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 Политика Украины, Спорт
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Все про:Коломойский (1072) баскетбол (79)

 Сын олигарха Коломойского Григорий после неудачного сезона в баскетболе за границей едет в Украину играть за БК "Днепр"

Сын олигарха Игоря Коломойского Григорий планирует приехать в Украину, чтобы играть за баскетбольный клуб "Днепр".

Об этом "КП" в Украине" рассказал президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Такой командой стал БК "Днепр". Сейчас он ненамного усилит команду. Он еще молод, но очень сильно любит баскетбол. И очень много работает над собой", - сообщил Бродский.

На данный момент Григорий Коломойский выступает за израильский клуб "Маккаби Ришон ле-Цион".

Как утверждает издание, оценивать Григория Коломойского как игрока сложно, ведь игрового времени у него в этом сезоне едва набралось в общей сложности чуть больше 10 минут: за "Маккаби Ришон ле-Цион" он сыграл 9 минут в суммарной сложности, за них сделал лишь один подбор и не набрал ни одного очка. Еще четыре минуты на площадке он провел в составе команды колледжа "Викинги" из Кливленда, где тоже ничем не отметился, кроме промахов.

Сын олигарха Коломойского Григорий после неудачного сезона в баскетболе за границей едет в Украину играть за БК Днепр 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3132008
 
 
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мало нам бени так еще и мойша приедет
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мало нам бени так еще и мойша приедет
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Тобто рошен-хряк це наш Бандера?! Супер!!!
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ПЕСина никогда не был ни петлюровцем ни бендеровцем а суть его -МАРАДЁР ЛОЛИТА
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"На патриотизм стали напирать. Видимо, проворовались."
Нельзя быть паразитом и патриотом ни в одно и то же время, ни по очереди, то есть сегодня патриотом, а завтра проходимцем. Всякий должен оставаться на своем месте, при исполнении своих обязанностей.
Почти на каждом шагу приходится выслушивать суждения вроде следующих: «правда, что N ограбил казну, но зато какой патриот!» или: «правда, что N пустил по миру множество людей, но зато какой христианин!» - и суждения эти не только не убивают нашу совесть, но даже не удивляют нас».

(М.Е.Салтыков-Щедрин)
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Zalko konecno kluba kak Dnipr imeja takogo igroka vygrat budet slozno i liubogo sopernika Сын олигарха Коломойского Григорий после неудачного сезона в баскетболе за границей едет в Украину играть за БК "Днепр" - Цензор.НЕТ 3083
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"Глава Нафтогаза Коболев в 2019 заработает 342 миллиона гривен [13 миллионов долларов] зарплаты и премий. При этом средняя зарплата Нафтагазе - 197 тысяч + премия, а минимальная - 43 тысячи + премия. И это всё - в цене на газ, оплачено всеми нами, потребителями"
Он отметил, что госпредприятия «Укргаздобыча» и «Нафтогаз» хвалятся тем, что стали крупнейшими налогоплательщиками в стране. «Вдумайтесь! Десятки миллиардов чистой прибыли на нас, украинцах! Самый доходный бизнес в стране - это продажа украинцам украинского газа с рентабельностью более 200%! Это уже государственный рэкет. Никакого рынка газа не существует, они просто нас грабят»
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с утра тебя не было. праздновала? этот фуфел вешай на уши зубожилым на своей помойке. 1. Коболев после продления контракта отказался от зарплаты -вооооообще. про премию уже было--ее начислили, но не выплачивали, до окончания процесса с рашкой 2. все месторождения газа в Украине трудно извлекаемые, требуют глубокого бурения и дополнительной подкачки. (объяснять не буду, не поймешь) при этом используются карты полей разведки 50-60х годов СССР. для поиска новых, нужно бурения на миллиарды в год. для примера, в США каждый год это 50 млрд$ по нефти. 3. никто никого не заставляет пользоваться газом, электричеством. водой и теплом. отключай, буржуйка, ведро, свечи. жопу в руки и в деревню.
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обрезанные мухи слетаются на украинский мед. насекомые, вам не сюда, ориентируйтесь на буквы WC, М и Ж. попутного ветра.
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А ведь мог и в "вечерний квартал",а там и до АП не очень далеко Сын олигарха Коломойского Григорий после неудачного сезона в баскетболе за границей едет в Украину играть за БК "Днепр" - Цензор.НЕТ 9633
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Ну че , зебилоиды ? Об этом дитяте тоже будете говорить " А вот его бы в окопы . " ? Или эта тема ушла вместе с Порохом ?
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... а вот и министр спорта наклюнулся... А вы говорите, все 95 квартал! Никакого кумовства!
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Да ладно. Давно уже писали, что забирает сынулю от злого госдепа от греха подальше после открытия дел ФБР по самому Коломойскому-старшему.
Тяжело мальчику будет в Украине после жизни в Швейцарии и Америке.
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Уже и в баскетбол по блату устраивают... Можно было, кстати, в список Слуги народа пристроить или министром спорта.
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Спешите видеть: хєбрей косящий под Жанну Беленюка.
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Вообще похвала парню. Мог бы в генделыках на Мальдивах жизнь прожигать или по ночному Киеву под сливой гонки устраивать, а вон на таком уровне спортом занимается.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСын олигарха Коломойского Григорий после неудачного сезона в баскетболе за границей едет в Украину играть за БК "Днепр"
 
 
 
 
 
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