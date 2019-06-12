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 Политика Украины, Общество
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Все про:Зеленский (1731) Институт нацпамяти (173) Порошенко (17589) Вятрович (200)

 Президент Украины Зеленский имеет шанс стать украинским президентом, - Вятрович

Президент Украины Владимир Зеленский может стать украинским президентом, если не будет отменять достижения последних 5 лет в гуманитарной сфере.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Часто говорят, апеллируя к опыту Порошенко, что нельзя стать президентом Украины, обращаясь исключительно к гуманитарной политике. Но я бы добавил, что нельзя остаться президентом Украины, игнорируя вопросы гуманитарной политики. Украина, несмотря на слабость институтов, имеет фермент, который переваривает политиков. И кто бы ни стал президентом Украины, он имеет два выбора: либо стать украинским президентом либо перестать быть президентом Украины. Виктор Янукович - это пример того, кто не сумел или не захотел стать украинским президентом. И он перестал быть президентом Украины. Другие президенты в той или иной степени стали украинскими. Это касается идеолога коммунистической партии Кравчука и "красного директора" Кучмы. Это касается и Порошенко, который не начинал как патриотический политик. Был русскоязычным в быту и прихожанином московской церкви, а закончил тем, кто проводил четкую антироссийскую политику", - сказал он.

На вопрос, насколько искренним является патриотизм Порошенко, директор УИНП отметил:

"Если честно, меня это не особо интересует. Важно, чтобы он выполнял то, что принадлежит президенту Украины. Бесспорно, лучше было бы, чтобы это прорастало внутрь. И мне кажется, что есть внутренние преобразования этого человека. Даже если это начиналось, как театральное действие. И даже если Зеленский начнет играть в украинского президента, я думаю, что это будет хороший путь к тому, чтобы стать украинским президентом".

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Комментируя, как складываются его отношения с командой Зеленского, Вятрович сказал, что оно происходит преимущественно в соцсетях.

"...Сейчас общения с АП и мое персональное, и Института нацпамяти, и общественности, которая заинтересована в сохранении достижений в гуманитарной политике, происходит таким образом, что если делаются какие-то глупости, то мы бьем тревогу, а затем АП пытается от этих глупостей отмежеваться. Очевидно, что это не достаточно эффективное общение. Я готов к сотрудничеству в любом масштабе.

Есть четкие линии, за которые не позволю заступать ни одном из руководителей государства. Речь идет о попытках обжаловать достижения последних 5 лет по формированию политики национальной памяти и защите украинского языка. То есть если подобные вещи будут, то мы постараемся бороться против этого.

Пока кресло руководителя Института национальной памяти является эффективным инструментом реализации политики национальной памяти так, как мы видим ее, я готов использовать его. Как только я увижу, что нет никаких возможностей, я спокойно пойду в общественную сферу", - отметил историк.

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Полное интервью с Владимиром Вятровичем читайте ЗДЕСЬ.

Источник: https://censor.net.ua/n3132011
 
   
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будет, к сожалению, будет отменять достижения... для него это "термосы" и прочие порнодостижения малоросов...(
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С каждым днем, к сожаления, этот шанс становится все призрачнее...
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Но перед этим он должен посадить тебя, рошена, картавых югика и пагубия и тогда от подойдет впотную к званию украинского президента...
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А кумахуйла, допу, гєшу, трухана, суку православну і т.д. не треба посадити?
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ПЕСинаи его отребье имеет шанс сесть на парашу
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Поки що ЗЄля є пародією на президента, чим він і займався до 21 квітня.
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Парашенко был проукраинским? Я падсталом Президент Украины Зеленский имеет шанс стать украинским президентом, - Вятрович - Цензор.НЕТ 4161
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"Был русскоязычным в быту и прихожанином московской церкви, а закончил тем, кто проводил четкую антироссийскую политику",а 73% доказывали обратное и теперь преЗЕдент стал проводить антироссийскую политику,якобы Президент Украины Зеленский имеет шанс стать украинским президентом, - Вятрович - Цензор.НЕТ 1004
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Яка різниця між проукраїнським мародером і проросійським?
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В конце срока каждый президент становится "бандеровцем". Этот путь уготован и Зеленскому, соседний мордор не дает другого выбора.
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Теперь буду знать что обворовывать свою воюющую армию - верный признак глубокого патриотизма. Сокращение численности населения Украины на 5+ миллионов - еще один показатель настоящего патриота. Ну и какой патриот во время войны не имеет свечной заводик в стане врага и не платит врагу налоги?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрезидент Украины Зеленский имеет шанс стать украинским президентом, - Вятрович
 
 
 
 
 
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