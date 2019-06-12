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 Политика Украины
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 Партия "Слуга народа" исключила из своего списка №73 - Ирину Панченко

Из списка партии "Слуга народа" на внеочередных выборах в Верховную Раду после дополнительной проверки исключили юриста, выпускницу Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Ирину Панченко (№73).

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу политсилы в Facebook.

"Постпраймериз еще не начались, а изменения в списке уже произошли. После дополнительной проверки Панченко Ирина Сергеевна, №73, выбыла из 100 претендентов в избирательном списке", - сказано в сообщении.

Причины исключения Панченко при этом не указывают.

В партии подчеркнули, что результаты постпраймериз будут известны после следующего этапа съезда партии в июле.

Также на Цензор.НЕТ: Экс-депутат Одесского горсовета Спивак и фехтовальщик Гутцайт решили не баллотироваться в Раду от "Слуги народа"

Источник: https://censor.net.ua/n3132009
 
 
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научные методики объясняют всё: стефанчуку не дала.... Партия "Слуга народа" исключила из своего списка №73 - Ирину Панченко - Цензор.НЕТ 1131а ты бы дал? Партия "Слуга народа" исключила из своего списка №73 - Ирину Панченко - Цензор.НЕТ 7320
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Лучше 5 лет ошибок, чем 50 лет саботажа.
Ответ Вацлава Гавела на вопрос: Зачем вы проводите люстрацию и даёте власть молодым - они ж ничего не умеют?
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ну зато теперь у тебя шансы появились)
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Бабоса не вистачило на місце в списку.
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она бы отработала потом
как гаврилюк
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Да, отказалась провести ночь со Стефанчуком. Партия "Слуга народа" исключила из своего списка №73 - Ирину Панченко - Цензор.НЕТ 9997 Партия "Слуга народа" исключила из своего списка №73 - Ирину Панченко - Цензор.НЕТ 510
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ну зато теперь у тебя шансы появились)
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Все просто - просто кто то внес хорошую сумму за место в 100 и кому то пришлось подвинуться. Кому то - это тому кто скорее всего вообще ничего не внес
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Это мажорка, и за нее спокойно могут заплатить. По какой бы причине ее не избрали, это пятно на репутации, когда большинство граждан мягко говоря недолюбливают высокомерных и наглых мажоров.
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Да там скандальчик был из-за папаши и её голых снимков.
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научные методики объясняют всё: стефанчуку не дала.... а ты бы дал?
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Лучше 5 лет ошибок, чем 50 лет саботажа.
Ответ Вацлава Гавела на вопрос: Зачем вы проводите люстрацию и даёте власть молодым - они ж ничего не умеют?
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Дык бениного бобика еще одного нужно в список добавить
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№73 для ЗЄлі сакральний - туди не юриста треба, а якогось родича чи лисого.
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Партия "Слуга народа" исключила из своего списка №73 - Ирину Панченко - Цензор.НЕТ 7481
шо не так? жала бы себе на кнопку вместе с Жаном
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Заготовленная показуха для зебилов, чтобы те пищали от щастя
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Порохосвины голосуют только за уже проверенных людей. Проверенных 30-ти летним опытом работы в правительстве и раде. Партія "Слуга народу" виключила зі свого списку №73 - Ірину Панченко - Цензор.НЕТ 2380
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Вчера был по делам в Одессе... присмотрелся на рекламные щиты сепаров Доверяй делам (труханов кернес), практические идентичная цветовая гамма и стилистика со Слугой Народа. Это кто-то может объяснить?
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Косят под тех, кто на ходу, все же просто.
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От перенесуть вибори - більше часу буде на це праймеріз; може, взагалі весь список обнулиться...
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Мені байдуже до цієї Панченко, але мене дивує, яким чином вирішуються питання - затверджували список З'ЇЗДОМ (найвищий орган партії),
а виключають невідомо ким "упартії". Абсолютний юридичний POHUYізм.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПартия "Слуга народа" исключила из своего списка №73 - Ирину Панченко
 
 
 
 
 
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