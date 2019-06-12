 Президент Украины Зеленский имеет шанс стать украинским президентом, - Вятрович

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Часто говорят, апеллируя к опыту Порошенко, что нельзя стать президентом Украины, обращаясь исключительно к гуманитарной политике. Но я бы добавил, что нельзя остаться президентом Украины, игнорируя вопросы гуманитарной политики. Украина, несмотря на слабость институтов, имеет фермент, который переваривает политиков. И кто бы ни стал президентом Украины, он имеет два выбора: либо стать украинским президентом либо перестать быть президентом Украины. Виктор Янукович - это пример того, кто не сумел или не захотел стать украинским президентом. И он перестал быть президентом Украины. Другие президенты в той или иной степени стали украинскими. Это касается идеолога коммунистической партии Кравчука и "красного директора" Кучмы. Это касается и Порошенко, который не начинал как патриотический политик. Был русскоязычным в быту и прихожанином московской церкви, а закончил тем, кто проводил четкую антироссийскую политику", - сказал он.

На вопрос, насколько искренним является патриотизм Порошенко, директор УИНП отметил:



"Если честно, меня это не особо интересует. Важно, чтобы он выполнял то, что принадлежит президенту Украины. Бесспорно, лучше было бы, чтобы это прорастало внутрь. И мне кажется, что есть внутренние преобразования этого человека. Даже если это начиналось, как театральное действие. И даже если Зеленский начнет играть в украинского президента, я думаю, что это будет хороший путь к тому, чтобы стать украинским президентом".

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Комментируя, как складываются его отношения с командой Зеленского, Вятрович сказал, что оно происходит преимущественно в соцсетях.

"...Сейчас общения с АП и мое персональное, и Института нацпамяти, и общественности, которая заинтересована в сохранении достижений в гуманитарной политике, происходит таким образом, что если делаются какие-то глупости, то мы бьем тревогу, а затем АП пытается от этих глупостей отмежеваться. Очевидно, что это не достаточно эффективное общение. Я готов к сотрудничеству в любом масштабе.



Есть четкие линии, за которые не позволю заступать ни одном из руководителей государства. Речь идет о попытках обжаловать достижения последних 5 лет по формированию политики национальной памяти и защите украинского языка. То есть если подобные вещи будут, то мы постараемся бороться против этого.



Пока кресло руководителя Института национальной памяти является эффективным инструментом реализации политики национальной памяти так, как мы видим ее, я готов использовать его. Как только я увижу, что нет никаких возможностей, я спокойно пойду в общественную сферу", - отметил историк.

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