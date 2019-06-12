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 Политика Украины
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Все про:ВР (23052) ВСК (169) закон (2603) Зеленский (1731) Парубий (1950)

 Парубий подписал закон о временных следственных комиссиях

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях парламента.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Парубий написал в Twitter.

"Сегодня подписал Закон Украины №1098 "О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины" и передал его на подпись Президенту Украины", - написал он.

Напомним, 6 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1098 о временных следственных комиссиях (ВСК) и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины.

Как сообщалось, новый закон предусматривает, как будет работать ВСК при процедуре импичмента президента.

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Источник: https://censor.net.ua/n3132012
 
 
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два года скрывал от КС список "калоциянтов" - узурпировал власть с пертухою..
за госизмену на 15-шку...
гниду...
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садить преступника....
по военному времени...
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молодец, можешь зеленой мочи выпить, причаститься, так сказать
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Да ну? Там же прописан импичмент

Посмотрим, как пацан слово держит

Хо чего тут смотреть... наложит, скорее всего в штаны вето
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПарубий подписал закон о временных следственных комиссиях
 
 
 
 
 
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