовании на досрочных выборах в Верховную Раду 21 июля 2019 г. Еще 15% отметили, что скорее готовы участвовать, 12% - не будут голосовать, 4% - не определились, передает Цензор.НЕТ.

По даннім опроса, лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 47,5% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. Также преодолевают проходной барьер "Оппозиционная платформа - За життя" (10,4%), "Европейская Солидарность" (7,9%), "Батькивщина" (7,5%) и партия "Голос" (6 4%). Партию "Сила и честь" готовы поддержать 4,3%, Радикальную партию - 2,5%, партию "Гражданская позиция" - 2,4%, Рейтинг других политических сил - менее 2%.

Вместе с тем, 10,6% избирателей могут проголосовать за партию "Слуга народа" если партия, которую они поддерживают сейчас, не будет участвовать в выборах (так называемый "второй выбор"); 7,8% - могут поддержать партию "Батькивщина"; 6,7% - партию "Голос"; 6,6% - партию "Оппозиционная платформа - За життя"; 5,7% - партию "Сила и честь"; 3,9% - партию "Гражданская позиция"; 3,1% - партию "Европейская солидарность". Остальные партии - менее 3%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа", "ОПЗЖ", "ЕС", "Батькивщина" проходят в Раду. Еще три партии имеют шансы преодолеть 5% барьер, - опрос центра "Социальный мониторинг"

Слуга народа, ОП - За життя, Европейская Солидарность, Батькивщина и Голос проходят в Раду, - опрос Рейтинга 01
Слуга народа, ОП - За життя, Европейская Солидарность, Батькивщина и Голос проходят в Раду, - опрос Рейтинга 02
Слуга народа, ОП - За життя, Европейская Солидарность, Батькивщина и Голос проходят в Раду, - опрос Рейтинга 03

Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения исследования: 6-9 июня 2019 г.

Источник: https://censor.net.ua/n3132014
 
 
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парубий - за решётку...
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партию петрухи с парубиём во 2-м номере - в игнор...
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Само собі відповідаєшь? Ти ще лайк собі постав...
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"Слуга народа", "Оппозиционная платформа" - какие еще нужны доказательства, кто голосует за них?...

там или дебилы или вполне определившиеся, с четким планом, враги Украины....
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Блеск и нищета украинской политики - в парламент проходят две партии которых не существует.
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О, у зебила уже 37 %. Посмотрим что будет осенью, когда выборы пройдут "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина" и "Голос" проходят в Раду, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 6141
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у мальдивских патриотов воопще 7.8 с пробитием очередного дна
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Во заживем с сентября...

Ну теперь то у Вовы не будет отмазок почему зарплата на 4000 баксов


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а голос то как туда попал?) с ляшками объединились?)
пистежь какой то) если прибыло у голоса,значит должно было убыть у евросвинарчуков или рыгов)
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смотрю с телефо́на.там ниже ******** ,как и моложено?
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Пхахаха))) БПП проигрывает даже Оппоблоку. Я худею.
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47,5% - лохи невиліковні;
10,4% - мазохісти ватні.
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За п'ять з половиною тижнів до виборів вже чітко вимальовується коаліція Слуги народу та Батьківщини.. Добре було б до неї долучити й Голос - бажаю Славкові добре пощипати травички на петіному електоральному пасовищі..
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У Зели 47.5% еще чуть-чуть и будет конституционное большинство.
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"готовы поддержать 47,5%"

Де 73%? Все, Узеленьский здувся? А ще і не почав "працювати"...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина" и "Голос" проходят в Раду, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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