 Сын олигарха Коломойского Григорий после неудачного сезона в баскетболе за границей едет в Украину играть за БК "Днепр"

Об этом "КП" в Украине" рассказал президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский, сообщает Цензор.НЕТ.
"Такой командой стал БК "Днепр". Сейчас он ненамного усилит команду. Он еще молод, но очень сильно любит баскетбол. И очень много работает над собой", - сообщил Бродский.
На данный момент Григорий Коломойский выступает за израильский клуб "Маккаби Ришон ле-Цион".
Как утверждает издание, оценивать Григория Коломойского как игрока сложно, ведь игрового времени у него в этом сезоне едва набралось в общей сложности чуть больше 10 минут: за "Маккаби Ришон ле-Цион" он сыграл 9 минут в суммарной сложности, за них сделал лишь один подбор и не набрал ни одного очка. Еще четыре минуты на площадке он провел в составе команды колледжа "Викинги" из Кливленда, где тоже ничем не отметился, кроме промахов.
мойшаГойша... Гойша...
Нельзя быть паразитом и патриотом ни в одно и то же время, ни по очереди, то есть сегодня патриотом, а завтра проходимцем. Всякий должен оставаться на своем месте, при исполнении своих обязанностей.
Почти на каждом шагу приходится выслушивать суждения вроде следующих: «правда, что N ограбил казну, но зато какой патриот!» или: «правда, что N пустил по миру множество людей, но зато какой христианин!» - и суждения эти не только не убивают нашу совесть, но даже не удивляют нас».
(М.Е.Салтыков-Щедрин)
Он отметил, что госпредприятия «Укргаздобыча» и «Нафтогаз» хвалятся тем, что стали крупнейшими налогоплательщиками в стране. «Вдумайтесь! Десятки миллиардов чистой прибыли на нас, украинцах! Самый доходный бизнес в стране - это продажа украинцам украинского газа с рентабельностью более 200%! Это уже государственный рэкет. Никакого рынка газа не существует, они просто нас грабят»
Тяжело мальчику будет в Украине после жизни в Швейцарии и Америке.
ха хахлов повылазило